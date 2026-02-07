Deportes

Alejandro Restrepo habló de su futuro tras la derrota de Medellín contra Internacional de Bogotá: fue claro

En rueda de prensa, al técnico antioqueño le preguntaron hasta dónde podría llegar con Independiente Medellín, debido a los malos resultados, y respondió.

Redacción Deportes
7 de febrero de 2026, 12:30 p. m.
Alejandro Restrepo, entrenador del Deportivo Independiente Medellín.
Alejandro Restrepo, entrenador del Deportivo Independiente Medellín. Foto: Getty Images

Deportivo Independiente Medellín volvió a perder, ahora contra Internacional de Bogotá, y en juego válido por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-1. El compromiso se desarrolló en el estadio Atanasio Girardot, en la noche del pasado 6 de febrero.

Hay zozobra en el ambiente poderoso, y más allá de lo demostrado por Alejandro Restrepo, entrenador que ha llevado al equipo a final de copa y liga, pero las dos las ha perdido. Es el principal señalado.

¿Se va o se queda Alejandro Restrepo? Esa es la pregunta que surge entre la hinchada de Medellín y la prensa antioqueña, tomando en cuenta que el técnico de 43 años renovó hace poco su contrato hasta diciembre de 2027.

Además del fútbol colombiano, Alejandro Restrepo también ha dirigido a equipos como Alianza Lima de Perú.
Además del fútbol colombiano, Alejandro Restrepo también ha dirigido a equipos como Alianza Lima de Perú. Foto: Getty Images

Alejandro Restrepo sobre su futuro: “Siempre hablamos con los directivos”

En la rueda de prensa postpartido, luego de que Medellín cayera ante Internacional de Bogotá, a Alejandro Restrepo le preguntaron si ha hablado con los directivos para arreglar y dar un paso al costado. Sincero, el estratega respondió.

“Ese diálogo que manifiestas, de parte de nosotros con los directivos, siempre está. Creo que acá hay un proyecto deportivo, una manera de hacer las cosas. Hemos tenido malos momentos en el pasado también, momentos buenos que se han sabido vivir”, arrancó afirmando Restrepo.

Y lo dejó todo claro: “Siempre hemos manifestado que entendemos el dolor del hincha, cómo se manifiesta como en la noche de hoy. La conversación siempre está, de parte y parte, y en el momento que se deba tener, se tiene, se evalúa, se miran los errores que se están cometiendo, el camino por el cual se va el club. De parte nuestra siempre está esa apertura y de parte de ellos también está esa autocrítica”.

Incluso, a su lado, el jugador Didier Moreno defendió a Restrepo: “Esto no es del profe. Es injusto que recaiga sobre él. Más no pueden hacer; los verdaderos culpables somos los jugadores. Es mentira que cuando se pierde sea culpa del DT y cuando se gana, de los jugadores”.

Alejandro Restrepo y Didier Moreno en la rueda de prensa del Medellín, post-derrota ante Internacional de Bogotá.
Alejandro Restrepo y Didier Moreno en la rueda de prensa del Medellín, post-derrota ante Internacional de Bogotá. Foto: Canal Win Sports en YouTube / video: Rueda de prensa de Medellín tras su partido con Inter Bogotá

En las redes sociales del Deportivo Independiente Medellín no hay ningún comunicado oficial que hable sobre la no continuidad del técnico Alejandro Restrepo. Eso quiere decir que el estratega sigue al mando del poderoso, aunque los próximos días serán claves.

El próximo partido del Medellín será ante Cúcuta Deportivo, el martes 10 de febrero, a partir de las 4:00 p.m. Será por la sexta fecha de la Liga BetPlay.

