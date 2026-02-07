Deportes

Hostigan a Jhon Arias: hinchas de Fluminense lo atacan por llegar a Palmeiras

El hostigamiento se produce por medio de la redes sociales del propio jugador colombiano.

Redacción Deportes
7 de febrero de 2026, 6:57 p. m.
Atacan por redes sociales a Jhon Arias
Atacan por redes sociales a Jhon Arias

Se divisaba desde hace semanas y así ocurrió: la llegada de Jhon Arias a Palmeiras acabó provocando furia en la hinchada de Fluminense. El colombiano es ídolo del Flu, o ¿era? Su nuevo equipo no borra todo lo conseguido en Río de Janeiro.

Pero la percepción cambió entre la hinchada de Fluminense cuando se enteraron, este sábado 7 de febrero, que Jhon Arias deja Wolverhampton y firma hasta 2029 con Palmeiras. De hecho, se hicieron sentir por redes sociales.

Hostigamiento masivo a Jhon Arias por llegar a Palmeiras: “Judarias”

Tan pronto como se hizo oficial la transferencia de Jhon Arias, desde Wolverhampton a Palmeiras, el propio jugador de la Selección Colombia posteó un mensaje en sus redes sociales despidiéndose de los Wolves de la Premier League.

“Gracias”, y el emoji de un lobo. Ese fue el texto, junto a un video de las mejores jugadas de Arias mientras estuvo en Wolverhampton.

