Deportes

Traspié del Manchester City mueve la tabla en Premier League: al Wolves de Arias no le alcanza

Así como el City dejó pagando la parta alta, el contraste lo viven Jhon Arias y Wolverhampton en el fondo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
7 de enero de 2026, 11:25 p. m.
La tabla de posiciones en Premier League tras inesperado empate de Manchester City. Wolves aún sigue abajo.
La tabla de posiciones en Premier League tras inesperado empate de Manchester City. Wolves aún sigue abajo. Foto: Getty Images

Se jugaron ocho partidos por la fecha 21 de la Premier League este miércoles, 7 de enero, y hubo un par de encuentros cruciales, como el de Manchester City, que volvió a cederle terreno a Arsenal en la tabla de posiciones tras un inesperado empate con Brighton.

Resultados de este miércoles, 7 de enero, en Premier League

  • Crystal Palace 0 - 0 Aston Villa
  • Fulham 2 - 1 Chelsea
  • Brentford 3 - 0 Sunderland
  • Bournemouth 3 - 2 Tottenham
  • Manchester City 1 - 1 Brighton
  • Everton 1 - 1 Wolverhampton
  • Burnley 2 - 2 Manchester United
  • Newcastle 4 - 3 Leeds

Esos ocho resultados se suman al 2-1 del Nottingham Forest, sobre West Ham, el pasado 6 de enero. Solo falta un partido para completar la fecha 21: Arsenal vs. Liverpool, que se llevará a cabo este jueves.

Tabla de posiciones en Premier League: City le da ventaja a Arsenal y Wolves no sale del fondo

Arsenal es líder con 48 puntos, y ya que Manchester City empató, y llegó a 43, si los gunners vencen a Liverpool llegarán a 51 y se harán mucho más superiores. Caso contrario, así pierda, conservará el liderato con cinco de diferencia.

El contrate se ve en la parte baja de la tabla. Wolverhampton, de Jhon Arias, le sacó un empate a Everton de visita, pero no le alcanza: sigue colero en el acumulado, con apenas 7 puntos de 63 posibles. El descenso sigue siendo un peligro.

Deportes

Este sería el mega salario de Radamel Falcao García en su regreso a Millonarios

Deportes

Revelan movida de Santiago Giordana en Millonarios: se supo tras el anuncio de Falcao

Deportes

Boca Juniors vs. Millonarios en La Bombonera y homenaje a Miguel Ángel Russo: ¿Jugará Falcao García?

Deportes

Revelan la postura de Néstor Lorenzo por el regreso de Falcao a Millonarios: decisión para el Mundial

Deportes

La contundente decisión del DT del Wolverhampton con Jhon Arias contra Everton: Nadie lo vio venir

Deportes

¿Jugará Falcao ante River Plate? Fecha y hora para ver el amistoso de Millonarios

Deportes

Barcelona asusta al Real Madrid con goleada histórica al Athletic Bilbao en la Supercopa de España

Deportes

Alarma para Guardiola y Haaland en Manchester City: Figura sufre fractura y es duda para el Mundial 2026

Deportes

Al último minuto, Enzo Fernández salvó al Chelsea y Reed apagó al Liverpool: Así quedó la tabla de la Premier League

Deportes

Bayern Múnich anunció su primer fichaje de 2026: es oficial y llega desde el Manchester City

Más de la Premier League: Manchester United y Chelsea

El nuevo entrenador inglés del Chelsea (7º, 31 puntos), Rosenior, pudo comprobar en vivo el trabajo que tiene por delante, después de presenciar en el palco cómo su nuevo equipo perdía ante el Fulham.

El antiguo entrenador del Estrasburgo, que se pondrá al frente de los blues el jueves, asistió impotente a la derrota de los suyos, lastrados por la roja que vio el español Marc Cucurella en el minuto 22, la sexta roja que ve el Chelsea esta temporada entre todas las competiciones.

Manchester United, otro grande en horas bajas, encadenó un tercer empate consecutivo en la Premier League en su visita al penúltimo clasificado, el Burnley (2-2).

Los Red Devils sólo obtuvieron un punto en Turf Moor, como anteriormente ante otros equipos de la zona baja -Wolverhampton (1-1) y Leeds (1-1)-, lo que deja al equipo mancuniano en sexta posición con 32 puntos.

Y el Bournemouth del técnico español Andoni Iraola logró su primera victoria en los últimos doce partidos (6 derrotas y 5 empates previos) al derrotar 3-2 al Tottenham.

*Con información de AFP

Más de Deportes

Falcao García, capitán de Millonarios.

Este sería el mega salario de Radamel Falcao García en su regreso a Millonarios

Santiago Giordana y Falcao jugando juntos, en Millonarios, en la Liga BetPlay 2025-l.

Revelan movida de Santiago Giordana en Millonarios: se supo tras el anuncio de Falcao

Radamel Falcao García y Miguel Ángel Russo.

Boca Juniors vs. Millonarios en La Bombonera y homenaje a Miguel Ángel Russo: ¿Jugará Falcao García?

La tabla de posiciones en Premier League tras inesperado empate de Manchester City. Wolves aún sigue abajo.

Traspié del Manchester City mueve la tabla en Premier League: al Wolves de Arias no le alcanza

Parece que Néstor Lorenzo tiene una postura clara sobre el regreso de Falcao a Millonarios y un posible llamado al Mundial 2026.

Revelan la postura de Néstor Lorenzo por el regreso de Falcao a Millonarios: decisión para el Mundial

Técnico de Wolverhampton y Jhon Arias contra Everton.

La contundente decisión del DT del Wolverhampton con Jhon Arias contra Everton: Nadie lo vio venir

¿Nuevamente Falcao jugando con Millonarios ante River Plate? Ya pasó en 2024.

¿Jugará Falcao ante River Plate? Fecha y hora para ver el amistoso de Millonarios

Kylian Mbappé y Raphinha.

Barcelona asusta al Real Madrid con goleada histórica al Athletic Bilbao en la Supercopa de España

Alberto Gamero y Falcao García coincidieron en 2024, cuando fue la primera etapa del jugador en Millonarios

La reacción de Alberto Gamero por ver de nuevo a Falcao García con Millonarios: no lo ocultó

Luis Fernando Muriel se encamina para llegar al Junior de Barranquilla y jugar Copa Libertadores

Luis Fernando Muriel se acerca a Junior: mega oferta supera las demás y el trato sería inminente

Noticias Destacadas