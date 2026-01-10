Nuevo gol de Jhon Arias: el video de su magistral definición levanta aplausos en Inglaterra

Jhon Arias volvió a marcar en el fútbol de Inglaterra. El volante colombiano continúa su racha goleadora y, esta vez, se hizo presente en el partido de Wolves vs. Shrewsbury, por la tercera ronda de la FA Cup.

Este fin de semana no hay Premier League, sin embargo, Arias si tuvo acción en el torneo más antiguo del mundo a nivel de clubes.

Sobre los 11 minutos de partido, cuando ya estaban arriba en el marcador, Arias salió como un misil en diagonal y recibió la asistencia del noruego Jorgen Strand Larsen.

Bologna se pronunció por Jhon Lucumí: comunicado oficial sobre su salida al Manchester City

El chocoano le ganó la carrera al defensor que lo estaba marcando y definió cruzado para meter el balón en la base del vertical izquierdo.

Con una sonrisa en el rostro por la victoria que se empezaba a construir, Arias celebró junto a la parcialidad de Wolverhampton y recibió las felicitaciones de sus compañeros en medio de la crisis deportiva que atraviesan con altas probabilidades de caer al descenso.

Arias tardó varios meses en marcar su primer gol oficial con los Wolves, sin embargo, en menos de una semana ya alcanzó el segundo. Este repunte en su nivel tendría que ver con la nueva posición en la que está jugando por decisión del técnico Rob Edwards.

Cabe recordar que Jhon Arias llegó a Inglaterra en el mercado de verano, luego de ser figura con Fluminense en el Mundial de Clubes. Por su fichaje pagaron un total de 22 millones de euros, cifra que le puso una gran presión sobre los hombres.

Wolves duró toda la primera rueda de partidos sin ganar en Premier League, pero el Año Nuevo le ha sentado de manera positiva.

El problema es que la distancia con el resto de equipos es demasiado grande y salvar la categoría será una auténtica proeza.

Afortunadamente, en la FA Cup las cosas están saliendo bien y hay esperanzas de pelear por meterse a una final en esta temporada tan compleja para todos, desde los jugadores hasta la junta directiva.

Jhon Arias definiendo en el partido de FA Cup contra Shrewsbury Foto: AP

¿Jhon Arias se va para Palmeiras?

El consenso entre los jugadores es mantenerse firmes pese al inminente descenso y no abandonar el barco hasta que termine la temporada, sin embargo, Jhon Arias está sonando para volver a Brasil con la camiseta de Palmeiras.

“Las conversaciones entre Palmeiras y Jhon Arias aún están en sus primeras etapas, pero el club pretende hacer esfuerzos para ficharlo, aprovechando la situación del Wolverhampton, serio candidato a descender a la segunda división inglesa”, informó Globo Esporte.

El fútbol brasileño ya demostró que tiene el brazo económico para fichar a casi cualquier jugador y el dinero no sería problema para convencer a los Wolves, sin embargo, la decisión depende del futbolista colombiano.