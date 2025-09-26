América se hunde en su infierno: FIFA aplica suspensión de un año a figura del equipo

América de Cali no sale del infierno que viene atravesando durante el segundo semestre del 2025.

Sus resultados deportivos lo han llevado a decisiones apresuradas como cambio de técnico y ahora, se quedará sin una de sus estrellas por un monumental lío con FIFA.

Rodrigo Holgado jugó para la Selección de Malasia estando con América de Cali. | Foto: Colprensa

Según se pudo conocer en las últimas horas de este viernes, Rodrigo Holgado y la Selección de Malasia habrían incurrido en la utilización de documentación manipulada para jugar por dicha nación.

Como es de esperarse, los castigos ante la federación son estrictos; aparte de un monto de dinero que deberán dar, también se habla de la suspensión de 12 meses sin actividades relacionadas con el fútbol.

América es quien queda por completo afectado por esta determinación, pues no contaría con su atacante por lo que resta del año, ni buena parte del siguiente.

Se espera que surjan más detalles del caso para saber si el cuadro rojo entra en una disputa con FIFA, donde busque apelar lo que le fue impuesto a su jugador.

Esta noticia le cae justo a los escarlatas previo a la fecha 13 de Liga BetPlay, donde deberán enfrentarse a Envigado el próximo domingo, desde las 2:00 p.m.

Se espera una comunicación oficial de parte de América de Cali para saber cuál será su proceder en apoyo a Holgado.

Comunicado oficial de FIFA

A través de su página web, el máximo organismo del balompié mundial dio a conocer los castigos para Holgado, así como para seis jugadores más citados por Malasia.

“La FIFA sanciona a la Asociación de Fútbol de Malasia y a siete jugadores”, apuntaban de entrada.

🚨FIFA multó a Malasia y suspendió a 7 futbolistas que jugaron para su selección, entre ellos los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado.

*️⃣La Federación fue acusada de falsificar la documentación de los jugadores, que fueron suspendidos por 12 meses. pic.twitter.com/8FgBlMe6zX — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 26, 2025

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) y a siete jugadores —Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano— por infringir el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC) relativo a la falsificación y la falsificación de documentos".

“La FAM había presentado consultas sobre la elegibilidad a la FIFA y, al hacerlo, utilizó documentación falsificada para poder alinear a los jugadores mencionados”.

Los siete jugadores jugaron con Malasia contra Vietnam en la tercera ronda de las eliminatorias para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027, el 10 de junio de 2025, tras lo cual la FIFA recibió una denuncia sobre la elegibilidad de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano".

“Tras el procedimiento habitual, la Comisión Disciplinaria de la FIFA evaluó todas las pruebas del expediente y ha impuesto las siguientes sanciones:

•La Asociación de Fútbol de Malasia ha sido condenada a pagar una multa de 350 000 francos suizos a la FIFA.