Internacional de Bogotá jugaría contra Atlético Nacional en otra ciudad: Dimayor se pronunció

Nicolas Maya, presidente del Internacional de Bogotá, entregó detalles sobre dónde se podría jugar el partido del cuadro capitalino ante Atlético Nacional. Dicho compromiso corresponde a la ida de los cuartos de final, en playoffs de Liga BetPlay, el sábado 9 de mayo.

El encuentro estaba programado para jugarse en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, pero debido a una determinación de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol, se echó para atrás la opción.

“Desde Internacional de Bogotá queremos expresar nuestra profunda preocupación y decepción frente a la decisión tomada por la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de no autorizar la realización de nuestro próximo partido frente a Atlético Nacional en el Estadio El Campín, y aprobar únicamente, de manera temporal, la posibilidad de disputarlo en el Estadio Metropolitano de Techo bajo condiciones que incluyen la prohibición del ingreso de hinchada visitante”, escribió Inter en un comunicado oficial.

Desde la La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, nos solidarizamos con @InterBogOficial. El fútbol es el principal motor de entretenimiento del país, además de un gran dinamizador de la economía y se le… https://t.co/4pyFX3Wh6R — DIMAYOR (@Dimayor) May 6, 2026

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Nicolás Maya: “Tunja es una opción conveniente”

El mandatario de Internacional de Bogotá, Nicolás Maya, habló con Blog Deportivo de Blu Radio y reveló que Tunja, así como otras ciudades cercanas a Bogotá, son opción para acoger el partido ante Atlético Nacional.

“La decisión de la comisión se tomó teniendo en cuenta algunos incidentes de la barra de Atlético Nacional en el pasado, y dado que el sábado hay mucha actividad comercial, por el día de la madre, inicialmente se tomó esa decisión. Pero creemos que con el apoyo de la Policía Nacional se puede reconsiderar esa decisión”, arrancó afirmando Maya.

Luego, añadió: “Al mismo tiempo estamos analizando otras plazas, porque dado que no solamente nos asignaron Techo, con restricciones bastante grandes. Es que, ni siquiera es viable para nosotros. Estamos hablando con la Alcaldía, la Policía Nacional, creo que podemos llegar a un acuerdo”.

Y justo ahí mencionó a Tunja: “Tenemos un plan B. Una de las opciones es el estadio La Independencia de Tunja, también en otras ciudades cercanas a la ciudad, pero la más conveniente sería Tunja. Ellos han estado muy abiertos a recibirnos”.

Dimayor se pronuncia a favor de Internacional de Bogotá

Con la esperanza aún de que El Campín pueda acoger el partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional, Dimayor se pronunció al respecto por medio de su cuenta de X.

“Desde Dimayor nos solidarizamos con Internacional de Bogotá. El fútbol es el principal motor de entretenimiento del país, además de un gran dinamizador de la economía y se le debe dar el lugar que corresponde“, afirma el ente máximo del FPC.

Desde la La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, nos solidarizamos con @InterBogOficial. El fútbol es el principal motor de entretenimiento del país, además de un gran dinamizador de la economía y se le… https://t.co/4pyFX3Wh6R — DIMAYOR (@Dimayor) May 6, 2026

Y cerraron con: “Invitamos a las autoridades locales a reconsiderar su decisión que afecta no solo a Internacional de Bogotá, sino a hinchas y a todo el ecosistema del Fútbol Profesional Colombiano”.