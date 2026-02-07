Hostigan a Jhon Arias: hinchas de Fluminense lo atacan por llegar a Palmeiras

Se divisaba desde hace semanas y así ocurrió: la llegada de Jhon Arias a Palmeiras acabó provocando furia en la hinchada de Fluminense. El colombiano es ídolo del Flu, o ¿era? Su nuevo equipo no borra todo lo conseguido en Río de Janeiro.

Pero la percepción cambió entre la hinchada de Fluminense cuando se enteraron, este sábado 7 de febrero, que Jhon Arias deja Wolverhampton y firma hasta 2029 con Palmeiras. De hecho, se hicieron sentir por redes sociales.

Hostigamiento masivo a Jhon Arias por llegar a Palmeiras: “Judarias”

Tan pronto como se hizo oficial la transferencia de Jhon Arias, desde Wolverhampton a Palmeiras, el propio jugador de la Selección Colombia posteó un mensaje en sus redes sociales despidiéndose de los Wolves de la Premier League.

“Gracias”, y el emoji de un lobo. Ese fue el texto, junto a un video de las mejores jugadas de Arias mientras estuvo en Wolverhampton.

Sin embargo, en ese post fue que empezó el ataque masivo a Jhon Arias. Hinchas de Fluminense comentaron “decepción”, otros le recalcaron que era un tema de dinero, y hubo uno que se atrevió a apodarlo como “Judarias”.

"Judrias": fuerte apodo para Jhon Arias por llegar a Palmeiras en vez de Fluminense. Foto: Comentario de Instagram en el post de Jhon Arias (@jhonariasa)

Reclamo desde Fluminense, a Jhon Arias, por preferir llegar a Palmeiras. Foto: Comentario de Instagram en el post de Jhon Arias (@jhonariasa)

También le reclaman a Jhon Arias por, presuntamente, elegir el dinero. Foto: Comentario de Instagram en el post de Jhon Arias (@jhonariasa)

Cuatro campeonatos regionales, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana: ese es el palmarés que Jhon Arias alcanzó con Fluminense desde 2021 hasta 2025. Además, sus goles, asistencias y buenas actuaciones lo dejaron como ídolo indiscutido.

La historia no se borra para Jhon Arias: a pulso, se ganó un lugar en la historia de Fluminense. Foto: Getty Images

Jhon Arias explicó su decisión de ir a Palmeiras

Reporta la prensa internacional que Fluminense no pudo igualar la propuesta que le hizo Palmeiras a Wolverhampton, que rondaría los 25 millones de euros. Para los Wolves, implicaría una ganancia importante, y eso habría sido clave en el futuro de Jhon Arias.

También por redes sociales, Jhon Arias explicó su decisión, casi previendo lo que se le venía encima: “Vivo un momento importante de mi carrera. Sé el peso de mis palabras, de lo que digo y pienso. Al mismo tiempo, la vida y el fútbol son muy dinámicos. Considerando lo que realmente era posible en este momento, y lo que estaba en mis manos, necesitaba tomar decisiones”.

Y cerró con: “Ahora empiezo un nuevo capítulo de mi vida y de mi carrera, agradeciendo siempre a todos los que me apoyan de verdad”.

Carta abierta de Jhon Arias por su paso de Wolverhampton a Palmeiras. Foto: Instagram: @jhonariasa

“Versátil y táctico, Arias puede jugar como extremo o centrocampista y también es conocido por su velocidad, fuerza y ​​capacidad de decisión. Durante su etapa en el Fluminense, entre 2021 y 2025, dio asistencias y fue uno de los mejores mediapuntas del país y Sudamérica, con un total de 55 asistencias y 47 goles para el club carioca”, explicó Palmeiras sobre el fichaje de Jhon Arias.