Ponen a James Rodríguez en poderoso club de América: Millonarios perdería el pulso

Aunque la prensa en Colombia aún no descarta que James Rodríguez pueda llegar a Millonarios, desde México hacen contrapeso con otro tipo de información: Club América, de ese país, podría abrirle una puerta al 10 de la Selección Colombia.

No es la primera vez que James Rodríguez suena para Club América de México. En el pasado, rumores de la prensa ya habían vinculado al cucuteño con dicha institución, una de las más poderosas en México.

¿Cuál es el equipo de México, que buscaría fichar a James Rodríguez? Son varios los que han sonado. Foto: Getty Images; prensa Club América; prensa Chivas; prensa Monterrey.

Cuanto más rápido James consiga equipo, menos es la zozobra de cara al Mundial 2026. Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, reconoce a Rodríguez como su capitán indiscutido y pieza clave de cara a hacer una buena cita orbital.

¿Por qué América de México contrataría a James Rodríguez?

Sí habría una razón clara, y son varios los medios de comunicación que lo reportan. Uno de ellos es Marca, donde expone que hay dos jugadores que podrían salir del Club América, lo cual le dejaría abierta la puerta a James.

“La noticia, que ha cobrado fuerza, sitúa a James como un candidato de peso para llegar al equipo más laureado de México. El contexto parece favorecer el rumor: las salidas confirmadas de figuras como Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin han dejado vacantes creativas en el esquema de las ‘Águilas’”, cuenta el medio referenciado.

Y añaden: “James fue captado recientemente en el aeropuerto de la Ciudad de México, lo que desató una ola de especulaciones. Aunque todavía no existe una oferta formal confirmada por la dirigencia azulcrema”.

¿Qué pasa entre Millonarios y James Rodríguez?

Por ahora la prensa colombiana no reporta más avances, pero tampoco una caída del presunto negocio. Son varias las voces que se han referido al tema, incluido el periodista Julio Sánchez Cristo de 6 AM/W de Caracol Radio.

“James decide. Le pusieron sobre la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas. Es decir, Millonarios está haciendo un esfuerzo millonario para compensar el tema patrimonial que tiene, igual que Falcao. Y la cifra que pidió, Millonarios también ya la redondeó. Ya es decisión de él”, contó el periodista referenciado a finales de enero.

Otro comunicador que salió al paso y contó una nueva versión fue Eduardo Luis López en el programa Saque Largo de Win Sports. También acabando el mes de enero, reveló que habló con el círculo de James y que le respondieron que no había algo concreto con Millonarios.

Eduardo Luis contó la respuesta que le dieron sobre la llegada de James Rodríguez a Millonarios. Foto: Izq: Getty Images / Der: X - @WinSportsTV

“Tomé esa información (de Julio Sánchez) y se la envié a todo mi círculo, James. Es más, se lo envié a James, y ya James me respondió… Pues, para que seamos claros. Y ya hablé con todo el círculo y, no”, dijo Eduardo Luis.