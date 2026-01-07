La contundente decisión del DT del Wolverhampton con Jhon Arias contra Everton: Nadie lo vio venir

Avanza una nueva fecha de la Premier League donde otra vez el volante colombiano Jhon Arias tuvo protagonismo. Se juega la jornada 21 de la liga de Inglaterra y el Wolverhampton hizo de local contra el Everton, dos equipos que no van bien en la temporada y el triunfo era lo único que se buscaba.

En la fecha anterior, Wolverhampton se sacudió de la mala racha y pudo conseguir su primera victoria en la temporada. Comenzó el año con triunfo 3-0 ante el West Ham y con Arias desde la titular. Apenas al minuto 4, el volante chocoano abrió el marcador y así encaminó la celebración de los Wolves, que lograron lo que no se había visto en la campaña.

Tras la primera victoria de la temporada, ahora tocaba enfrentar al Everton, pero los malos resultados reaparecieron de nuevo y no se pudo mantener la buena racha. Los Wolves cedieron un 1-1 en el Molineux Stadium, donde estaba obligado a volver a la victoria para tener tres puntos más y escalar en la tabla de posiciones.

Jhon Arias contra Everton. Foto: Getty Images

De esta manera, Wolverhampton suma una victoria, cuatro empates y 16 derrotas, para siete puntos y con el descenso muy cerca de confirmarse. Los Wolves de Jhon Arias deben comenzar una buena racha de triunfos y así intentar salir de los últimos lugares. Michael Keane abrió el marcador y Mateus Mané empató.

Contundente decisión del técnico con Jhon Arias

El 6 de enero, el técnico del Wolverhampton, Robert Edwards, tuvo unas palabras sobre Jhon Arias y resaltó su rendimiento con el equipo. Valoró sus capacidades y pese a los elogios, tomó una drástica decisión con el jugador en el partido contra el Everton.

“Un jugador como Jhon Arias quiere sentirse involucrado y estar en el partido. Si está en el partido, veremos lo mejor de él. Quizás estar un poco más atrás lo mantenga más en el partido. Ya lo había demostrado antes en una posición ligeramente diferente en el Aston Villa; pensé que también estuvo excelente ese día, pero si logramos mantener su rendimiento constante, si lo convocan, sin duda nos ayudará”, dijo Robert Edwards en declaraciones a la web oficial de Wolverhampton.

Ahora, contra el Everton, Arias fue titular, pero el técnico decidió sustituirlo en el entretiempo por André. La decisión se dio luego de un primer tiempo algo discreto, con pocas opciones de gol y pérdidas. Apareció como interior derecho con poca intervención en el área rival.

Robert Edwards junto al colombiano Jhon Arias en Wolverhampton. Foto: Getty Images

Ahora, la próxima cita de Arias es contra un equipo de la tercera categoría del fútbol inglés. Wolverhampton enfrentará al Shrewsbury Town el 10 de enero desde las 7:15 am de Colombia, por la tercera ronda de FA Cup. Luego, será local contra el Newcastle por la Premier League.