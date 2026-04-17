Hay más de 12.200 cupos disponibles para estudiar, desde el segundo semestre, pregrado y posgrado en Medellín

En Medellín, una de las estrategias de la administración de Federico Gutiérrez ha estado enfocada en ampliar la oferta académica en instituciones públicas, combinando cupos disponibles con apoyos económicos para reducir barreras de ingreso.

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Este modelo se articula a través de la Agencia de Educación Postsecundaria, Sapiencia, que ha venido consolidando programas como Matrícula Cero y apoyos de sostenimiento. El objetivo es claro: facilitar el ingreso de nuevos estudiantes y garantizar que quienes acceden al sistema puedan mantenerse en él durante todo su proceso formativo.

En ese contexto, la Alcaldía de Medellín confirmó la apertura de la nueva oferta académica para el segundo semestre de 2026. De acuerdo con información del Distrito, hay más de 12.200 cupos disponibles para estudiar, desde el segundo semestre, en programas de pregrado y posgrado en Medellín.

Se abren las convocatorias para 3 instituciones académicas de educación técnica y superior. Foto: Agencia: 123rf

La oferta corresponde a las principales instituciones públicas de la ciudad, como el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), la Institución Universitaria Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia y la distribución de los cupos es la siguiente:

Instituto Tecnológico Metropolitano

El ITM concentra la mayor parte de la oferta con 8.600 cupos disponibles, distribuidos en 60 programas académicos entre pregrado y posgrado. Dentro de esta oferta se incluyen programas avanzados como el Doctorado en Ciencia y Tecnología, así como especializaciones en áreas como bioinformática, física y tecnología de alimentos.

La convocatoria estará disponible para la inscripción hasta el 16 de junio.

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Institución Universitaria Pascual Bravo

Esta entidad dispone de más de 1.600 cupos en 42 programas académicos, incluyendo áreas como logística, diseño, animación digital e “Internet de las cosas”. Adicionalmente, habrá 13 ofertas de posgrado, más una de doctorado en Ciencia y Tecnología, presentando así, diversidad en distintos niveles de formación.

Tenga en cuenta que las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de junio del 2026.

Adicionalmente, la institución tiene presencia en 47 municipios de Antioquia, lo que permite extender la oferta educativa más allá de Medellín

Para acceder a las convocatorias, hay que visitar la página web oficial de cada institución educativa. Foto: Getty Images

Colegio Mayor de Antioquia

La completa la oferta con 2.016 cupos disponibles, en cerca de 40 programas académicos relacionados con arquitectura, biotecnología, microbiología y especializaciones como construcción sostenible. Estos programas están orientados a sectores estratégicos del desarrollo urbano y científico.

Se podrá enviar la inscripción hasta el 17 de junio del presente año.

Además del acceso, el Distrito mantiene el componente económico, debido a que los aspirantes podrán acceder a beneficios como Matrícula Cero, que cubre el 100 % del costo académico, así como apoyos de sostenimiento.