Wolverhampton le respondió a Palmeiras: futuro de Jhon Arias toma nuevo giro

Está a punto de ser oficial y la prensa brasileña lo reveló: Jhon Arias tendría un nuevo giro en su carrera, a menos de cuatro meses del Mundial 2026.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

4 de febrero de 2026, 3:22 p. m.
Jhon Arias es centro de atención en Inglaterra y su futuro es noticia: Palmeiras recibió respuesta de los Wolves.
Jhon Arias es centro de atención en Inglaterra y su futuro es noticia: Palmeiras recibió respuesta de los Wolves. Foto: Getty Images

La prensa brasileña reporta que Wolverhampton aceptó la oferta de Palmeiras por Jhon Arias. Ronda por los 25 millones de euros y, siendo así, el jugador de la Selección Colombia estaría a contados detalles de regresar al fútbol de Brasil.

En el medio queda Fluminense, antiguo equipo de Jhon Arias y, tal como lo reporta la misma prensa brasileña, tenía prioridad en caso de querer contratar al atacante cafetero. Sin embargo, parece que no tiene el dinero para igualar la oferta de Palmeiras.

Jhon Arias quedó fuera del Mundial de Clubes 2025.
Regreso de Jhon Arias a Brasil no sería con Fluminense: Plameiras ganaría el pulso. Foto: AP

“Palmeiras solo formalizó la oferta a Wolves porque entendió que Arias ya había dado señales positivas de regresar a Brasil. Las cifras involucradas en la negociación son altas, pero la estrategia de la directiva de Palmeiras era superar la competencia del Fluminense”, reveló el medio UOL.

Wolverhampton aceptó la propuesta de Palmeiras por Jhon Arias

En términos financieros, según la propia información de UOL, acaba siendo un negocio redondo a favor de Wolverhampton. El cuadro inglés compró a Jhon Arias por 17 millones de euros, más 5 millones de euros en bonificaciones relacionadas con el rendimiento del jugador. Cerca de 22 millones de euros en total.

Ahora, lo dejaría ir por 25 millones de euros a Palmeiras, y el Verdão le hace la jugadita a Fluminense. Jhon Arias es ídolo en Flu, por lo que ganó y por su rendimiento, pero parece que su futuro está lejos de regresar.

“Con el Fluminense, Arias jugó 230 partidos, marcó 47 goles y dio 55 asistencias. Ganó la Copa Libertadores de 2023, la Recopa Sudamericana de 2024 y dos títulos consecutivos del Campeonato Carioca y la Taça Guanabara en 2022 y 2023. Encaja con el perfil del jugador que Palmeiras busca para 2026″, escribe el mismo medio referenciado.

Jhon Arias, a contados detalles de llegar a Palmeiras.
Jhon Arias, a contados detalles de llegar a Palmeiras. Foto: Getty Images y escudo oficial de Palmeiras.

El precio de Jhon Arias se ha devaluado

Jhon Arias no ha tenido el gran impacto que se esperaba en Wolverhampton. Llegó como el refuerzo estrella a mediados de 2025, debido a lo hecho con Fluminense y la selección Colombia. Sin embargo, brillar en Premier League no ha sido nada fácil.

Pero no solo es un tema de Arias, sino de los Wolves en general. Marchan últimos en la tabla de posiciones de Premier League con 8 puntos en 24 partidos. El descenso los toca a la puerta y sin signos de recuperación clara.

Posiciones en Premier League: Wolverhampton es último

La Selección Colombia mira atenta

Lo que haga Jhon Arias respecto a su futuro repercute directamente en la selección Colombia. Esta información, sobre su casi segura llegada a Palmeiras, se da a poco más de cuatro meses del arranque del Mundial 2026.

Con un Jhon Arias en buen nivel, sería casi indiscutible en la lista final de Néstor Lorenzo. El atacante ha hecho parte constante del proceso del argentino, con goles y buenas actuaciones que se traducen en llamados reiterativos.

