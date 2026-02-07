Deportes

Jhon Viáfara recobró su libertad y está en Colombia; amigo confirmó noticia y publicó la foto

El exfutbolista fue extraditado, en 2020, a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Camilo Eduardo Castro Cetina

7 de febrero de 2026, 11:45 p. m.
Jhon Viáfara al momento de ser extraditado para los Estados Unidos en el 2020
Jhon Viáfara al momento de ser extraditado para los Estados Unidos en el 2020 Foto: Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin)

El exfultbolista colombiano Jhon Viáfara recobró su libertad luego de estar detenido en Estados Unidos tras ser vinculado con delitos de narcotráfico.

Jhon Viáfara
Jhon Viáfara Foto: LatinContent via Getty Images

La noticia fue confirmada por el periodista Jaime Dinas, quien aprovechó sus redes sociales para publicar una foto del reencuentro con su amigo.

En el mensaje que acompañó la imagen, el comunicador felicitó a Viáfara por su regreso a la libertad y, además, destacó su trayectoria como deportista.

“Hoy, es un día diferente, único e inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina, campeón Libertadores con Once Caldas y campeón 2000 con America de Cali, ex Seleccion Colombia e internacional en Europa. TQM+, mi Jhon Eduis, y bienvenido a casa…”, publicó Dinas..

La noticia se confirmó luego de que se conociera una foto de Viáfara en prisión luciendo el vestido naranja característico de los reclusos en Estados Unidos.

¿Por qué fue detenido Jhon Viáfara?

El exmediocampista, de 41 años, fue capturado el 19 de marzo de 2019 junto con otras cuatro personas, en un operativo conjunto realizado en las ciudades de Jamundí y Medellín, por presuntamente hacer parte de una red transnacional con nexos con el Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante de Colombia.

De acuerdo con las investigaciones, el deportista se habría asociado entre 2008 y 2018 con otras personas para enviar cocaína en lanchas rápidas, semisumergibles y otro tipo de embarcaciones desde el Pacífico colombiano hacia Estados Unidos, vía Centroamérica.

El exvolante era conocido en la banda como el “Futbolista”, según la Policía. Las autoridades lo señalan de encargarse del pago de la nómina a quienes transportaban la droga y de establecer contactos para enviar los cargamentos hacia países centroamericanos.

Entre 2017 y 2018, a esta organización le fueron incautadas 2,5 toneladas de cocaína, avaluadas en unos 28 millones de dólares, según la Policía.

John Viafara, exjugador de la Selección Colombia.
John Viafara, exjugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Reconocido por su potente remate de media y larga distancia, el exvolante defensivo tuvo una destacada carrera futbolística en Colombia, donde militó en equipos como Once Caldas, América de Cali, Deportivo Cali, Junior e Independiente Medellín.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a fichar por los clubes ingleses Southampton y Portsmouth, así como por el español Real Sociedad, además de participar con Colombia en las Copas América de 2004 y 2007 y en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Sudáfrica 2010.

Tras casi veinte años de carrera, se retiró de la actividad deportiva en 2015.

Noticias Destacadas