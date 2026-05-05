En Colombia, los colegios no pueden retirar ni negar el cupo a un estudiante por perder el año escolar, una garantía respaldada por el Decreto 1290 de 2009 que hoy vuelve al centro del debate educativo.

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La norma educativa que obliga a asegurar la permanencia escolar pese a bajo rendimiento

En Colombia, el sistema educativo está regulado por la Ley 115 de 1994 y por disposiciones constitucionales que reconocen la educación como un derecho fundamental y un servicio público con función social.

En ese marco, un punto clave del debate reciente gira en torno a una garantía que las instituciones educativas deben respetar: ningún estudiante puede perder su cupo en el colegio, incluso si no alcanza los objetivos académicos establecidos.

Esta disposición, que muchos desconocen, está contemplada en el Decreto 1290 de 2009, norma que regula la evaluación y promoción en los niveles de educación básica y media en el país.

La evaluación escolar en Colombia está regulada por el Decreto 1290 de 2009, que protege el derecho de los estudiantes a continuar su proceso formativo. Foto: Getty Images

El papel del Decreto 1290 de 2009

El Decreto 1290 de 2009 regula la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes en educación básica y media.

Esta norma establece que cada institución define sus criterios de evaluación, pero dentro de unos propósitos claros orientados al desarrollo integral del alumno.

Entre esos propósitos se encuentran identificar las características del estudiante, aportar información para mejorar los procesos educativos, implementar estrategias pedagógicas y determinar la promoción escolar.

Además, el decreto establece que la evaluación no solo sirve para decidir si un estudiante aprueba o no un grado, sino también para orientar acciones que fortalezcan su proceso formativo.

El artículo 6 del Decreto 1290 señala que cada colegio puede definir los criterios de promoción y el porcentaje de asistencia requerido.

Sin embargo, introduce una obligación clave: si un estudiante no es promovido al siguiente grado, la institución debe garantizarle el cupo para que continúe su formación.

Esto significa que, aunque los colegios tienen autonomía en la evaluación, no pueden excluir a un alumno del sistema educativo por haber perdido el año.

La discusión refleja una tensión entre la autonomía de las instituciones educativas y la garantía del derecho a la educación.

La normativa vigente deja claro que el proceso educativo debe ser continuo y orientado al desarrollo del estudiante, incluso en escenarios de bajo rendimiento académico.

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En ese sentido, el caso no introduce un derecho nuevo, sino que pone en evidencia la obligación de los colegios de cumplir lo que ya está establecido en la ley.

Las instituciones educativas deben asegurar la permanencia del estudiante dentro del sistema educativo y garantizar su proceso formativo.