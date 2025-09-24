Deportes
Tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025-ll tras el América de Cali vs. Pasto: la mecha revive y el volcánico toca fondo
El equipo escarlata encontró alivio en su visita a Nariño, mientras Deportivo Pasto se quedó con las manos vacías.
Deportivo Pasto y el América de Cali se enfrentaron en el partido aplazado de la fecha 3 de la Liga BetPlay 2025-2, en un duelo donde ambos equipos necesitaban con urgencia una victoria para mejorar su situación en la tabla de posiciones, el América de Cali logró dar un salto, dando un golpe de visitante con una victoria 2 - 0.
Primer tiempo: primeras aproximaciones
La primera llegada en el minuto 12 clara del partido para Deportivo Pasto. En un contrataque bien elaborado, Valois remató al abrir su cuerpo hacia el palo izquierdo de Graterol, pero el disparo salió desviado y el arquero escarlata pudo controlarlo sin dificultades.
Cristian Barrios al minuto 19 tuvo la primera oportunidad clara para América. Tras un pase habilitador de Holgado, el atacante se encontró en situación de uno contra uno frente al arquero Cabezas, pero su disparo se fue a un lado del palo izquierdo. Una ocasión valiosa desperdiciada por los visitantes.
Al minuto 20 un centro al área generó confusión en la defensa escarlata, pero la falta de comunicación entre los jugadores del Pasto impidió que los locales concretaran. El balón terminó en las manos de Graterol.
Boné protagonizó una jugada de peligro para Pasto, ganándole en velocidad a Bocanegra. Su remate obligó a Graterol a intervenir con una buena atajada para despejar el fuerte disparo.
¡Tremenda atajada de Joel Graterol para evitar el primer gol de Deportivo Pasto! #LALIGAxWIN 🌋🔥👹 pic.twitter.com/EkWomJU3uT— Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2025
Polémica en el área de Pasto, tras un pase de Cristian Barrios, Lucumí fue interceptado por Cabezas en una jugada donde los americanos reclamaron penal, pero el árbitro no consideró la acción como falta.
Al minuto 32 llegó una nueva oportunidad para Cristian Barrios. En un remate suave pero bien dirigido, Cabezas respondió con una gran atajada usando su mano izquierda. Barrios pudo recuperar el rebote, pero sin efectividad, permitiendo que Pasto recuperara la posesión.
Llegó gol al partido
El equipo escarlata abrió el marcador de manera fortuita. Lucumí al minuto 40 realizó una apertura y posterior centro al área. El arquero Cabezas intentó despejar el balón, pero este rebotó en Gil y se introdujo en el arco local. Autogol que pone el marcador 1-0 a favor de América de Cali.
PAS 🆚 AMÉ [0-1]— América de Cali (@AmericadeCali) September 25, 2025
|40’ ⏱| ⚽ ¡GOOOOOOL DE AMÉRICA! CENTRO DE JAN LUCUMÍ QUE SE DESVÍA EN DOS RIVALES Y TERMINA EN EL FONDO DE LA RED. ¡¡VAAAMOOOS!! 👹🇦🇹 #PASxAMÉ#LigaBetPlay pic.twitter.com/KzRNBXJPeS
Deportivo Pasto respondió inmediatamente, Ordóñez hizo un fuerte remate que impactó en el palo derecho del arco defendido por Graterol. El arquero americano saltó pero parecía estar vencido ante la fuerza del disparo.
¡BALÓN AL PALO DE PASTO! Tremendo remate y entre el palo y Graterol se salva América del empate. #LALIGAxWIN 🌋🔥👹 pic.twitter.com/MyV3Em5oUf— Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2025
Segundo Tiempo
América, prácticamente arrancando el partido, en el minuto 51, se salvó de milagro, Graterol salió mal en un balón aéreo y el uruguayo Boné conectó un cabezazo que impactó en la cabeza del arquero escarlata. Por fortuna para los visitantes, el balón rebotó hacia afuera del arco evitando el empate.
La jugada polémica - Penal por VAR
En el minuto 58, Gil impactó fuertemente con su pierna izquierda a Mateo Castillo en el área, inicialmente el árbitro no sancionó nada y se dispuso a cobrar un tiro de esquina, pero tras varios minutos de espera, el VAR llamó al árbitro principal.
Después de revisar la jugada en el monitor, el juez señaló penal a favor del América.
¡PENAL PARA AMÉRICA TRAS EL LLAMADO DEL VAR! #LALIGAxWIN 🌋🔥👹 pic.twitter.com/EgAdoTn2BU— Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2025
Llega el segundo gol del América
Rafael Carrascal se hizo cargo de la ejecución, disparó hacia el palo derecho de Cabezas, quien adivinó el lado pero no logró llegar al balón.
PAS 🆚 AMÉ [0-2]— América de Cali (@AmericadeCali) September 25, 2025
|58’ ⏱| ⚽ ¡GOOOOOOL DE AMÉRICA! RAFAEL CARRASCAL ANOTA EL SEGUNDO DE LA NOCHE EN PASTO. ¡¡DAAALEEE, ROOJOOO!!👹🇦🇹 #PASxAMÉ#LigaBetPlay pic.twitter.com/RXUUR9tOd2
Control y Gestión (60-85 min)
Después del gol, América comenzó a gestionar inteligentemente el partido, pues los escarlatas mantuvieron opciones de ataque pero de manera más controlada, mientras Deportivo Pasto mostraba inseguridad en sus intentos ofensivos, sin lograr pasar de la mitad de cancha con efectividad.
Una oportunidad se presentó al minuto 81 para el Deportivo Pasto, Valois tuvo una ocasión desde el centro del área de Graterol, pero su disparo se desvió yéndose por fuera del palo derecho del arco americano.
Se añadieron 10 minutos de reposición, en el cual el partido ya se torno controlado.
PAS 🆚 AMÉ [0-2]— América de Cali (@AmericadeCali) September 25, 2025
|90’ +10’ ⏱| LA MECHA ARDE EN TIERRAS VOLCÁNICAS Y SE QUEDA CON LOS 3 PUNTOS. 👹¡¡VAMOS, AMÉRICA!! ➕3️⃣🔥#PASxAMÉ#LigaBetPlay pic.twitter.com/oNS8TIBGSo
Así quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025-ll tras el América de Cali vs. Pasto
Este era un encuentro vital para ambos equipos en la lucha por revivir sus aspiraciones en la Liga BetPlay 2025-2. En esta ocasión, América de Cali demostró ser más decisivo cuando el momento lo exigía, logrando dar un paso firme hacia arriba en la tabla tras haber tocado fondo al ocupar el último puesto.
Para los escarlatas, esta victoria puede significar el resurgimiento pues necesitaba urgentemente recuperar la confianza y sumar de a tres.
Por el contrario, Deportivo Pasto al perder estos puntos valiosos en casa toca fondo en un momento crítico de la liga.