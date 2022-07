“Me hicieron un montaje”: Jhon Viáfara se desahogó y habló desde la cárcel

El exjugador colombiano Jhon Viáfara, campeón con el Once Caldas en la final de la Copa Libertadores de 2004 contra Boca Juniors, fue sentenciado a 11 años y tres meses de prisión por tráfico de drogas, en un tribunal de Texas, EE. UU.

El exjugador habló con La Patria de Manizales y dijo que fue utilizado y le hicieron un montaje: “Muy triste, porque no fue justo lo que hicieron conmigo. Me hicieron un montaje y mostraron una imagen que no es la mía. Buscaron una foto que tampoco era la pertinente. Me mostraron como un delincuente y mostraron riquezas que no tenía. Dijeron que la plata estaba en paraísos fiscales y eso nunca se pudo probar; me relacionaron con gente que nunca conocí. Por fortuna, mucha gente sabe quién soy yo. Nunca sentí apoyo y me utilizaron como un trofeo para mostrarme como resultado de la lucha contra el narcotráfico”, dijo.

Además, espera que con el nuevo gobierno se revise nuevamente su caso: “Esperemos qué sucede el próximo año con la nueva ley y con la llegada del nuevo gobierno colombiano, para pedirle ayuda y que se revise nuevamente mi caso”.

Asimismo, el medio le preguntó que si reconoce que se equivocó, a lo que Viáfara respondió: “Claro, pero es muy distinto cuando te equivocas y no sabes que estás equivocado. Si yo hubiera sabido que estar en una reunión, en la que se habló de algo que se iba a hacer... si yo sé que eso me iba a traer problemas, claro que no lo hago. Dice la Biblia que “donde no hay ley, no hay castigo”. Yo no violé la ley. Son cosas como esas que pasan y yo quiero que el mundo lo sepa. Yo te puedo llamar y decirte: necesito que vengas a una reunión, y digo que acá estuvo tal persona, eso da para que extraditen”.

De hecho, según la justicia norteamericana, Viáfara actuaba en la organización con los alias de El Futbolista, Goleador y Makelele, y su trabajo consistía en coordinar la fabricación de cocaína en Colombia y su distribución hacia distintos países de Centroamérica, desde donde era enviada a los Estados Unidos.

Además, de acuerdo con las investigaciones, Viáfara era el encargado de los pagos a quienes transportaban la cocaína en lanchas go fast y aeronaves. También habría coordinado una ruta por el Pacífico hacia México, y mantenía contactos en Apartadó y Turbo para enviar droga a Centroamérica.

La banda tendría también contactos con el Cartel de Sinaloa, compradores de la droga. Asimismo, se habrían dedicado a comprar bienes raíces en Bogotá, Medellín y Cali, para ocultar las ganancias de sus negocios ilegales.

De otro lado, Viáfara contó cuáles son sus planes cuando salga de la cárcel y señaló que quiere trabajar por los jóvenes, haciendo obras. “Quiero contar esta experiencia para que más colombianos no vengan por acá porque no conocen las leyes. Me gustaría dar una charla para que la gente sepa todo lo que hay detrás de una conspiración”, agregó.

Hay que recordar que el exjugador fue capturado en marzo de 2019 por la Fiscalía General de la Nación. “La Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación y el grupo SIU de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional capturaron al exjugador de fútbol Jhon Eduis Viáfara Mina y a otras cuatro personas, en diligencias judiciales cumplidas en Cali (Valle del Cauca). Según las investigaciones adelantadas por autoridades estadounidenses, los detenidos harían parte de una red trasnacional que tendría nexos con la estructura criminal Clan del Golfo”, señaló entonces el ente acusador.