Batacazo del Internacional de Bogotá al Deportivo Independiente Medellín. Este viernes, el equipo capitalino venció por 2-1 al poderoso, en el Atanasio Girardot de la capital antioqueña, y se monta a los primeros puestos de la tabla de posiciones en Liga BetPlay.
Este juego, entre Internacional de Bogotá y Medellín, fue válido por la quinta fecha de la competencia. Se trata de otro baldado de agua fría para el poderoso de la montaña, que de cinco juegos ha empatado dos y perdido tres. Ya hay dudas latentes sobe la continuidad del técnico Alejandro Restrepo.
Caso contrario, Internacional de Bogotá lleva tres victorias, un empate y una derrota. El recién fundado equipo capitalino, que reemplazó a Equidad, empieza a dar de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano.
Los goles en la noche antioqueña llegaron gracias a un doblete de Dereck Moncada (6′ y 42′), a favor de Internacional de Bogotá, y un tanto de penal de Leyser Chaverra (79′) para el Deportivo Independiente Medellín.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay
La sorpresa se toma la tabla de posiciones en la Liga BetPlay: Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto son los dos líderes, ambos con 10 puntos, alejados del tercero que es Bucaramanga con 9.
Cabe aclarar que esta fecha 5 se abrió con el empate de Bucaramanga en su visita al Pasto. Inter de Bogotá aprovechó y se montó en los primeros lugares.
La jornada tiene varios duelos atractivos, como el clásico añejo del FPC entre Deportivo Cali y Millonarios en Palmira: dos equipos necesitados de puntos por su mal arranque en este apertura del año.
Programación completa de la quinta fecha en Liga BetPlay 2026-l
Viernes, 6 de febrero de 2026
- Deportivo Pasto 0 - 0 Atlético Bucaramanga
- Deportivo Independiente Medellín 1 - 2 Internacional de Bogotá
Sábado, 7 de febrero de 2026
- Águilas Doradas vs. Cúcuta Deportivo - 2:00 p.m.
- Deportes Tolima vs. Llaneros - 4:10 p.m.
- Junior de Barranquilla vs. Boyacá Chicó - 8:30 p.m.
Domingo, 8 de febrero de 2026
- Alianza FC vs. Once Caldas - 4:10 p.m.
- Deportivo Cali vs. Millonarios - 6:20 p.m.
- Jaguares vs. Deportivo Pereira - 8:30 p.m.
Aplazados
- Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional
- Fortaleza vs. América de Cali
Ambos compromisos fueron aplazados según una determinación de Dimayor, pues se iban a disputar en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, pero el mal estado de la grama obligó a que no se disputaran.