Paso a paso para aplicar al concurso de suboficiales de la Fuerza Aérea: así puede acceder

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), conocida anteriormente como Fuerza Aérea Colombiana, es una de las tres ramas de las Fuerzas Militares de Colombia, encargada de la defensa de la soberanía, integridad territorial y el orden constitucional en el espacio aéreo, terrestre.

Cada vez son más los jóvenes que buscan, por vocación y servicio, además de desarrollo profesional, ingresar a la institución, pues ofrece estabilidad, formación técnica/tecnológica, beneficios como salud, alojamiento, bonificación mensual (1 SMLV), y oportunidades para construir un proyecto de vida.

La convocatoria de la FAC sigue abierta y ofrece estabilidad, formación y beneficios para construir proyecto de vida. Foto: GUILLERMO TORRES

Recientemente, abrieron una nueva convocatoria para suboficiales en 2026. Quienes se animen recibirán formación para que puedan desarrollar sus funciones dentro de la institución, encargada de la vigilancia, defensa e inteligencia.

Los cursos son realizados en la Escuela de Suboficiales ‘Capitán Andrés M. Díaz’, para fortalecer sus capacidades y destrezas, dado que se realiza en el campo militar.

Existen dos modalidades para acceder como suboficial:

Curso regular de suboficiales: dirigido a jóvenes bachilleres nacidos entre el 1 de octubre de 2002 y el 1 de noviembre de 2010. En la Escuela de Suboficiales “Capitán Andrés M. Díaz” (ESUFA), ubicada en Madrid, Cundinamarca, se adelanta un proceso de formación integral con una duración de dos años, que combina instrucción militar, técnica y académica. Al finalizar, los egresados pueden vincularse al cuerpo técnico aeronáutico o al área de seguridad y defensa de bases.

La Escuela de Suboficiales en Madrid, Cundinamarca, será el escenario de formación para los nuevos aspirantes. Foto: COLPRENSA

Curso regular extraordinario de suboficiales: orientado a jóvenes que cuenten con título técnico, técnico laboral, técnico profesional o tecnólogo, nacidos entre el 1 de marzo de 2002 y el 30 de mayo de 2009. Este programa tiene una duración de un año y ofrece formación integral que articula preparación militar, técnica y profesional, fortaleciendo habilidades y competencias para el servicio. Los participantes podrán desempeñarse en áreas como logística aeronáutica, seguridad y defensa de bases aéreas o el cuerpo técnico aeronáutico.

¿Cómo se puede inscribir en la Fuerza Aérea?

La convocatoria permanece abierta desde el mes de febrero y aún no hay fecha de cierre. Lo que debe hacer es lo siguiente:

Acceda al portal oficial de incorporación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Diríjase al menú “Incorpórate” y seleccione la opción “Ingrese como suboficial”.

Elija el programa de su interés.

Consulte con detalle los requisitos, condiciones, costos y demás información de la convocatoria.

Haga clic en la opción de “Preinscripción”.

Complete el formulario con su información personal.