César Augusto Londoño revela el futuro inmediato de James Rodríguez: dijo dónde jugará

Faltando menos de cinco meses para el Mundial 2026, la carrera de James Rodríguez entró en un limbo que no parece tener final.

El volante cucuteño finalizó su contrato con Club León en diciembre del año pasado y, desde entonces, ha permanecido en silencio, a la espera de una opción que colme sus expectativas.

James Rodríguez: dan a conocer el equipo que le abriría las puertas para alistar su 2026

En este momento, hay pocas ligas con el mercado de fichajes abierto y eso reduce las opciones para James, que necesita continuidad si quiere ser convocado para los amistosos de marzo que disputará la Selección Colombia contra Francia y Croacia.

Néstor Lorenzo ha estado atento a la situación de su capitán, pues una de sus premisas es que todos los jugadores mantengan un buen presente a nivel de clubes.

James gozaba de continuidad en Club León; sin embargo, los altos valores de su salario y la cantidad de derrotas acumuladas en el semestre pasado terminaron por acelerar el divorcio.

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia, busca equipo para 2026. Foto: Getty Images

Colombia, no; Estados Unidos, sí

Columbus Crew y Austin FC aparecieron como opciones en Estados Unidos, pero ambos clubes le cerraron la puerta antes de entablar negociaciones formales.

En el panorama ha aparecido la alternativa de volver al fútbol colombiano, donde hay varios referentes de la Selección Colombia, como Radamel Falcao García (Millonarios) o David Ospina (Atlético Nacional).

Lo cierto es que esa opción no le suena a James, que prefiere alistarse para el Mundial en una de las sedes anfitrionas.

Aparte de James, este es el otro titular de la Selección Colombia que sigue sin equipo

César Augusto Londoño, periodista colombiano, reveló detalles sobre la situación del volante cucuteño y dejó claro cuál es su destino predilecto para jugar este año.

“James Rodríguez tiene totalmente descartado su regreso al fútbol colombiano, por ahora”, explicó en su cuenta oficial de X.

Londoño agregó que el capitán de la Selección Colombia “analiza ofertas y su futuro inmediato está en la MLS, donde muy seguramente jugará. La decisión se tomará en las próximas semanas”.

Junior y Millonarios dicen ‘no’

Y es que las opciones para James Rodríguez en la Liga BetPlay tampoco son tantas. Entre los equipos que podrían hacerle una oferta, dos ya se bajaron del bus oficialmente.

Fuad Char, presidente del Junior, aseguró que no volvería a negociar con el 10. “Cogió un viejito como yo, me hizo viajar hasta Medellín, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, y allá, cuando llego, ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no se podía”, declaró.

Eso mismo hizo Enrique Camacho, presidente de Millonarios, otro de los equipos que sonó para cautivar a James.

“En este momento no estamos trabajando en ello porque tenemos el equipo completo y tenemos unos límites salariales que no nos lo permiten”, sentenció.