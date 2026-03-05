Deportes

Fallo del TAS le salió en contra a Rodrigo Holgado: confirmada la sanción exacta que pagará

América de Cali recibió una nueva notificación y cambia los planes con el jugador que había salido a préstamo a Coquimbo Unido.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 10:58 a. m.
Rodrigo Holgado tiene contrato con América hasta diciembre de 2026.
Rodrigo Holgado tiene contrato con América hasta diciembre de 2026. Foto: Getty Images

Rodrigo Holgado tendrá que cumplir los 12 meses de la suspensión impuesta por la FIFA. El delantero argentino es señalado de falsificar documentos para poder jugar con la selección de Malasia en eliminatorias y partidos amistosos.

Aunque hace unas semanas atrás le habían dado medida cautelar para que pudiera volver a las canchas, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) lo encontró culpable y ratificó la sanción que le había caído a finales del año pasado.

Dolor en América de Cali: David González confirmó noticia a horas del juego por Sudamericana

El TAS decidió lo siguiente:

  • Se confirma la suspensión de 12 meses sin jugar
  • Se limita únicamente a partidos oficiales
  • Podrá entrenar y participar de otros eventos deportivos
  • Multa de 300.000 francos suizos para Malasia
  • Reconocen el tiempo de suspensión ya cumplido

Además de Rodrigo Holgado, los otros jugadores implicados en la presunta falsificación de documentos son Facundo Garcés, Imanol Machuca, Gabriel Arrocha, João Vitor Figueiredo, Jon Irazábal y Héctor Hevel.

Deportes

Le ‘picaron la lengua’ a Alfredo Morelos por debacle con Millonarios y contestó: “Es la realidad”

Deportes

La reacción de Carlos Antonio Vélez tras el batacazo de Millonarios ante Nacional: “Jaque mate”

Vehículos

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Deportes

Bayern Múnich de Luis Díaz, con plan de fichaje entre manos: prensa de Alemania lo reveló

Deportes

Así se vio el gol de Rodrigo Contreras, desde la tribuna y con sonido ambiente: imploraban que no entrara

Ciclismo

Ineos Grenadiers deja ‘plantado’ a Egan Bernal: lo bajó del bus a última hora y sin explicación

Deportes

Luis Díaz se queda sin Harry Kane: Bayern Múnich confirmó las malas noticias sobre su goleador

Deportes

La millonada que gana el vencedor de América de Cali vs. Bucaramanga en la Copa Sudamericana

Deportes

Dolor en América de Cali: David González confirmó noticia a horas del juego por Sudamericana

Deportes

Definido el canal que transmitirá América vs. Bucaramanga en Copa Sudamericana: no va por ESPN

¿Qué pasará con su préstamo en Coquimbo Unido?

Cabe recordar que la sanción de la FIFA fue anunciada el 28 de septiembre de 2026, es decir, que hasta este momento se han cumplido cinco meses y cinco días.

Holgado podrá volver a las canchas hasta septiembre de este año y eso significa que su préstamo a Coquimbo Unido podría ser cancelado por razones de fuerza mayor.

Definido el canal que transmitirá América vs. Bucaramanga en Copa Sudamericana: no va por ESPN

En ese sentido, el delantero argentino tendría que presentarse en la sede del América de Cali para resolver su futuro. El cuadro escarlata no le puede rescindir el contrato de manera unilateral, lo que significa que lo deben dejar entrenar si el jugador así lo requiere.

Cabe recordar que Coquimbo Unido había firmado contrato con Holgado hasta diciembre de este año, pero ante el fallo del TAS podría dar por terminada la negociación.

La alternativa para el futbolista de 30 años es negociar la rescisión de su contrato y poder elegir en libertad el próximo equipo en el que jugará cuando cumpla los meses de sanción.

Ever Valencia y Rodrigo Holgado, jugadores el América de Cali.
Ever Valencia y Rodrigo Holgado, jugadores el América de Cali. Foto: Archivo El País.

En su regreso a las canchas, Rodrigo Holgado había alcanzado a jugar tres partidos en la liga chilena.

Debutó ante La Serena el 14 de febrero, luego jugó contra la Universidad Católica el 21 y a finales de febrero participó en el duelo ante Deportes Concepción.

Esta semana se estaba preparando para la visita ante Huachipato, sin embargo, no podrá ser porque la sanción ratificada por el TAS empieza a correr desde este mismo jueves 5 de marzo.

La única forma de usar a Rodrigo Holgado es en partidos amistosos, algo que no sería negocio para Coquimbo Unido por el alto costo de su salario.

América de Cali está pendiente de entablar conversaciones con el conjunto chileno para determinar el rumbo del acuerdo que habían firmado apenas hace unas semanas atrás.

Más de Deportes

Alfredo Morelos defendió a Atlético Nacional tras salir eliminados a manos de Millonarios en Copa Sudamericana

Le ‘picaron la lengua’ a Alfredo Morelos por debacle con Millonarios y contestó: “Es la realidad”

Carlos Antonio Vélez hablando sobre la clasificación de Millonarios en Copa Sudamericana.

La reacción de Carlos Antonio Vélez tras el batacazo de Millonarios ante Nacional: “Jaque mate”

Los 22 pilotos de la Fórmula Uno en 2026

La nueva Fórmula 1 revela su intro 2026, con 11 escuderías y 22 pilotos

Luis Díaz vería desembarcar un nuevo compañero en el próximo mercado de fichajes

Bayern Múnich de Luis Díaz, con plan de fichaje entre manos: prensa de Alemania lo reveló

Gol de Rodrigo Contreras, de Millonarios, desde la tribuna del estadio Atanasio Girardot en Sudamericana

Así se vio el gol de Rodrigo Contreras, desde la tribuna y con sonido ambiente: imploraban que no entrara

CASTEL DI SANGRO, ITALY - MAY 16: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the 108th Giro d'Italia 2025, Stage 7 a 168km stage from Castel di Sangro to Tagliacozzo - Marsia 1424m / #UCIWT / on May 16, 2025 in Castel di Sangro, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Ineos Grenadiers deja ‘plantado’ a Egan Bernal: lo bajó del bus a última hora y sin explicación

BREMEN, GERMANY - FEBRUARY 14: Harry Kane and Luis Diaz (L-R) of Munich celebrate after their team's third goal during the Bundesliga match between SV Werder Bremen and FC Bayern München at Weserstadion on February 14, 2026 in Bremen, Germany. (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)

Luis Díaz se queda sin Harry Kane: Bayern Múnich confirmó las malas noticias sobre su goleador

Andrés Llinás confrontó a Román en el minuto 63 del partido por Copa Sudamericana.

Lector de labios revela qué dijo Andrés Llinás en su encontronazo con Andrés Felipe Román

Rodrigo Contreras, figura y héroe de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026

Él es Rodrigo Contreras, figura de Millonarios ante Nacional: cuánto valió, títulos y trayectoria

Noticias Destacadas