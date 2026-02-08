Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del partido entre Deportivo Cali y Millonarios

La fecha quinta de la Liga BetPlay tuvo partidos interesantes este domingo, 8 de febrero, entre los cuales se destacó el duelo entre el Deportivo Cali y Millonarios, en el cual se estrenó el técnico Fabián Bustos tras la salida de Hernán Torres del banco azul.

Once Caldas salvó un punto sobre la hora

El primer encuentro de la jornada midió al Alianza y al once Caldas, equipos necesitados de victorias luego de un arranque de liga que ha dejado más dudas que certezas.

Alianza saltó al césped con un récord de tres derrotas y un empate, lo que lo mantienen anclado a las últimas casillas del rentado nacional y lo que lo obligaba a ganarle al cuadro blanco blanco de Maizales.

Por su parte, el Once Caldas, que se mantiene en la parte media de al tabla venía de tres empates seguidos y una victoria en la primera fecha, por lo que también estaba obligado a sumar de a tres y así encaminar la temporada.

ya en el partido, Alianza pegó primero y abrió el marcador sobre el minuto 58 gracias a un gol de Charly Villegas; sin embargo, el cuadro orientado por Hubert Bodhert no supo manejar el encuentro y terminó jugando con 10 hombres y cediendo la victoria.

El gol del empate llegó sobre el minuto 87 tras un remate de Jefry Zapata y seis minutos después de la expulsión de Carlos Lucumí en el cuadro local.

Con este resultado, Alianza sigue en la parte baja de la tabla, en la casilla 19, solo con dos puntos, uno más que el Chicó que es último.

Por el lado del Once Caldas, el empate le permitió fijarse en la casilla 10 con 7 unidades.

Deportivo Cali vs. Millonarios

Un partido flojo se vivió en el estadio Palmaseca entre el Deportivo Cali y Millonarios, equipo que estrenaba técnico y que buscaba una victoria, luego de que su último triunfo fuera el pasado 12 de noviembre.

Radamel Falcao ingresó en la parte final del encuentro. Foto: Deportivo Cali vs Millonarios en el estadio de Palmaseca fotos Aymer Andrés Álvarez/ El País

En el terreno de juego no hubo acciones brillantes ni grandes intervenciones de los arqueros, producto de la poca creatividad que demostraron ambos equipos durante los 90 minutos.

Millonarios, más necesitado que el Cali, requería una victoria con urgencia, pues en cuatro partidos disputados esta temporada, solo ha acumulado una unidad, producto de un empate.

Por las toldas verdes, la situación es mucho más cómoda, pero no ajena de la polémica, pues el cuadro azucarero no ha podido consolidar un juego que brinde tranquilidad, lo que lo obligaba a conseguir su tercera victoria en el torneo y ubicarse en la parte alta de la tabla.

Al final, ambos equipos sellaron un pálido empate, lo que agudiza la situación de Millonarios.

Así quedo la tabla de posiciones luego del empate entre el Cali y Millonarios