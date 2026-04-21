Matrícula Cero 2026: guía completa para estudiar gratis en ‘Ciudadela Universitaria’ de Medellín

La Alcaldía de Medellín tiene habilitada una Ciudadela Universitaria Digital que le permite a la ciudadanía acceder a cursos de las instituciones de educación superior del Distrito. Se confirman los cursos, los requisitos y el paso a paso para que los antioqueños puedan acceder al programa.

Hay más de 12.200 cupos disponibles para estudiar, desde el segundo semestre, pregrado y posgrado en Medellín

Se trata del programa @Medellín, que les permite a los antioqueños estudiar gratuitamente. Esta estrategia, impulsada por la Alcaldía de Medellín, busca facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior, cubriendo hasta el 100 % del valor de la matrícula en programas técnicos, tecnológicos y universitarios.

Cupos y requisitos en 2026

Para el primer semestre de 2026, el Distrito proyectó:

46.667 beneficios de matrícula cero.

Más de 11.600 cupos disponibles en instituciones públicas como ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor.

La estrategia es para que los antioqueños estudien virtualmente. Foto: Getty Images

Además, la meta del gobierno local es alcanzar más de 108.000 beneficiarios durante el cuatrienio. La Alcaldía confirmó los requisitos para ser beneficiarios del programa.

Haber nacido en Medellín o demostrar residencia en la ciudad.

Estar admitido o matriculado en una institución pública con sede en Medellín.

Matricular mínimo ocho créditos académicos.

No tener título profesional previo.

Diligenciar el formulario de caracterización en los plazos establecidos.

Para quienes son beneficiarios, también deben mantener un promedio mínimo de 3,0 y aprobar los créditos cursados para renovar el apoyo.

Es importante resaltar que no todos los cursos tienen los mismos criterios de aprobación, por lo que no todos los antioqueños pueden acceder a los mismos programas.

Paso a paso para inscribirse

Ingresar a la página oficial de @medellín. Ingresar a ‘Inscripciones Abiertas’. Escoger el programa de interés. Diligenciar el formulario de caracterización. Adjuntar información académica. Esperar la respuesta del programa.

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Matrícula Cero busca reducir la deserción universitaria y cerrar brechas de acceso a la educación. Además, hace parte de una política pública que integra formación técnica, tecnológica y profesional para responder a las necesidades del mercado laboral.

El programa prioriza a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, así como a poblaciones vulnerables, con el objetivo de cerrar brechas sociales en el acceso a la educación superior. La Alcaldía de Medellín destacó esta estrategia como una herramienta para promover la equidad.

La continuidad del beneficio depende del compromiso académico del estudiante, por lo que se realiza un seguimiento permanente a su rendimiento.