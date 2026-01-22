James Rodríguez: dan a conocer el equipo que le abriría las puertas para alistar su 2026

A la altura del 22 de enero, sigue siendo una incógnita dónde vaya a jugar James Rodríguez en el año del Mundial 2026. Después de haberse terminado su vínculo con Club León de México, muchos rumores han sonado, pero ninguno ha terminado por oficializarse para el 10.

En principio, se referenció a Cruz Azul, Orlando City, entre otros clubes que llegarían a ser el destino del volante, pero ninguno de esos se transformó en una oferta formal para hacerse con sus servicios.

James Rodríguez se quedó sin equipo al final de 2025. La MLS es uno de los posibles destinos que tendría el 10. Foto: Getty Images

Una de las razones que estaría complicando una negociación sería el alto costo que exigiría James para su pago mensual. Salario que en Colombia es inviable, así como para otras naciones donde no verían como seguro apostar por un talentoso, pero irregular en los últimos años.

Bajo este panorama, a Rodríguez Rubio se le ha visto en las últimas semanas entrenando de manera individual en una de sus casas en Antioquia. Demostrando que su pegada sigue intacta, el cucuteño intenta dar muestras de que está listo para un siguiente reto.

Club en Colombia le abriría la puerta

Ante el presente que tiene James, este decidiría moverse de alguna forma para entrenar más a tope y estar listo una vez logre encontrar equipo.

Conforme a lo dicho por La FM, en las próximas semanas buscaría que le abran las puertas en una gigante del país para una mejor preparación física. Del onceno del que se habla es de Atlético Nacional.

“Que entrene, sí. Podría ser en la sede de Guarne”, afirmó un corresponsal del citado medio de comunicación en las últimas horas.

Al parecer, hay múltiples razones que permitirían que esto fuese viable: “James se hizo en Envigado. Daniela (Ospina) es antioqueña” y “tiene finca en el municipio del Peñol”.

Ese conjunto de cuestiones aplicaría en este momento para pensar que James se sumara, de manera temporal, a la disciplina del verdolaga.

Cabe aclarar que, de ser así, no se podría abrir una mínima posibilidad a que el 10 se quedase. En Atlético Nacional, por costos, dicha contratación es una que ven sumamente lejos en la actualidad.

Junior no lo volverá a intentar

En la raya se ha parado Junior de Barranquilla al consultarle a la directiva si intentaría convencer nuevamente al 10. “No. No... No (risas)”, sentenció Fuad Char hace pocos días en charla con Win Sports.

James Rodríguez no tiene lugar en Junior: Fuad Char le cierra la puerta. Foto: Getty Images y escudo oficial del Junior de Barranquilla.

“No, porque cogió a un viejito como yo, me hizo viajar a Medellín porque le iba a ratificar nuestra oferta. Le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, y allá cuando llego ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no, que no se podía. No... Ese es un capítulo para el olvido”, explicó de la determinación que tomaron.