América de Cali rompe el silencio tras suspensión de FIFA a Rodrigo Holgado: anunció medida

Una de las primeras noticias que sacudió el fútbol profesional colombiano este viernes, 26 de septiembre, fue la suspensión que le aplicó la FIFA a Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali.

El atacante de origen argentino es acusado de falsificar documentos para poder vestir los colores de la selección de Malasia. El comunicado de la Federación Internacional de Fútbol Asociado es contundente.

“El 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027. Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano”, dice la FIFA.

“A los jugadores mencionados se les impondrá asimismo una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión”, añadió.

Rodrigo Holgado con el América. | Foto: Colprensa

Tras el drástico anuncio de la FIFA, América de Cali rompió el silencio y a través de un comunicado de prensa, se pronunció. El equipo colombiano anunció la medida que tomará la selección de Malasia y el mismo Rodrigo Holgado.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que, hoy fuimos notificados de la sanción impuesta por la FIFA al jugador Rodrigo Holgado, que consiste en 12 meses inhabilitación para participar en cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol, la cual empezará a regir a partir de la fecha de notificación”, empezó indicando.

El equipo, que es dirigido por David González, señaló que la medida que va a implementar la selección de Malasia y Rodrigo Holgado es con el fin de que la sanción sea revisada.

“Tanto la Asociación de Fútbol de Malasia como el jugador interpondrán los recursos correspondientes previstos en el Código Disciplinario de la FIFA, con el fin de que la decisión sea revisada en las instancias competentes”, agregó el club.

📄 Comunicado oficial | Rodrigo Holgado. pic.twitter.com/2ZlGWRfIno — América de Cali (@AmericadeCali) September 26, 2025