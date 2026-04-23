Fuerza Aérea reveló detalles de la investigación preliminar del accidente del avión Hércules en Putumayo

El accidente del avión Hércules del Ejército, ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó 69 militares muertos, ya tiene un reporte oficial. La Fuerza Aérea reveló detalles de la investigación preliminar y las posibles causas de la tragedia.

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La primera conclusión es que la aeronave golpeó tres árboles durante el despegue, lo que posteriormente provocó la tragedia. El líder de la investigación, en rueda de prensa, entregó los detalles preliminares.

“De acuerdo con la información recopilada, aproximadamente cuatro segundos después del despegue, la aeronave impactó tres árboles ubicados en la trayectoria de salida por la pista 3… El impacto contra el primer árbol se habría producido entre el fuselaje y una sección de la hélice del motor número tres; posteriormente, el segundo y tercer árbol habrían sido impactados por la sección izquierda y las hélices de los motores número uno y número dos”, dijo el coronel Luis Fernando Escobar, líder de la investigación del siniestro del avión Hércules.

El investigador de la Fuerza Aérea nuevamente contradijo al presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el estado y mantenimiento de la aeronave. Advirtió que la tragedia fue consecuencia directa del golpe de los motores 1 y 2 del avión Hércules con los árboles que se encontraban en la pista.

“La aeronave previa al vuelo tenía una aeronavegabilidad al 100 por ciento. No tenía ninguna anotación de mantenimiento que impidiera o pusiera restricciones. La falla o la pérdida de potencia de los motores número uno y número dos fue consecuencia del golpe de dichos motores con los árboles, no porque tuviera previamente algún tipo de falla o mantenimiento”, dijo el investigador.

Para la Fuerza Aérea, encargada de adelantar la investigación preliminar tras la tragedia del avión Hércules, no hay ninguna duda de que el impacto con los árboles en los motores provocó la pérdida de potencia y, como consecuencia, el accidente; esa sería la conclusión de este examen.

Rueda de prensa presentación del informe preliminar de la investigación del accidente del Hércules C-130, en Puerto Leguízamo. Coronel Luis Fernando Escobar, líder de la Investigación. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Como consecuencia, los impactos, según el análisis de los restos, evidencian indicios de la ingestión de material vegetal en los motores número uno y dos. De acuerdo con los datos registrados por el radar de datos de vuelos posterior a estos eventos, se observó una pérdida de potencia en el motor número uno, así como una disminución significativa de potencia en el motor número 2”, señaló la Fuerza Aérea.

Se trata de una versión preliminar de lo que hasta ahora avanza de la investigación adelantada por la Fuerza Aérea. Se espera que, con las semanas, se pueda profundizar y conocer más detalles de este trágico accidente.