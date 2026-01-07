Traspié del Manchester City mueve la tabla en Premier League: al Wolves de Arias no le alcanza

Se jugaron ocho partidos por la fecha 21 de la Premier League este miércoles, 7 de enero, y hubo un par de encuentros cruciales, como el de Manchester City, que volvió a cederle terreno a Arsenal en la tabla de posiciones tras un inesperado empate con Brighton.

Resultados de este miércoles, 7 de enero, en Premier League

Crystal Palace 0 - 0 Aston Villa

Fulham 2 - 1 Chelsea

Brentford 3 - 0 Sunderland

Bournemouth 3 - 2 Tottenham

Manchester City 1 - 1 Brighton

Everton 1 - 1 Wolverhampton

Burnley 2 - 2 Manchester United

Newcastle 4 - 3 Leeds

Esos ocho resultados se suman al 2-1 del Nottingham Forest, sobre West Ham, el pasado 6 de enero. Solo falta un partido para completar la fecha 21: Arsenal vs. Liverpool, que se llevará a cabo este jueves.

Tabla de posiciones en Premier League: City le da ventaja a Arsenal y Wolves no sale del fondo

Arsenal es líder con 48 puntos, y ya que Manchester City empató, y llegó a 43, si los gunners vencen a Liverpool llegarán a 51 y se harán mucho más superiores. Caso contrario, así pierda, conservará el liderato con cinco de diferencia.

El contrate se ve en la parte baja de la tabla. Wolverhampton, de Jhon Arias, le sacó un empate a Everton de visita, pero no le alcanza: sigue colero en el acumulado, con apenas 7 puntos de 63 posibles. El descenso sigue siendo un peligro.

Más de la Premier League: Manchester United y Chelsea

El nuevo entrenador inglés del Chelsea (7º, 31 puntos), Rosenior, pudo comprobar en vivo el trabajo que tiene por delante, después de presenciar en el palco cómo su nuevo equipo perdía ante el Fulham.

El antiguo entrenador del Estrasburgo, que se pondrá al frente de los blues el jueves, asistió impotente a la derrota de los suyos, lastrados por la roja que vio el español Marc Cucurella en el minuto 22, la sexta roja que ve el Chelsea esta temporada entre todas las competiciones.

Manchester United, otro grande en horas bajas, encadenó un tercer empate consecutivo en la Premier League en su visita al penúltimo clasificado, el Burnley (2-2).

Los Red Devils sólo obtuvieron un punto en Turf Moor, como anteriormente ante otros equipos de la zona baja -Wolverhampton (1-1) y Leeds (1-1)-, lo que deja al equipo mancuniano en sexta posición con 32 puntos.

Y el Bournemouth del técnico español Andoni Iraola logró su primera victoria en los últimos doce partidos (6 derrotas y 5 empates previos) al derrotar 3-2 al Tottenham.

*Con información de AFP