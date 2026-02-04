Deportes

Salario récord para James Rodríguez en Minnesota United: prensa internacional reveló la millonada

Una nueva oportunidad para James Rodríguez: Minnesota United le abre las puertas y se convertiría en cifra récord para el club.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

4 de febrero de 2026, 7:13 p. m.
James Rodríguez recibiría un alto salario en Minnesota United.
James Rodríguez recibiría un alto salario en Minnesota United. Foto: Getty Images

Previo a la oficialización de James Rodríguez como nuevo jugador del Minnesota United, la prensa deportiva extranjera reveló cuánto ganará el capitán de la Selección Colombia. Reseñan cifra récord para el club de la MLS.

¿Cuánto ganará James Rodríguez en Minnesota United?

Cerca de 5 millones de dólares anuales, tal como lo reveló beIN Sports, citando fuentes allegadas a la negociación entre las partes. Se trata de una cifra récord, pues reportan que ningún jugador en la historia de dicho club se ha llegado a ganar esa cifra.

“Las cifras del acuerdo reflejan la magnitud del movimiento. De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, James Rodríguez percibirá cerca de 5 millones de dólares anuales, una cantidad que lo convertiría en el jugador mejor pagado en la historia del Minnesota United”, cuenta el medio referenciado.

Sigue la información sobre la llegada de James Rodríguez a Minnesota United.
Sigue la información sobre la llegada de James Rodríguez a Minnesota United. Foto: Getty Images y escudo oficial Minnesota United.

¿De cuánto tiempo será el contrato de James Rodríguez con Minnesota United?

Inicialmente, revelan que será por seis meses. Esto tiene sentido, tomando en cuenta que James Rodríguez busca continuidad y ritmo de juego de cara al Mundial 2026 con la Selección Colombia. Es un gana-gana, para el club y para el jugador.

“La gran incógnita era cómo Minnesota podía absorber un salario de este nivel sin romper su estructura financiera. La respuesta está en el modelo de la MLS. Según explicó el especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, el club utilizará mecanismos del Convenio Colectivo (CBA) y fondos de asignación especial para reducir el impacto del salario en el tope salarial”, cuenta el propio BeIN Sports.

Explican que James Rodríguez no estaría a Minnesota United como jugador franquicia. Esto abre la posibilidad al club estadounidense de fijarse en otros posibles fichajes de cara a la temporada 2026.

Cameron Knowles, entrenador del Minnesota United de la MLS.
Cameron Knowles, entrenador del Minnesota United de la MLS. Foto: Getty Images

James Rodríguez, la MLS y el Mundial 2026

El tiempo estaba corriendo y James Rodríguez ya empezaba a preocupar. No tiene equipo desde finales de 2025, cuando acabó su contrato con Club León y no le fue renovado. Desde ese momento, solo rumores y nada de certezas.

La prensa colocaba a James como posible refuerzo en Argentina, México, Estados Unidos, Brasil y hasta Colombia. Fue viral el acercamiento de Millonarios al capitán de la Selección Colombia, pero siempre resonó que el 10 no tenía pensado volver al FPC aún.

James Rodriguez #10 of Colombia plays during the International Friendly match between Canada and Colombia at Sports Illustrated Stadium in Harrison, Nueva Jersey, on October 14, 2025. (Photo by Leonardo Ramirez/Eyepix Group/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)
James Rodríguez, volante de la Selección Colombia. Foto: NurPhoto via AFP

Será el equipo número 12 en la carrera de James Rodríguez, quien con 34 años tendrá su primera experiencia en la MLS. El Mundial 2026, gran objetivo para el referente de la Selección Colombia.

