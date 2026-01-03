La reacción de la prensa inglesa y The New York Times al primer gol de Jhon Arias en la Premier: “Rompió el hechizo”

Jhon Arias, luego de un mar de críticas por la crisis deportiva del Wolverhampton en el fútbol inglés, le demostró al fútbol mundial sus capacidades y su gran inspiración luego de las fuertes críticas por la imposibilidad de que su club ganara en la primera mitad de la campaña. Desde que fue fichado por los Wolves no había anotado y mucho menos obtuvo los primeros tres puntos.

Fue un semestre para el olvido. No tener victorias igualó la insólita marca que no se veía en el fútbol inglés en 123 años de historia. Un pésimo momento para el Wolverhampton que le dio la vuelta al mundo y que tenía al atacante chocoano en la mira, pues llegó como la gran estrella a mostrar luego de pagar 17 millones de euros a Fluminense por sus derechos deportivos.

Por eso la frase de The New York Times en una nota posterior al triunfo del Wolverhampton ante el West Ham, que se convierte en la primera victoria de la temporada y los primeros tres puntos en la Premier League, en el inicio de un arduo camino de acá hasta mayo para no descender, pues hasta ahora alcanzó cinco puntos en la tabla de posiciones.

Jhon Arias contra el West Ham en la Premier. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Rompió el hechizo”, dice The New York Times sobre Jhon Arias en la nota con las palabras del técnico del West Ham, Nuno Espírito Santo, quien resaltó la superioridad del rival y le pidió disculpas al club que representa por el 3-0 ante el Wolverhampton en el Molineux Stadium. El medio neoyorquino, además, dice que el gol del chocoano a los 4 minutos del juego (1-0 parcial) fue el detonante clave que cambió la mentalidad del local, que no había ganado en toda la temporada.

Lo que dice la prensa inglesa del gol de Jhon Arias en la Premier

El medio The Guardian hace un repaso del gol de Jhon Arias y los goles que lamenta el DT Nuno Espírito Santo. Además, resalta la crisis del Wolverhampton y la dura pelea para no irse al descenso a mediados de año 2026.

“La afición local celebró los goles de Jhon Arias, Hwang Hee-chan y Mateus Mané en la primera parte. El West Ham no logró rematar a puerta contra un equipo que no había dejado su portería a cero antes del sábado, que había conseguido tres empates y nada más en 19 partidos, lo que lo pone en peligro de caer por debajo del mínimo histórico del Derby, de 11 puntos. Si bien los Hammers siguen jugando así, podrían terminar solo tres puntos por encima”, se lee en The Guardian.