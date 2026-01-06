Deportes

¿Qué canal pasa Arsenal vs. Liverpool en Premier League? Partidazo por la parte alta de la tabla

Se trata de un encuentro en el Emirates Stadium, donde el líder de la tabla recibe en casa al vigente campeón de Premier League.

Redacción Deportes
7 de enero de 2026, 1:18 a. m.
Arsenal vs. Liverpool por Premier League.
Arsenal vs. Liverpool por Premier League. Foto: Getty Images

Arsenal recibe a Liverpool, este jueves 8 de enero de 2026, por la fecha 21 de la Premier League. El partido arrancará a las 3:00 p.m. (hora colombiana) y el canal que lo pasará en vivo será ESPN, mientras que Disney+ lo hará vía streaming.

Los Gunners son líderes en la tabla de posiciones con 48 puntos, mientras que Liverpool es cuarto con 34 unidades. Es cierto que, pase lo que pase, Arsenal seguirá puntero; sin embargo, es un duelo directo por la parte alta del acumulado en Premier League.

Tanto Liverpool como Arsenal vienen con una racha positiva, y sin derrotas, desde hace varias jornadas atrás. Los londinenses han ganado 15 juegos, empatado tres y perdido dos, mientras los reds de Anfield suman 10 triunfos, cuatro empates y seis derrotas.

La misión de Arsenal es seguir sacando ventaja como líder, mientras que Liverpool quiere asegurar puestos europeos de cara a la siguiente temporada. Manchester City asoma segundo en la tabla con 42 puntos, mientras que el top 3 lo cierra Aston Villa con las mismas unidades.

Más de la Premier League

Guardiola vaticina un mercado discreto en el City a pesar de los lesionados

Manchester City no va a fichar “a cuatro o cinco jugadores” como el pasado enero, declaró este martes su entrenador Pep Guardiola, a pesar de las lesiones en la línea defensiva, especialmente de Ruben Dias y Josko Gvardiol.

Los dos centrales titulares se lesionaron el domingo ante el Chelsea (1-1) y Guardiola confirmó su baja de larga duración: “cuatro o seis semanas” para Dias (isquiotibiales) y “mucho tiempo” en el caso de Gvardiol (fractura en una pierna).

Esas malas noticias se unen a los problemas físicos de John Stones y a la ausencia de Rayan Aït-Nouri, que disputa la Copa de África con Argelia.

El club del noroeste de Inglaterra, segundo en la Premier League, invirtió mucho dinero en el pasado mercato invernal al fichar a Omar Marmoush, Vitor Reis, Abdukodir Khusanov y Nico González.

Pero Guardiola no vaticina un escenario parecido en las próximas semanas. “Quizá fichemos, pero será completamente diferente. No vamos a comprar cuatro o cinco jugadores como la pasada temporada”, aseguró el técnico español.

Guardiola, preocupado por la crisis del Manchester City.
Guardiola baja de la nube a hinchas de Manchester City con los fichajes de invierno. Foto: Getty Images

La prensa británica refería los últimos días negociaciones avanzadas para fichar al ghanés Antoine Semeneyo, extremo del Bournemouth. El Manchester City estudiaría también la posibilidad de hacerse con el defensor Marc Guéhi, del Crystal Palace.

*Con información de AFP

Noticias Destacadas