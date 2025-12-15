Diego Arias responde si ganar la copa salva el año de Nacional; Alejandro Restrepo envía mensaje a hinchas del DIM

Siempre es tema de debate la importancia o no de la Copa BetPlay en el FPC. Sin embargo, dicho torneo viene reuniendo finales emocionantes, y este 2025 no será la excepción. Del clásico paisa, entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, saldrá el campeón.

La final de ida entre verdes y paisas acabó 0-0. Fue el pasado sábado, 13 de diciembre, en el Atanasio Girardot y con Nacional ejerciendo de local. Todo se definirá este miércoles, 17 de diciembre, en el mismo estadio, pero con el poderoso, sobre el papel, de local.

¿La Copa BetPlay salva el año de Atlético Nacional?

Esa pregunta la respondió en rueda de prensa el técnico verdolaga, Diego Arias, este lunes, 15 de diciembre. Nacional, en lo que va del 2025, solo ganó la Superliga BetPlay y quedó fuera de las dos ligas, además de abandonar la Libertadores en octavos de final.

“Si es la forma de salvar el semestre o el año, depende de quién lo mire. Para nosotros, es un título muy importante y estamos enfocados en poder levantar la Copa. El objetivo es cerrar el año con una alegría que significa mucho para nuestra gente”, dijo Arias, en declaraciones recogidas por As Colombia.

Por la misma línea, añadió: “Somos conscientes de lo que significa para la hinchada y para nosotros como club. Hay que agradecer por estar en la final y hay que hacer lo mejor que se pueda, intensidad, energía y decisión; eso hará sentir orgullosa a la gente y nos acercará al objetivo”.

Alejandro Restrepo agradece a los hinchas de Medellín

Medellín no la ha pasado bien en este 2025, pero sus hinchas siguen diciendo presente. Perdieron de local la final de liga contra Santa Fe (2025-l), quedaron fuera del cuadrangular A en el clausura, a pesar de ser líderes en el todos contra todos, y ven en la Copa BetPlay una revancha.

