Así será el megacontrato de James Rodríguez en Minnesota: sueldo, duración y más detalles

El volante cucuteño está a pequeños detalles de firmar con su nuevo equipo en la MLS de Estados Unidos.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

4 de febrero de 2026, 12:48 p. m.
James Rodríguez en camino a firmar su contrato con Minnesota United.
James Rodríguez en camino a firmar su contrato con Minnesota United. Foto: @jamesrodriguez10

James Rodríguez definió su futuro y será nuevo jugador de Minnesota United, equipo que juega en la primera división de Estados Unidos.

El volante cucuteño estaba sin equipo desde diciembre, cuando finalizó su contrato con el Club León de México y empezó a escuchar ofertas como agente libre.

Así es Minnesota United, el equipo que quiere a James Rodríguez: palmarés, referentes y actual plantilla

James sonó para varios clubes de la MLS; sin embargo, ninguno llegó a establecer negociaciones formales con su entorno. Minnesota United se la jugó por la calidad del ‘10′ y espera sacarle jugo a su llegada en todos los aspectos.

Los Loons no son ajenos a toda la repercusión que tiene James Rodríguez en el mundo y saben que su llegada llamará la atención de hinchas colombianos para comprar camisetas, agotar la boletería o atraer marcas publicitarias.

ST.PAUL, MN - APRIL 27: Minnesota United FC flag in the corner before a game between Vancouver Whitecaps and Minnesota United FC at Allianz Field on April 27, 2025 in St.Paul, Minnesota. (Photo by Jeremy Olson/ISI Photos/Getty Images)
Escudo de Minnesota United en el Allianz Field de St. Paul Foto: Getty Images

El contrato de James Rodríguez

Minnesota United aprovechó la urgencia de James por volver a jugar y le ofreció un contrato de corta duración por seis meses hasta el Mundial 2026. Teniendo en cuenta que la concentración de la Selección Colombia empieza a finales de mayo, será menos tiempo el que vista su camiseta.

Marcelo Bee Sellares, abogado experto en derecho deportivo, contó detalles del acuerdo que está a punto de ser firmado por el mediocampista colombiano.

“La contratación de James Rodríguez por Minnesota United responde a un modelo plenamente compatible con el Convenio Colectivo (CBA) de la MLS”, indicó.

DirecTV, Win, RCN y Caracol Televisión se repartieron los partidos del Mundial 2026: así quedó la tabla completa

James no ocupará lugar como jugador franquicia del club, algo que sí sucede en el caso de Lionel Messi, Thomas Müller o Heung-min Son.

Su llegada se concretó “mediante el uso de GAM/TAM (dinero asignado por la MLS a cada franquicia para reducir el impacto salarial), lo que permite reducir su Budget Charge (impacto presupuestario) y mantenerlo dentro del salary budget (límite salarial)“.

James Rodríguez viene de ganar cinco millones de dólares por año con el Club León y sus pretensiones económicas se mantendrán prácticamente intactas en Minnesota United, con la diferencia de que será solo la mitad del contrato que firmó en México.

Los tres pilares del acuerdo

Bee Sellares considera este fichaje como “una operación de alto impacto deportivo y comercial, bajo riesgo financiero y perfectamente alineada con las reglas del CBA vigente en la MLS”.

Según el abogado argentino, estos son los tres pilares que permitieron el acuerdo entre Minnesota United y el entorno de James Rodríguez.

  • Alto salario real para el jugador
  • Impacto presupuestario controlado para el club
  • Sin comprometer los cupos de jugadores franquicia, ni su estructura futura

Ambas partes salen ganando de este acuerdo: Minnesota recluta al jugador más importante de su historia y da un golpe fuerte en el marketing.

James Rodríguez, por su parte, cumplirá el deseo de jugar en Estados Unidos y tendrá continuidad garantizada para llegar de la mejor manera posible al Mundial 2026.

