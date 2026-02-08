Deportes

Colombia sumó contra Venezuela en el Sudamericano Sub-20: así quedó la tabla de posiciones del Grupo A

Las cafeteras sufrieron más de la cuenta contra Venezuela; contaron con una Luisa Agudelo inspirada en el arco.

Camilo Eduardo Castro Cetina

9 de febrero de 2026, 12:14 a. m.
Maithé López marcó el único gol del compromiso para darla la victoria a Colombia
Maithé López marcó el único gol del compromiso para darla la victoria a Colombia Foto: @CONMEBOLtorneos API

La Selección Colombia Femenina Sub-20 disputaba este domingo, 8 de febrero, su segundo partido en el Sudamericano de la categoría que se juega en Paraguay.

Las orientadas por el profesor Carlos Paniagua se plantaron firmes en el terreno de juego, pero al frente se encontraron a una selección de Venezuela que complicó los planes de las cafeteras y que vieron cómo su portera, Luisa Agudelo, salió como figura del cotejo.

Si bien Colombia se quedó con la victoria gracias a un solitario gol de Maithe López, al minuto 81, el duelo tuvo momentos intensos en los que las nacionales evitaron el gol gracias a las atajadas de Agudelo.

El combinado del vecino país no fue menos que las colombianas y gracias a la inteligencia y destreza de Fabiana Hernández y Génesis Hernández pusieron contra las cuerdas a la defensa cafetera que, afortunadamente, contó con una portera inspirada que estuvo a la altura y evitó que su arco fuera vulnerado.

Fueron varios los pasajes del encuentro en el que las venezolanas atacaban y Colombia respondía de contragolpe, variante que le servía a las de Paniagua para sacudirse de la embestida vinotinto, que tuvo, por varios minutos, dominada a la Selección Colombia.

La pelota quieta también fue una de las variantes utilizadas por Venezuela, pero una vez más allí estaba Agudelo, quien impidió, con una gran atajada, que Colombia se fuera abajo en el marcador.

Ya para la segunda mitad y tras las orientaciones de Paniagua en el camerino, las cafeteras se hicieron un poco más con la pelota y se mostró mucho más segura en el terreno de juego; de hecho, inclinó la cancha pero las venezolanos también mostraron buena conducta en fase defensiva.

Por las nacionales, la mas insistente fue Maithé López, que tuvo una opción clara tras presionar y rematar al arco, pero la golera del vecino país estuvo a la altura e impidió el gol de la número 11.

Con el desgaste en las piernas, las venezolanas perdieron intensidad y optaron por el pelotazo sin poder conectarse tan efectivamente como lo hicieron en el primer tiempo, lo cual le permitió a Colombia encontrar su juego y lograr la conexión entre mariana Silva y Maithé López, quien al minuto 81 logró la recompensa y pudo anotar para darle el triunfo a la tricolor.

Con este resultado, Colombia suma cuatro puntos en el grupo A y es segunda de la zona:

  1. Paraguay: 4 puntos.
  2. Colombia: 4 puntos.
  3. Uruguay: 4 puntos.
  4. Venezuela: 3 puntos.
  5. Chile: 1 punto.

