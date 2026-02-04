Deportes

La millonada que reciben Patriotas, Llaneros, América y Santa Fe por el pase de Jhon Arias a Palmeiras

Jhon Arias vuelve a Brasil tras el mal momento que vivió en la Premier League con el Wolverhampton. Cuatro clubes del fútbol colombiano recibirán una millonada.

William Horacio Perilla Gamboa

5 de febrero de 2026, 1:10 a. m.
Jhon Arias, a contados detalles de llegar a Palmeiras
Foto: Getty Images y escudo oficial de Palmeiras.

Jhon Arias tiene contrato con Wolverhampton hasta junio de 2029 y su futuro está a punto de cambiar. El extremo chocoano vive su primera experiencia en Europa con un equipo que no levanta cabeza y está cerca del descenso en la Premier League. En Brasil no lo olvidan y sería su próximo destino tras los ocho puntos que lleva con el Wolverhampton esta temporada.

Arias dejó huella en el Fluminense; fue una de las grandes figuras del club de Río de Janeiro, ganó la Copa Libertadores, fue semifinalista del Mundial de Clubes y se consolidó como uno de los capitanes de Flu. Aunque no es este equipo el que busca en este momento.

Desde hace varias semanas, la prensa deportiva en Europa y Brasil ha adelantado que Palmeiras quiere a Jhon Arias. El gigante de Sao Paulo rompería el mercado de pases con otro fichaje top para Sudamérica y pagaría una suma estimada en 25 millones de euros, en movimientos para nada anormales en el Brasileirao, pues ya es habitual que mega estrellas lleguen a la potencia futbolística desde el Viejo Continente con pagos multimillonarios de por medio.

Jhon Arias y su posibilidad de salir de Wolverhampton.
Foto: Getty Images

No duró mucho tiempo para que los Wolves aceptaran los 25 millones por Arias en una transferencia que Fluminense no pudo igualar. A Jhon se le aparece una nueva oportunidad en Brasil en medio de un fracaso en la Premier League con apenas 8 puntos en 24 partidos jugados. Además, que se le considera un repunte para su carrera deportiva teniendo en cuenta su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Una millonada para Patriotas, Llaneros, América y Santa Fe

Según cifras expuestas por Marcelo Bee Sellares, un reconocido abogado deportivo en Sudamérica, por la transferencia de Jhon Arias a Palmeiras habrá ganancias para cuatro equipos del fútbol colombiano por mecanismo de solidaridad de la Fifa y temas en la formación del futbolista.

El club con mejores beneficios es Patriotas Boyacá, que recibirá un aproximado de 270 mil dólares por derechos de formación. Es decir, unos 984 millones de pesos colombianos.

Pantallazo X.
Foto: Pantallazo X.

Asimismo, por mecanismo de solidaridad de la Fifa, América de Cali, Llaneros y Santa Fe se frotan las manos, pues cada uno de ellos recibirá unos 70 mil dólares, que equivalen a algo más de 255 millones de pesos colombianos. Una nueva transferencia para Arias que beneficia a estos clubes del FPC con millonadas gigantes en el entorno colombiano.

