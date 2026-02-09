América de Cali anunció una salida de última hora: se confirmó el negocio y sale al exterior

Después de un fin de semana sin acción por el aplazamiento del partido contra Fortaleza, la dirigencia del América de Cali arrancó la semana con noticias sobre el futuro de Rodrigo Holgado.

El delantero argentino tiene permiso para jugar tras el fallo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), pero no lo hará con la camiseta del rojo vallecaucano. El técnico David González le abrió la puerta para que busque minutos en condición de préstamo, pues no entra en sus planes para la presente temporada.

Cabe recordar que Holgado recibió suspensión de un año por problemas con los documentos de su convocatoria a la selección de Malasia; sin embargo, el TAS tumbó esa decisión y le permitió regresar a la actividad deportiva.

América sigue siendo dueño de sus derechos y estaba obligado a dejarlo entrenar en la sede de Cascajal, pero llegó una oferta de última hora que cambió los planes para el futbolista de 30 años.

“El delantero Rodrigo Holgado jugará a préstamo durante seis meses en Coquimbo Unido de Chile. Le deseamos éxitos en esta etapa“, informó el club en un comunicado oficial.

Holgado vuelve a casa

El más feliz con esta situación es el propio Rodrigo Holgado, que regresará a Coquimbo Unido para recuperar la confianza y la capacidad goleadora que alguna vez llamó la atención del América.

Los mejores números de Holgado como profesional fueron justamente con los Piratas. En ese club disputó 33 partidos en total y anotó en 19 oportunidades, antes de regresar a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Ese rendimiento fue justamente el que provocó la intención del América por comprar sus derechos. El cuadro escarlata hizo una inversión por encima de 300.000 dólares para quedarse con el fichaje del argentino, sin saber que más tarde pasarían dolores de cabeza por los líos de Malasia ante la FIFA.

Rodrigo Holgado no jugó en casi todo el semestre pasado y este año parecía quedar descartado, pero el TAS le arregló el caminado para que pudiera volver a la actividad como profesional.

Rodrigo Holgado es anunciado como nuevo jugador de Coquimbo Unido. Foto: Coquimbo Unido

Comunicado oficial de Coquimbo Unido

En Coquimbo Unido celebraron la llegada de su goleador y esperan que vuelva a ser el mismo de 2023. “Como club te acompañaremos en tu proceso, sin importar los resultados, con convicción de que nuestra Región te engrandece“, indicaron en un comunicado oficial.

“Asumimos riesgos reafirmando lo que somos: una institución que cuida y respalda a quienes defienden con orgullo los colores que ganamos en cancha“, agregó el conjunto chileno.

Coquimbo Unido confirmó que “tendrá a Rodrigo Holgado en préstamo hasta finales del mes de junio”.