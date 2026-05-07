En Colombia, son miles los jóvenes que buscan nuevas oportunidades a través de los deportes. Sin embargo, aún siguen existiendo barreras para que muchos puedan cumplir sus sueños.

Recientemente se conoció que el grupo de fútbol femenino de la Pontificia Universidad Javeriana, luego de alcanzar un hito histórico y quedar subcampeonas nacionales, ahora representarán a Colombia en los Juegos Panamericanos de Perú.

Las futbolistas javerianas clasificaron a los Juegos Panamericanos Universitarios, pero ahora necesitan recaudar 105 millones de pesos para cumplir el sueño internacional. Foto: Fotos de: @futboljaverianaof en Instagram / A-P-I

Aunque el hecho representa una gran oportunidad para el equipo, lo cierto es que existe un gran obstáculo. El dinero o el financiamiento para asistir a este. Es por ello que el equipo se ha lanzado en una campaña para pedir que muchos las ayuden a llegar al país vecino.

SEMANA habló con las representantes del equipo, quienes detallaron que no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir la totalidad de los gastos del viaje, dado que deben recaudar 105 millones de pesos, ya que lastimosamente no han recibido el apoyo necesario por parte del Centro Javeriano de Formación Deportiva.

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Tras la situación, se encuentran buscando posibilidades de recibir un apoyo económico, patrocinio o incluso orientación para acceder a personas, entidades o empresas que puedan financiar este sueño.

Entre entrenamientos, clases y campañas en redes, las jugadoras buscan apoyo económico para competir en Perú y dejar en alto el nombre del país. Foto: Fotos de: @futboljaverianaof en Instagram / A-P-I

“Esta inversión será el soporte fundamental para garantizar que las deportistas lleguen a la competencia en condiciones óptimas para defender el honor del fútbol universitario colombiano. No se trata simplemente de financiar un viaje, sino de blindar el esfuerzo de un grupo de mujeres que han dejado el alma en la cancha, asegurando que su única preocupación sea brillar y demostrar el talento innegable que las ha traído hasta aquí”, indicó el grupo de futbolistas.

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Como parte del apoyo para el equipo, piden que a través de redes sociales circulen varios hashtags que les permita llegar a más personas y con ello lograr la financiación. Estas son algunas de las etiquetas: #Javerianasporunsueño, #Representamosunpais y #Javerianoapoyajaveriano.

“No queremos que la falta de dinero nos saque de la cancha”: el llamado del equipo femenino de la Javeriana para conseguir patrocinio y viajar a Perú. Foto: Getty Images