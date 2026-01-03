Deportes

La reacción de la prensa inglesa y The New York Times al primer gol de Jhon Arias en la Premier: “Rompió el hechizo”

Jhon Arias marcó su primer gol en Inglaterra en la primera victoria del Wolverhampton en la Premier League y la prensa inglesa y mundial lo mencionan.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

4 de enero de 2026, 2:06 a. m.
Jhon Arias contra el West Ham en la Premier.
Jhon Arias contra el West Ham en la Premier. Foto: NurPhoto via Getty Images

Jhon Arias, luego de un mar de críticas por la crisis deportiva del Wolverhampton en el fútbol inglés, le demostró al fútbol mundial sus capacidades y su gran inspiración luego de las fuertes críticas por la imposibilidad de que su club ganara en la primera mitad de la campaña. Desde que fue fichado por los Wolves no había anotado y mucho menos obtuvo los primeros tres puntos.

Fue un semestre para el olvido. No tener victorias igualó la insólita marca que no se veía en el fútbol inglés en 123 años de historia. Un pésimo momento para el Wolverhampton que le dio la vuelta al mundo y que tenía al atacante chocoano en la mira, pues llegó como la gran estrella a mostrar luego de pagar 17 millones de euros a Fluminense por sus derechos deportivos.

Por eso la frase de The New York Times en una nota posterior al triunfo del Wolverhampton ante el West Ham, que se convierte en la primera victoria de la temporada y los primeros tres puntos en la Premier League, en el inicio de un arduo camino de acá hasta mayo para no descender, pues hasta ahora alcanzó cinco puntos en la tabla de posiciones.

Jhon Arias contra el West Ham en la Premier.
Jhon Arias contra el West Ham en la Premier. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Rompió el hechizo”, dice The New York Times sobre Jhon Arias en la nota con las palabras del técnico del West Ham, Nuno Espírito Santo, quien resaltó la superioridad del rival y le pidió disculpas al club que representa por el 3-0 ante el Wolverhampton en el Molineux Stadium. El medio neoyorquino, además, dice que el gol del chocoano a los 4 minutos del juego (1-0 parcial) fue el detonante clave que cambió la mentalidad del local, que no había ganado en toda la temporada.

Deportes

Espectacular remontada del Arsenal para ratificar su liderato en la Premier League: Así va la tabla

Deportes

Espectacular bienvenida del Bayern a sus jugadores tras las vacaciones: Así sonó la champeta de Luis Díaz

Deportes

La reacción de Faustino Asprilla a la captura de Maduro por orden de Trump y al “vengan por mí”: Más de 300 mil vistas

Deportes

Fuerte mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras la captura de Maduro por orden de Trump: “Apareció el rey de justicia”

Deportes

¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

Deportes

La lista de equipos que quieren a Falcao García: estos son sus cuatro posibles destinos

Deportes

La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: “Es el primer jugador”

Deportes

El posteo de la Premier League con el Wolverhampton de Jhon Arias al ver algo que no sucedía en 123 años en Inglaterra

Deportes

La reacción de Jhon Arias por el peor inicio de temporada en Premier en 123 años de historia: Posible regreso a Brasil

Deportes

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Lo que dice la prensa inglesa del gol de Jhon Arias en la Premier

El medio The Guardian hace un repaso del gol de Jhon Arias y los goles que lamenta el DT Nuno Espírito Santo. Además, resalta la crisis del Wolverhampton y la dura pelea para no irse al descenso a mediados de año 2026.

“La afición local celebró los goles de Jhon Arias, Hwang Hee-chan y Mateus Mané en la primera parte. El West Ham no logró rematar a puerta contra un equipo que no había dejado su portería a cero antes del sábado, que había conseguido tres empates y nada más en 19 partidos, lo que lo pone en peligro de caer por debajo del mínimo histórico del Derby, de 11 puntos. Si bien los Hammers siguen jugando así, podrían terminar solo tres puntos por encima”, se lee en The Guardian.

Más de Deportes

Jugadores de Arsenal celebran la victoria ante Bournemouth.

Espectacular remontada del Arsenal para ratificar su liderato en la Premier League: Así va la tabla

Jhon Arias contra el West Ham en la Premier.

La reacción de la prensa inglesa y The New York Times al primer gol de Jhon Arias en la Premier: “Rompió el hechizo”

Jugadores del Bayern Múnich celebran un gol / Luis Díaz en el video de 'La Promesa'

Espectacular bienvenida del Bayern a sus jugadores tras las vacaciones: Así sonó la champeta de Luis Díaz

Faustino Asprilla, exjugador colombiano / Nicolás Maduro capturado.

La reacción de Faustino Asprilla a la captura de Maduro por orden de Trump y al “vengan por mí”: Más de 300 mil vistas

Juan Guillermo Cuadrado, volante colombiano / Nicolás Maduro capturado.

Fuerte mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras la captura de Maduro por orden de Trump: “Apareció el rey de justicia”

Donald Trump con Gianni Infantino.

¿Peligra el Mundial 2026? Lo que dice el reglamento Fifa tras la captura de Maduro por orden de Trump en Venezuela

BOGOTA, COLOMBIA - SEPTEMBER 22: Colombian footballer Radamel Falcao leaves the pitch after placing the winner's trophy prior to the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 Final match between Korea DPR and Japan at Estadio El Campin on September 22, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)

La lista de equipos que quieren a Falcao García: estos son sus cuatro posibles destinos

Luis Díaz en un partido contra Unión Berlín.

La publicación del Bayern Múnich con el nuevo socio de Luis Díaz para 2026 que sorprende: “Es el primer jugador”

Tres jugadores de Millonarios celebran un gol.

Jugador se despide de Millonarios y hace un cambio drástico en el mercado de pases: “De azul a rojo”

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.

El gran desplome que sufrió Marino Hinestroza en el mercado de pases, el jugador que Boca Juniors quiere

Noticias Destacadas