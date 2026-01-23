Deportes

César Augusto Londoño revela el futuro inmediato de James Rodríguez: dijo dónde jugará

En medio de la incógnita sobre su nuevo equipo para 2026, salió una nueva versión en la prensa deportiva.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
23 de enero de 2026, 2:22 p. m.
César Augusto Londoño dejó claro que James Rodríguez no volverá al FPC
César Augusto Londoño dejó claro que James Rodríguez no volverá al FPC Foto: Getty Images // @cesaralo

Faltando menos de cinco meses para el Mundial 2026, la carrera de James Rodríguez entró en un limbo que no parece tener final.

El volante cucuteño finalizó su contrato con Club León en diciembre del año pasado y, desde entonces, ha permanecido en silencio, a la espera de una opción que colme sus expectativas.

James Rodríguez: dan a conocer el equipo que le abriría las puertas para alistar su 2026

En este momento, hay pocas ligas con el mercado de fichajes abierto y eso reduce las opciones para James, que necesita continuidad si quiere ser convocado para los amistosos de marzo que disputará la Selección Colombia contra Francia y Croacia.

Néstor Lorenzo ha estado atento a la situación de su capitán, pues una de sus premisas es que todos los jugadores mantengan un buen presente a nivel de clubes.

Deportes

Oficial: Millonarios presentó su camiseta para Sudamericana y Liga en 2026; precio, detalles y cómo comprar

Ciclismo

Nairo Quintana se lució en su primera carrera del año: atacó y dio espectáculo en la montaña

Deportes

El futuro de Jefferson Lerma, lejos de Europa: un poderoso ya lo tiene entre ojos para contratarlo

Deportes

Bayern Múnich vs. Augsburgo: qué canal transmite el partido de Luis Díaz por Bundesliga

Deportes

América de Cali despediría figura tras el inicio de Liga BetPlay: negocio está en marcha

Deportes

Vincent Kompany admite problema que se agravó en el Bayern Múnich: “Nos pasó con Luis Díaz”

Deportes

Atlético Nacional tiene listo a su nuevo delantero: el negocio está en “detalles finales”

Deportes

Millonarios va por otro fichaje y Camacho habló de James Rodríguez con contundentes palabras: “Siempre hemos querido”

Deportes

James Rodríguez: dan a conocer el equipo que le abriría las puertas para alistar su 2026

Deportes

Aparte de James, este es el otro titular de la Selección Colombia que sigue sin equipo

James gozaba de continuidad en Club León; sin embargo, los altos valores de su salario y la cantidad de derrotas acumuladas en el semestre pasado terminaron por acelerar el divorcio.

MONTERREY, MEXICO - SEPTEMBER 13: James Rodriguez of Leon gestures prior to the 8th round match between Tigres UANL and Leon as part of the Torneo Apertura 2025 Liga MX at Universitario Stadium on September 13, 2025 in Monterrey, Mexico. (Photo by Hugo Rivera/Jam Media/Getty Images)
James Rodríguez, volante de la Selección Colombia, busca equipo para 2026. Foto: Getty Images

Colombia, no; Estados Unidos, sí

Columbus Crew y Austin FC aparecieron como opciones en Estados Unidos, pero ambos clubes le cerraron la puerta antes de entablar negociaciones formales.

En el panorama ha aparecido la alternativa de volver al fútbol colombiano, donde hay varios referentes de la Selección Colombia, como Radamel Falcao García (Millonarios) o David Ospina (Atlético Nacional).

Lo cierto es que esa opción no le suena a James, que prefiere alistarse para el Mundial en una de las sedes anfitrionas.

Aparte de James, este es el otro titular de la Selección Colombia que sigue sin equipo

César Augusto Londoño, periodista colombiano, reveló detalles sobre la situación del volante cucuteño y dejó claro cuál es su destino predilecto para jugar este año.

James Rodríguez tiene totalmente descartado su regreso al fútbol colombiano, por ahora”, explicó en su cuenta oficial de X.

Londoño agregó que el capitán de la Selección Colombia “analiza ofertas y su futuro inmediato está en la MLS, donde muy seguramente jugará. La decisión se tomará en las próximas semanas”.

Junior y Millonarios dicen ‘no’

Y es que las opciones para James Rodríguez en la Liga BetPlay tampoco son tantas. Entre los equipos que podrían hacerle una oferta, dos ya se bajaron del bus oficialmente.

Fuad Char, presidente del Junior, aseguró que no volvería a negociar con el 10. “Cogió un viejito como yo, me hizo viajar hasta Medellín, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, y allá, cuando llego, ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no se podía”, declaró.

Eso mismo hizo Enrique Camacho, presidente de Millonarios, otro de los equipos que sonó para cautivar a James.

“En este momento no estamos trabajando en ello porque tenemos el equipo completo y tenemos unos límites salariales que no nos lo permiten”, sentenció.

Más de Deportes

Jorge Arias y Mackalister Silva posaron con la camiseta de Millonarios para 2026

Oficial: Millonarios presentó su camiseta para Sudamericana y Liga en 2026; precio, detalles y cómo comprar

Nairo Quintana arrancó con pie derecho su temporada en el Movistar Team.

Nairo Quintana se lució en su primera carrera del año: atacó y dio espectáculo en la montaña

Jefferson Lerma está en la mira de dos clubes de Brasil y un par más de Turquía

El futuro de Jefferson Lerma, lejos de Europa: un poderoso ya lo tiene entre ojos para contratarlo

MUNICH - Luis Diaz of FC Bayern Munich during the Champions League match between FC Bayern Munich and Royale Union Saint-Gilloise on January 21, 2026, at the Allianz Arena in Munich, Germany. BART STOUTJESDIJK / ANP (Photo by ANP via Getty Images)

Bayern Múnich vs. Augsburgo: qué canal transmite el partido de Luis Díaz por Bundesliga

César Augusto Londoño dejó claro que James Rodríguez no volverá al FPC

César Augusto Londoño revela el futuro inmediato de James Rodríguez: dijo dónde jugará

Primer once que América de Cali presentó en 2026

América de Cali despediría figura tras el inicio de Liga BetPlay: negocio está en marcha

Vincent Kompany habló en rueda de prensa antes del Bayern vs. Augsburgo

Vincent Kompany admite problema que se agravó en el Bayern Múnich: “Nos pasó con Luis Díaz”

Atlético Nacional prepara otro anuncio oficial en el mercado de fichajes.

Atlético Nacional tiene listo a su nuevo delantero: el negocio está en “detalles finales”

Santiago Buitrago inicia su temporada en territorio australiano.

Clasificación general del Tour Down Under 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 3

Richard Ríos tiene nuevo compañero en Benfica, con pasado en la Selección de Portugal.

Nuevo compañero de Richard Ríos en Benfica reinó en Europa junto a Cristiano Ronaldo

Noticias Destacadas