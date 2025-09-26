En plena preparación para el partido de Liga Betplay contra Envigado, la interna del América de Cali se ha visto sacudida por la sanción de la FIFA contra Rodrigo Holgado.

El delantero argentino es señalado de falsificar sus documentos para ser convocable por la selección de Malasia, a la que se empezó a unir a principios de este año.

“El 10 de junio de 2025, los siete futbolistas representaron a la selección de Malasia en el partido contra Vietnam correspondiente a la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027. Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano”, relata el comunicado del ente rector.

Después de revisar todos los documentos relacionados con la convocatoria de los jugadores y establecer el grado de culpabilidad de la federación de Malasia en este caso, la FIFA dio una sentencia que afecta directamente a Holgado y seis jugadores más.

Además de una multa de nueve millones de pesos, “a los jugadores mencionados se les impondrá asimismo una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión".

Rodrigo Holgado disputando un partido de Equidad vs. América | Foto: Colprensa

Primera decisión del América

Rodrigo Holgado apelará dicho fallo para defenderse de las acusaciones, sin embargo, quedaría fuera de la convocatoria para el partido de este domingo en el Estadio Pascual Guerrero.

Según reveló el periodista Harold Caicedo, en América no han recibido notificación al respecto de Holgado pero lo separarían del grupo para evitar cualquier inconveniente.

“Me dijo Alex Escobar fuera de micrófonos que Rodrigo Holgado para el domingo no será titular, al a club aún no le ha llegado notificación de la sanción pero prefieren prevenir”, indicó en la transmisión de Zona Libre de Humo.

Alex Escobar fue el técnico interino de América tras la destitución de Gabriel Raimondi y ahora trabaja junto al cuerpo técnico de David González.

Holgado tendrá que esperar al resultado de su apelación para volver a jugar profesionalmente. Teniendo en cuenta que su contrato es válido hasta diciembre de 2026, la dirigencia de América tendrá que entablar negociaciones para rescindirlo o esperar hasta septiembre del año entrante para volverlo a ver en las canchas.

"Me dijo Alex Escobar fuera de micrófonos que Rodrigo Holgado para el domingo no será titular, al a club aún no le ha llegado notificación de la sanción pero prefieren prevenir" @HAROLDCAICE en @ZonaLibreDeHumo pic.twitter.com/XSClCBZVrp — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) September 26, 2025

Otro golpe para América

Lo cierto es que esta sanción de la FIFA significa otro golpe en plena crisis deportiva para el América de Cali. Hasta hace una semana estuvieron en el último lugar de la tabla y necesitan de una campaña casi perfecta si quieren meterse en cuadrangulares.

Holgado fue uno de esos jugadores criticados por la hinchada e incluso estuvo cerca de salir a principios de 2025.