Suscribirse

Deportes

América se hunde en su infierno: FIFA aplica suspensión de un año a figura del equipo

En recientes juegos se habría dado la situación con el atacante. Ahora, se espera por el futuro que le depare al club de Cali.

Redacción Deportes
26 de septiembre de 2025, 5:07 p. m.
Rodrigo Holgado siendo parte del plantel de América de Cali
Rodrigo Holgado siendo parte del plantel de América de Cali | Foto: Getty Images

América de Cali no sale del infierno que viene atravesando durante el segundo semestre del 2025.

Sus resultados deportivos lo han llevado a decisiones apresuradas como cambio de técnico y ahora, se quedará sin una de sus estrellas por un monumental lío con FIFA.

Rodrigo Holgado en medio de una disputa del esférico.
Rodrigo Holgado jugó para la Selección de Malasia estando con América de Cali. | Foto: Colprensa

Según se pudo conocer en las últimas horas de este viernes, Rodrigo Holgado y la Selección de Malasia habrían incurrido en la utilización de documentación manipulada para jugar por dicha nación.

Como es de esperarse, los castigos ante la federación son estrictos; aparte de un monto de dinero que deberán dar, también se habla de la suspensión de 12 meses sin actividades relacionadas con el fútbol.

América es quien queda por completo afectado por esta determinación, pues no contaría con su atacante por lo que resta del año, ni buena parte del siguiente.

Contexto: Ricardo Gareca contó en vivo si llegará al América de Cali en enero de 2026: sacudiría al FPC

Se espera que surjan más detalles del caso para saber si el cuadro rojo entra en una disputa con FIFA, donde busque apelar lo que le fue impuesto a su jugador.

Esta noticia le cae justo a los escarlatas previo a la fecha 13 de Liga BetPlay, donde deberán enfrentarse a Envigado el próximo domingo, desde las 2:00 p.m.

Se espera una comunicación oficial de parte de América de Cali para saber cuál será su proceder en apoyo a Holgado.

Comunicado oficial de FIFA

A través de su página web, el máximo organismo del balompié mundial dio a conocer los castigos para Holgado, así como para seis jugadores más citados por Malasia.

“La FIFA sanciona a la Asociación de Fútbol de Malasia y a siete jugadores”, apuntaban de entrada.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) y a siete jugadores —Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano— por infringir el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC) relativo a la falsificación y la falsificación de documentos".

“La FAM había presentado consultas sobre la elegibilidad a la FIFA y, al hacerlo, utilizó documentación falsificada para poder alinear a los jugadores mencionados”.

Los siete jugadores jugaron con Malasia contra Vietnam en la tercera ronda de las eliminatorias para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027, el 10 de junio de 2025, tras lo cual la FIFA recibió una denuncia sobre la elegibilidad de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano".

Contexto: David González bajó de la nube al América de Cali: confesó si ya piensan en el 2026

“Tras el procedimiento habitual, la Comisión Disciplinaria de la FIFA evaluó todas las pruebas del expediente y ha impuesto las siguientes sanciones:

•La Asociación de Fútbol de Malasia ha sido condenada a pagar una multa de 350 000 francos suizos a la FIFA.

Los jugadores Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano han sido condenados a pagar una multa de 2000 francos suizos a la FIFA", completaban en el detallado informe.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Huracán Humberto se forma en el Atlántico y emiten alertas para zonas de la costa este de Estados Unidos

2. “Se lo dije al mundo”: Gustavo Petro desde Nueva York reveló su decisión final sobre la “reelección”

3. Trump advierte a Netanyahu y asegura que “no permitirá la anexión de Cisjordania” de parte de Israel

4. Primera decisión de América de Cali sobre Rodrigo Holgado, tras ser suspendido por la FIFA

5. Presidentes de altas cortes responden por denuncias de SEMANA sobre la fiscal Luz Adriana Camargo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

América de CaliFIFACastigos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.