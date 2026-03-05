Fallo del TAS le salió en contra a Rodrigo Holgado: confirmada la sanción exacta que pagará

Rodrigo Holgado tendrá que cumplir los 12 meses de la suspensión impuesta por la FIFA. El delantero argentino es señalado de falsificar documentos para poder jugar con la selección de Malasia en eliminatorias y partidos amistosos.

Aunque hace unas semanas atrás le habían dado medida cautelar para que pudiera volver a las canchas, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) lo encontró culpable y ratificó la sanción que le había caído a finales del año pasado.

El TAS decidió lo siguiente:

Se confirma la suspensión de 12 meses sin jugar

Se limita únicamente a partidos oficiales

Podrá entrenar y participar de otros eventos deportivos

Multa de 300.000 francos suizos para Malasia

Reconocen el tiempo de suspensión ya cumplido

Además de Rodrigo Holgado, los otros jugadores implicados en la presunta falsificación de documentos son Facundo Garcés, Imanol Machuca, Gabriel Arrocha, João Vitor Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.

¿Qué pasará con su préstamo en Coquimbo Unido?

Cabe recordar que la sanción de la FIFA fue anunciada el 28 de septiembre de 2026, es decir, que hasta este momento se han cumplido cinco meses y cinco días.

Holgado podrá volver a las canchas hasta septiembre de este año y eso significa que su préstamo a Coquimbo Unido podría ser cancelado por razones de fuerza mayor.

En ese sentido, el delantero argentino tendría que presentarse en la sede del América de Cali para resolver su futuro. El cuadro escarlata no le puede rescindir el contrato de manera unilateral, lo que significa que lo deben dejar entrenar si el jugador así lo requiere.

Cabe recordar que Coquimbo Unido había firmado contrato con Holgado hasta diciembre de este año, pero ante el fallo del TAS podría dar por terminada la negociación.

La alternativa para el futbolista de 30 años es negociar la rescisión de su contrato y poder elegir en libertad el próximo equipo en el que jugará cuando cumpla los meses de sanción.

En su regreso a las canchas, Rodrigo Holgado había alcanzado a jugar tres partidos en la liga chilena.

Debutó ante La Serena el 14 de febrero, luego jugó contra la Universidad Católica el 21 y a finales de febrero participó en el duelo ante Deportes Concepción.

Esta semana se estaba preparando para la visita ante Huachipato, sin embargo, no podrá ser porque la sanción ratificada por el TAS empieza a correr desde este mismo jueves 5 de marzo.

La única forma de usar a Rodrigo Holgado es en partidos amistosos, algo que no sería negocio para Coquimbo Unido por el alto costo de su salario.

América de Cali está pendiente de entablar conversaciones con el conjunto chileno para determinar el rumbo del acuerdo que habían firmado apenas hace unas semanas atrás.