La contundente decisión del DT del Wolverhampton con Jhon Arias contra Everton: Nadie lo vio venir

El día anterior, el técnico de Wolverhampton habló de las capacidades de Jhon Arias y en el partido contra Everton tomó una contundente decisión.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

7 de enero de 2026, 10:39 p. m.
Técnico de Wolverhampton y Jhon Arias contra Everton.
Técnico de Wolverhampton y Jhon Arias contra Everton. Foto: Getty Images

Avanza una nueva fecha de la Premier League donde otra vez el volante colombiano Jhon Arias tuvo protagonismo. Se juega la jornada 21 de la liga de Inglaterra y el Wolverhampton hizo de local contra el Everton, dos equipos que no van bien en la temporada y el triunfo era lo único que se buscaba.

En la fecha anterior, Wolverhampton se sacudió de la mala racha y pudo conseguir su primera victoria en la temporada. Comenzó el año con triunfo 3-0 ante el West Ham y con Arias desde la titular. Apenas al minuto 4, el volante chocoano abrió el marcador y así encaminó la celebración de los Wolves, que lograron lo que no se había visto en la campaña.

Tras la primera victoria de la temporada, ahora tocaba enfrentar al Everton, pero los malos resultados reaparecieron de nuevo y no se pudo mantener la buena racha. Los Wolves cedieron un 1-1 en el Molineux Stadium, donde estaba obligado a volver a la victoria para tener tres puntos más y escalar en la tabla de posiciones.

Jhon Arias contra Everton.
Jhon Arias contra Everton. Foto: Getty Images

De esta manera, Wolverhampton suma una victoria, cuatro empates y 16 derrotas, para siete puntos y con el descenso muy cerca de confirmarse. Los Wolves de Jhon Arias deben comenzar una buena racha de triunfos y así intentar salir de los últimos lugares. Michael Keane abrió el marcador y Mateus Mané empató.

