Técnico de Wolverhampton deja todo claro sobre Jhon Arias y retumba en Selección Colombia

Parece que el sol empieza a salir para Wolverhampton, que vivió los primeros seis meses de la temporada 2025-2026 como un martirio. Fue recién hasta el pasado 3 de enero que ganaron el primer partido del curso en Premier League, imponiéndose de local sobre West Ham por 3-0.

Jhon Arias, el colombiano al servicio de Wolverhampton, se reportó con anotación ante West Ham. De hecho, abrió el marcador en la goleada y también significó el primer tanto del atacante cafetero en la Premier League.

Ahora bien, antes de que los Wolves ganaran dicho juego, se especulaba mucho sobre el futuro de Jhon Arias. ¿Se va o se queda? Incluso, rumores de la prensa afirmaban que podía regresar a Brasil.

Parece que el panorama empieza a cambiar para Arias quien, además, no parecía fundamental en Wolves. Eso preocupaba, en parte, a Néstor Lorenzo y el resto de staff técnico en Selección Colombia. Asoma el Mundial 2026 y Jhon, uno de los más llamados por el estratega argentino a La Tricolor, debería tener más continuidad.

Jhon Arias (der.) junto a otras figuras de la Selección Colombia. Foto: AFP

Robert Edwards, técnico de Wolverhampton, le da espaldarazo a Arias

En la previa al juego de Wolverhampton contra Everton, este miércoles 7 de enero, por Premier League, habló el técnico Robert Edwards. Nombró a Arias, le dio un espaldarazo y profundizó sobre su labor en el campo.

“Un jugador como Jhon Arias quiere sentirse involucrado y estar en el partido. Si está en el partido, veremos lo mejor de él. Quizás estar un poco más atrás lo mantenga más en el partido. Ya lo había demostrado antes en una posición ligeramente diferente en el Aston Villa; pensé que también estuvo excelente ese día, pero si logramos mantener su rendimiento constante, si lo convocan, sin duda nos ayudará”, dijo Edwards en declaraciones recogidas por la web oficial de Wolverhampton.

Rob Edwards dándole indicaciones a Jhon Arias en Wolves. Foto: Getty Images

Además, complementó: “En los últimos dos partidos no solo hemos obtenido buenos resultados, sino también actuaciones excelentes. El juego terrestre, el trabajo con la posesión del balón, ha sido bueno, nos hemos mostrado sólidos. Así que ha habido muchos aspectos del juego que me han gustado. Sin duda, nos ha dado más posibilidades”.