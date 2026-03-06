Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Inter de Bogotá empató y Junior falló contra el colero

Este jueves se disputaron dos partidos más por la fecha 10 del campeonato y hubo movimiento en el grupo de los ocho.

Sebastián Clavijo García

6 de marzo de 2026, 7:39 a. m.
Empate para Internacional de Bogotá y Junior en la fecha 10
Mientras todos los ojos del país estaban puestos en la fase previa de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en la Liga BetPlay también hubo acción por la fecha 10.

Internacional de Bogotá empató su partido contra Llaneros en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio (1-1) y Junior de Barranquilla no pudo contra Alianza (1-1) en condición de local.

El extraño polvo que Diego Novoa lanzó durante Nacional vs. Millonarios

A raíz de estos resultados, Pasto puede convertirse en el único líder del campeonato y los rivales directos de Junior tienen la oportunidad de subir posiciones en la tabla.

Este viernes jugará Deportivo Cali vs. Once Caldas en Palmaseca y el sábado Atlético Nacional estará enfrentando a Águilas Doradas en el Atanasio Girardot.

Teniendo en cuenta que el domingo hay elecciones para el congreso, el partido de Millonarios vs. Cúcuta quedó programado para el próximo lunes a las 6:20 de la tarde.

Llaneros 1-1 Internacional de Bogotá

Internacional de Bogotá tuvo la victoria en sus manos por apenas unos minutos. Facundo Boné abrió el marcador a los 45 minutos del primer tiempo, pero Jhon Vásquez empató en el tiempo de reposición.

Los capitalinos trataron de retomar la ventaja en la segunda mitad, sin embargo, se encontraron con un sólido planteamiento de Llaneros.

Aunque el cuadro local se quedó con diez por la expulsión de Dennis Quintero, le alcanzó para salvar un punto y seguir en la pelea por la clasificación a las finales.

Inter de Bogotá continúa como líder del campeonato con 19 puntos, pero ahora puede ser superado por Pasto y alcanzado por América. Lo bueno es que ninguno de esos dos clubes jugará este fin de semana por los partidos que se aplazaron a raíz de la competencia internacional.

Fallo del TAS le salió en contra a Rodrigo Holgado: confirmada la sanción exacta que pagará

Junior de Barranquilla 1-1 Alianza FC

La sorpresa de la jornada fue el empate de Junior contra Alianza, que llegó al Estadio Romelio Martínez en el último lugar de la tabla y en plena crisis de resultados.

Cristian Barrios puso el primero para el cuadro rojiblanco y parecía encaminar la victoria como local, pero una mano en el área decretó penal a favor de Alianza.

Imágenes del partido Junior de Barranquilla vs. Alianza FC
Imágenes del partido Junior de Barranquilla vs. Alianza FC Foto: Jairo Cassiani/Colprensa

Carlos Lucumí convirtió y puso contra las cuerdas a Junior, que no logró retomar la ventaja. El técnico Alfredo Arias recibió una ola de críticas por parte de los hinchas, que esperaban una victoria fácil ante el colero del campeonato.

Lo cierto es que perdimos dos puntos. El rival tenía que jugar de esa manera y está bien. Los errores fueron nuestros. No definimos el partido en el primer tiempo. Después en permitir esos errores en el segundo tiempo con pérdidas de pelota que hacemos el penal. Estábamos solos, la pelota pica mal y está el infortunio de Suárez que pica mal”, expresó el estratega uruguayo.

