“Hay perdidos $540.000 millones”: Petro arremete contra Colfuturo tras informe de MinCiencias sobre presuntas irregularidades

El programa Crédito Beca de Colfuturo, una de las iniciativas más reconocidas para financiar estudios de posgrado de colombianos en el exterior, quedó en el centro de la polémica luego de que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación revelara presuntas irregularidades en el manejo de más de $ 540.000 millones de recursos públicos.

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A través de un comunicado oficial divulgado este miércoles, 6 de mayo, MinCiencias aseguró que una revisión financiera detectó múltiples hallazgos relacionados con la administración de los recursos transferidos por el Estado colombiano al programa.

Según la cartera, los resultados ya fueron puestos en conocimiento de los organismos de control para que adelanten las investigaciones correspondientes.

Uno de los puntos que más llamó la atención del informe es que, de acuerdo con MinCiencias, “el 96 % del portafolio estaba invertido en Panamá sin referencia en los convenios”, además de señalar que para diciembre de 2024 el 93 % de los fondos permanecía “inactivo en cuentas sin rendimientos”.

La revisión también advirtió que entre 2009 y 2022 los recursos públicos “fueron administrados sin segregación de cuentas” respecto a los fondos propios de Colfuturo. Incluso, el Ministerio aseguró que hubo rendimientos financieros estimados en cerca de $ 4.800 millones mediante “un prorrateo interno no documentado ni reportado”.

Otro de los hallazgos expuestos en el documento señala que, al cierre de 2025, cerca de $ 100.000 millones estaban concentrados en depósitos a término en entidades bancarias colombianas con operación en Panamá.

Además, se menciona un depósito por USD 144.000 a nombre de una sociedad domiciliada en ese país, sin que, según MinCiencias, se haya podido establecer su relación contractual con el programa.

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La cartera también reportó inconsistencias en la información financiera presentada por Colfuturo, entre ellas diferencias aritméticas, reportes en distintas monedas sin tasas de conversión claras y rendimientos registrados en cero durante varios años.

En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X con un duro mensaje contra el programa. “El programa Colfuturo que tanta gente de la prensa defendió era una robadera de dinero”, escribió el mandatario.

Petro también aseguró que “mandaron los recursos que eran para becas a los jóvenes que querían estudiar en el exterior a paraísos fiscales” y remató afirmando que “hay perdidos $ 540.000 millones de pesos”.

Por ahora, Colfuturo no se ha pronunciado oficialmente frente a los señalamientos hechos por MinCiencias y las declaraciones del presidente. Entretanto, el Ministerio reiteró que continuará haciendo seguimiento al caso y colaborando con los organismos de control.