Esto dicen en la prensa internacional por el nuevo equipo de James Rodríguez: “Con diferencia”

James Rodríguez está a la expectativa de ser anunciado como nuevo jugador de Minnesota United. El volante cucuteño firmará un contrato de corta duración hasta mediados de este año, cuando tenga que salir a la concentración para el Mundial 2026.

El negocio ha tenido repercusión a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos, donde se generó gran expectativa por la llegada de otra ‘superestrella’ a la MLS.

“James Rodríguez sería, con diferencia, el jugador más importante en fichar por Minnesota United. Las negociaciones necesitan avanzar", apuntó el New York Times. “La noticia demuestra que el mundo de los traspasos nunca deja de girar”, agregó.

Carlos Antonio Vélez reaccionó al nuevo equipo de James Rodríguez y lanzó su pronóstico

Minnesota United es una de las franquicias más jovenes del fútbol estadounidense. Surgió como club en 2017 y nunca ha logrado ganar la MLS, nuevo reto al que se enfrenta el capitán de la Selección Colombia.

“Este movimiento responde a la urgencia del jugador por recuperar ritmo de competición. A sus 34 años, James se encuentra como agente libre desde el pasado 31 de diciembre, cuando terminó su vínculo con el León de México”, apuntó el diario Marca en España.

James Rodríguez está sin equipo desde su salida de Club León. Foto: Getty Images

Sopresa por el destino de James

James Rodríguez estuvo sonando para varios equipos de Estados Unidos, México y Argentina, pero al final se terminó decidiendo por un destino que pocos esperaban.

“El elenco norteamericano pica en punta para llevarse al colombiano, sobre todo pensando en mantenerse en un ambiente competitivo de cara a llegar de la mejor forma para el Mundial 2026 con la selección dirigida por Néstor Lorenzo”, escribió TyC Sports en Argentina.

James avisó hace un par de años que esta cita mundialista podría marcar el final de su carrera y ese detalle no ha pasado inadvertido para los medios internacionales.

“James salió del Club León, de la Liga MX, en diciembre de 2025 y se ha tomado el tiempo de evaluar cuidadosamente todas sus opciones, pues sabe que estará eligiendo el club donde con mayor probabilidad terminará su carrera”, afirmó el diario Récord de Portugal.

El volante cucuteño conservará el sueldo multimillonario que venía ganando en México, pero no impactará en la masa salarial de Minnesota United al tratarse de un contrato por solo seis meses.

“Las conversaciones entre James y el club estadounidense se encuentran en una fase avanzada, aunque aún quedan detalles por resolver. Se considera probable un acuerdo entre bastidores, y se espera su conclusión en los próximos días. En vísperas de disputar su tercer Mundial, el colombiano busca un proyecto que le dé protagonismo, minutos y visibilidad, y la MLS podría ser el escenario ideal para este nuevo capítulo”, apuntó Terra desde Brasil.

La imagen de James en el avión ha hecho eco en todo el planeta, pues fue la ‘pista clave’ para generar expectativa entre los miles de seguidores que tiene en redes sociales.