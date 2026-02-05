Fichaje confirmado: Jhon Arias eligió su nuevo club y firma contrato por cuatro años

Fluminense no igualó la oferta y Jhon Arias es nuevo jugador de Palmeiras. Lo único que faltaba era la respuesta positiva por parte del volante colombiano, quien llegó a un acuerdo para despedirse de la Premier League y retornar al Brasileirão.

La exclusiva ha sido confirmada por UOL, medio brasileño que venía dando novedades sobre el negocio. “Palmeiras llegó a un acuerdo con Jhon Arias y está a la espera de la firma del contrato para anunciar al mediocampista colombiano de 28 años como su nuevo fichaje”, informaron los periodistas Danilo Lavieri y Flavio Latif.

Ahora solo queda preparar las maletas y emprender el viaje hacia territorio paulista, donde ya lo están esperando con los brazos abiertos.

Fluminense tenía la prioridad en caso de un regreso a Brasil; sin embargo, apenas subieron la oferta a 20 millones de euros. Palmeiras puso 25 ‘kilos’ y se quedó con el fichaje que protagoniza todas las portadas en el país vecino.

Jhon Arias firmará un contrato por cuatro años, es decir, hasta mediados de 2030. “Arias llega como el fichaje soñado del Palmeiras. El equipo buscaba un jugador listo y con títulos importantes”, agregó UOL.

Seis meses en Inglaterra

De esta manera se cierra un capítulo decepcionante en la Premier League. Arias deja a Wolverhampton en el último lugar de la tabla de posiciones y sentenciado al descenso.

La prensa británica aseguró que había un consenso en el vestuario de no abandonar el barco hasta que se consumara la pérdida de la categoría, pero al club le conviene recuperar la inversión y esos 25 millones de euros caerán como anillo al dedo para reconstruir el equipo.

Jhon Arias vuelve al lugar donde fue feliz, aunque con otra camiseta. Su paso a Palmeiras ha generado tristeza en Fluminense, donde lo consideran ídolo por su aporte en la Copa Libertadores de 2023.

El chocoano vivió el sueño europeo, aunque no fue lo que soñó. Los Wolves están en crisis desde que empezó el campeonato y Arias apenas pudo marcar un par de goles que se llevará en la maleta de recuerdos.

Este movimiento también está relacionado con el Mundial 2026. Ante su bajonazo de rendimiento, el volante colombiano necesitaba dar un golpe sobre la mesa para volver a convencer a Néstor Lorenzo.

La competencia se puso dura a raíz del gran nivel que atraviesa Jorge Carrascal y el crecimiento de volantes como Nelson Deossa en el Real Betis de la liga española.

Es cierto que Jhon Arias ha sido inamovible para Lorenzo, pero quedar de último en la Premier League no sería buen síntoma para llegar y asumir la titularidad de la Selección Colombia.

Palmeiras promete pelear por el título en el Brasileirão, torneo que todavía le falta en su hoja de vida.