Aparece nueva foto de Jhon Viáfara en prisión: el exfutbolista paga una pena de 11 años en EE. UU.

El campeón de la Copa Libertadores en 2004 fue extraditado a Estados Unidos en 2020.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

7 de febrero de 2026, 10:12 p. m.
Jhon Viáfara el día de su captura
Jhon Viáfara el día de su captura Foto: Colprensa - Diego Pineda

El exfutbolista colombiano Jhon Viáfara volvió a ser tendencia luego de que se conociera una nueva fotografía suya, esta vez con el uniforme característico de los presos en Estados Unidos, pues el exjugador cumple una condena por narcotráfico.

Jhon Viáfara
Jhon Viáfara Foto: LatinContent via Getty Images

La imagen correspondería a la típica fotografía de registro que realizan las autoridades del país norteamericano y en ella aparece Viáfara, de frente y con el traje naranja.

Quien fue determinante en el título de la Copa Libertadores para el Once Caldas en 2004 fue condenado a una pena de 11 años de prisión por delitos de narcotráfico.

Su captura se produjo en marzo de 2019, mismo año en el que fue declarado culpable y posteriormente extraditado, en 2020, a Estados Unidos, país en el que actualmente permanece detenido.

Remco Evenepoel está intratable: está es la impresionante marca en el año tras triunfo de etapa en la Vuelta a Valencia

La Premier League, la que más gastó en este mercado de fichajes; liga sudamericana está en el top 5

Seattle Seahawks vs. New England Patriots: fortalezas y debilidades de las franquicias que luchan por el Super Bowl

Hostigan a Jhon Arias: hinchas de Fluminense lo atacan por llegar a Palmeiras

Primer problema para James Rodríguez en Minnesota United: le revivieron un tema sensible

Doble golpe del Barcelona al Real Madrid: goleada al Mallorca lo aleja en la tabla y abandonó la Superliga

Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United mete miedo y Arsenal da el golpe

Amigo de Jhon Viáfara destapó fotografía del exfutbolista, preso en Estados Unidos: primera vez desde su condena

Viáfara fue capturado junto con otras cuatro personas en un operativo conjunto realizado en las ciudades de Jamundí (suroccidente) y Medellín (noroeste), por presuntamente hacer parte de una red transnacional con nexos con el Clan del Golfo, la mayor organización narcotraficante de Colombia.

De acuerdo con las investigaciones, el deportista se habría asociado entre 2008 y 2018 con otras personas para enviar cocaína en lanchas rápidas, semisumergibles y otro tipo de embarcaciones desde el Pacífico colombiano hacia Estados Unidos, vía Centroamérica.

El exvolante era conocido en la banda como el ‘Futbolista’, según la Policía. Las autoridades lo señalan de encargarse del pago de la nómina a quienes transportaban la droga y de establecer contactos para enviar los cargamentos hacia países centroamericanos.

Entre 2017 y 2018, a esta organización le fueron incautadas 2,5 toneladas de cocaína, avaluadas en unos 28 millones de dólares, según la Policía.

Reconocido por su potente remate de media y larga distancia, el exvolante defensivo tuvo una destacada carrera futbolística en Colombia, donde militó en equipos como Once Caldas, América de Cali, Deportivo Cali, Junior e Independiente Medellín.

Sus buenas actuaciones lo llevaron a fichar por los clubes ingleses Southampton y Portsmouth, y por el español Real Sociedad, además de participar con la selección Colombia en las Copas América de 2004 y 2007 y en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Sudáfrica 2010.

Imagen de Jhon Viáfara actualmente.
Jhon Viáfara, exfutbolista colombiano. Foto: IG: @carlitosbeja

Tras casi veinte años de carrera, se retiró de la actividad deportiva en 2015.

Viáfara no es el primer futbolista colombiano inmerso en escándalos de tráfico de drogas. El exlateral de la selección Colombia Diego León Osorio fue condenado en febrero de 2019 a cinco años de prisión domiciliaria por intentar traficar un kilo de cocaína a España.

El exjugador del Real Madrid Freddy Rincón fue exonerado de un caso de narcotráfico y blanqueo de capitales en Panamá en 2018, mientras que el exportero René Higuita fue arrestado en 1993 por mediar en la liberación de la hija secuestrada de un socio del abatido capo Pablo Escobar.

