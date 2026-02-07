Deportes

Primer problema para James Rodríguez en Minnesota United: le revivieron un tema sensible

No todo es perfecto para el volante cucuteño, que emprende una nueva travesía por Estados Unidos.

Redacción Deportes
7 de febrero de 2026, 6:41 p. m.
James Rodríguez, volante y capitán de la Selección Colombia.
James Rodríguez, volante y capitán de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

James Rodríguez aterriza en Estados Unidos por primera vez en su carrera. Luego de mucho esperar, el volante cucuteño consiguió equipo y jugará estos seis meses con la camiseta del Minnesota United.

Aunque todos están felices por volverlo a ver en la cancha, no todo es perfecto para la estrella colombiana.

El capitán de la Selección Colombia se volverá a enfrentar a una de las razones por las que decidió irse del Bayern Múnich en 2019: las bajas temperaturas.

Esto dicen en la prensa internacional por el nuevo equipo de James Rodríguez: “Con diferencia”

Es cierto que todas las ciudades de Estados Unidos están apenas superando la temporada de invierno, pero Minnesota es un estado especialmente caracterizado por el frío.

La ciudad de Saint Paul, donde se ubica el Estadio Allianz Field, está atravesando por temperaturas bajo cero y esta tendencia se mantendrá al menos hasta el mes de abril. La única época para disfrutar del calor en Minnesota es a mediados del año, es decir, cuando James ya esté concentrado con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

ST PAUL, MINNESOTA - OCTOBER 27: Minnesota United fans celebrate after the 2025 MLS Cup Playoff match against the Seattle Sounders at Allianz Field on October 27, 2025 in St Paul, Minnesota. (Photo by Stephen Maturen/Getty Images)
Hinchas de Minnesota United con chaquetas y gorros cubriéndose del frío en el Allianz Field. Foto: Getty Images

¿Por qué se fue James Rodríguez del Bayern Múnich?

De hecho, las bajas temperaturas son la principal razón por la que no hay fútbol en Estados Unidos en esta época y la MLS apenas empezará a finales de febrero.

Esto no sería un problema si James Rodríguez fuera amigo del frío, sin embargo, hace unos años confesó que no se pudo quedar en el Bayern por las condiciones climáticas y la personalidad de los alemanes.

El frío me costó mucho, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí. En Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y chao, cada uno con su vida. Son maquinitas”, dijo.

Carlos Antonio Vélez reaccionó al nuevo equipo de James Rodríguez y lanzó su pronóstico

James decidió abandonar al gigante bávaro justo cuando estaba retomando su mejor nivel futbolístico. Semanas después volvió al Real Madrid y estuvo condenado al banquillo hasta que recibió la llamada de Carlo Ancelotti para irse al Everton.

Desde entonces su carrera ha venido en declive: pasó por Al-Rayyan, luego estuvo en Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano, Club León y finalmente Minnesota United.

MUNICH, GERMANY - AUGUST 24: James Rodriguez of Bayern Muenchen speaks with Mats Hummels of Bayern Muenchen prior to the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and TSG 1899 Hoffenheim at Allianz Arena on August 24, 2018 in Munich, Germany. (Photo by TF-Images/Getty Images)
Mats Hummels conversando con James Rodríguez Foto: Getty Images

Tema sensible

Aunque James Rodríguez no quiso generar polémica con aquellas declaraciones, muchos hinchas reaccionaron de manera negativa a su argumento para irse del Bayern Múnich.

En aquella oportunidad le soltaron la mano y le cuestionaron una decisión que terminó siendo determinante para su futuro.

Salario récord para James Rodríguez en Minnesota United: prensa internacional reveló la millonada

A hoy todavía le recuerdan que desaprovechó la oportunidad de seguir en el Bayern por las bajas temperaturas, algo que, por ejemplo, no ha evitado el rendimiento superlativo de Luis Díaz.

Lucho firmó contrato hasta 2029 y, aunque nació en un clima caliente como el de La Guajira, se pone sus guantes y sale a conquistar la Bundesliga cada fin de semana.

