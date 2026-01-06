Deportes

Técnico de Wolverhampton deja todo claro sobre Jhon Arias y retumba en Selección Colombia

Lo hizo en la previa del partido entre Wolverhampton y Everton en Premier League.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
7 de enero de 2026, 3:22 a. m.
Robert Edwards junto al colombiano Jhon Arias en Wolverhampton.
Robert Edwards junto al colombiano Jhon Arias en Wolverhampton. Foto: Getty Images

Parece que el sol empieza a salir para Wolverhampton, que vivió los primeros seis meses de la temporada 2025-2026 como un martirio. Fue recién hasta el pasado 3 de enero que ganaron el primer partido del curso en Premier League, imponiéndose de local sobre West Ham por 3-0.

Jhon Arias, el colombiano al servicio de Wolverhampton, se reportó con anotación ante West Ham. De hecho, abrió el marcador en la goleada y también significó el primer tanto del atacante cafetero en la Premier League.

Ahora bien, antes de que los Wolves ganaran dicho juego, se especulaba mucho sobre el futuro de Jhon Arias. ¿Se va o se queda? Incluso, rumores de la prensa afirmaban que podía regresar a Brasil.

Parece que el panorama empieza a cambiar para Arias quien, además, no parecía fundamental en Wolves. Eso preocupaba, en parte, a Néstor Lorenzo y el resto de staff técnico en Selección Colombia. Asoma el Mundial 2026 y Jhon, uno de los más llamados por el estratega argentino a La Tricolor, debería tener más continuidad.

Deportes

América de Cali confirmó el fichaje brasileño que venía sonando: se arma para Copa Sudamericana

Deportes

La publicación del hijo de Gustavo Serpa que aumenta el deseo de Millonarios con Falcao: ‘The Last Dance’

Deportes

Hansi Flick le habla claro a los hinchas de Barcelona por el mercado de invierno: esto pasará con los fichajes

Deportes

La curiosa forma en la que Lorenzo define a la Uzbekistán de Cannavaro, rival en el Mundial: “Hay que trabajarlos”

Deportes

Interna de Junior habla sobre la incierta negociación con Luis Fernando Muriel y da su veredicto

Deportes

Renuncia primer comisionado de NASCAR: esta fue la denuncia de Michael Jordan que habrían sacado a Steve Phelps

Deportes

El posteo de Boca Juniors que le eriza la piel a Millonarios y avisa un homenaje: “Indeleble”

Deportes

Espectacular remontada del Arsenal para ratificar su liderato en la Premier League: Así va la tabla

Deportes

La reacción de la prensa inglesa y The New York Times al primer gol de Jhon Arias en la Premier: “Rompió el hechizo”

Deportes

El posteo de la Premier League con el Wolverhampton de Jhon Arias al ver algo que no sucedía en 123 años en Inglaterra

Colombia Paraguay
Jhon Arias (der.) junto a otras figuras de la Selección Colombia. Foto: AFP

Robert Edwards, técnico de Wolverhampton, le da espaldarazo a Arias

En la previa al juego de Wolverhampton contra Everton, este miércoles 7 de enero, por Premier League, habló el técnico Robert Edwards. Nombró a Arias, le dio un espaldarazo y profundizó sobre su labor en el campo.

“Un jugador como Jhon Arias quiere sentirse involucrado y estar en el partido. Si está en el partido, veremos lo mejor de él. Quizás estar un poco más atrás lo mantenga más en el partido. Ya lo había demostrado antes en una posición ligeramente diferente en el Aston Villa; pensé que también estuvo excelente ese día, pero si logramos mantener su rendimiento constante, si lo convocan, sin duda nos ayudará”, dijo Edwards en declaraciones recogidas por la web oficial de Wolverhampton.

Rob Edwards dándole indicaciones a Jhon Arias en Wolves.
Rob Edwards dándole indicaciones a Jhon Arias en Wolves. Foto: Getty Images

Además, complementó: “En los últimos dos partidos no solo hemos obtenido buenos resultados, sino también actuaciones excelentes. El juego terrestre, el trabajo con la posesión del balón, ha sido bueno, nos hemos mostrado sólidos. Así que ha habido muchos aspectos del juego que me han gustado. Sin duda, nos ha dado más posibilidades”.

Más de Deportes

América de Cali confirma más refuerzos para 2026.

América de Cali confirmó el fichaje brasileño que venía sonando: se arma para Copa Sudamericana

Falcao García en un saludo con Gustavo Serpa en Millonarios

La publicación del hijo de Gustavo Serpa que aumenta el deseo de Millonarios con Falcao: ‘The Last Dance’

Robert Edwards junto al colombiano Jhon Arias en Wolverhampton.

Técnico de Wolverhampton deja todo claro sobre Jhon Arias y retumba en Selección Colombia

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se refiere a los posibles fichajes.

Hansi Flick le habla claro a los hinchas de Barcelona por el mercado de invierno: esto pasará con los fichajes

Fabio Cannavaro y Néstor Lorenzo.

La curiosa forma en la que Lorenzo define a la Uzbekistán de Cannavaro, rival en el Mundial: “Hay que trabajarlos”

Desde Junior hablaron sobre la posible llegada de Luis Fernando Muriel.

Interna de Junior habla sobre la incierta negociación con Luis Fernando Muriel y da su veredicto

Steve Phels renuncia luego del juicio por chats con Michale Jordan

Renuncia primer comisionado de NASCAR: esta fue la denuncia de Michael Jordan que habrían sacado a Steve Phelps

"Todo se cura con amor": frase de Miguel Ángel Russo cuando dirigió a Millonarios en 2017.

El posteo de Boca Juniors que le eriza la piel a Millonarios y avisa un homenaje: “Indeleble”

Arsenal vs. Liverpool por Premier League.

¿Qué canal pasa Arsenal vs. Liverpool en Premier League? Partidazo por la parte alta de la tabla

Milton Casco y Enzo Pérez.

La reacción de los hinchas de Atlético Nacional al fichaje de Milton Casco: lo presentaron con video

Noticias Destacadas