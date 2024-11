Amigo de Jhon Viáfara destapó fotografía del exfutbolista, preso en Estados Unidos: primera vez desde su condena

Viáfara, una gloria del FPC

En julio del 2022, Jhon habló con La Patria de Manizales y dijo: “Muy triste, porque no fue justo lo que hicieron conmigo. Me hicieron un montaje y mostraron una imagen que no es la mía. Buscaron una foto que tampoco era la pertinente. Me mostraron como un delincuente y mostraron riquezas que no tenía. Dijeron que la plata estaba en paraísos fiscales y eso nunca se pudo probar; me relacionaron con gente que nunca conocí. Por fortuna, mucha gente sabe quién soy yo. Nunca sentí apoyo y me utilizaron como un trofeo para mostrarme como resultado de la lucha contra el narcotráfico”.