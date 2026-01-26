Deportes

América de Cali recibe nueva orden del TAS sobre Rodrigo Holgado: el caso dio un giro radical

Justo cuando la dirigencia del conjunto escarlata estaba buscando un delantero centro para el proyecto de David González.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
26 de enero de 2026, 4:07 p. m.
Rodrigo Holgado tiene contrato con América hasta diciembre de 2026.
Rodrigo Holgado tiene contrato con América hasta diciembre de 2026. Foto: Getty Images

América de Cali podrá volver a contar con Rodrigo Holgado, delantero argentino había sido suspendido por la FIFA a raíz de problemas con la documentación que le permitió jugar en la selección de Malasia.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) dio la orden de revertir el castigo y Holgado tiene permiso para reincorporarse al fútbol profesional.

América trató de rescindirle el contrato luego de conocer el fallo de la FIFA, sin embargo, no llegaron a un acuerdo. El argentino está vinculado al conjunto escarlata hasta diciembre de este año.

Revelan qué incluye la primera oferta de Millonarios a James Rodríguez: salieron los detalles

Este fallo del TAS llega justo cuando el cuerpo técnico de David González pide a gritos la llegada de un nuevo goleador para completar la plantilla.

Deportes

James Rodríguez se decidió: a un equipo le respondió y dejó saber sus exigencias para ir

Deportes

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la nueva caída de Millonarios: dardo al directo culpable

Deportes

Periodista viajó a la casa de Michael Schumacher: contó cómo vive y su estado de salud actual

Deportes

DT de Portugal se regó a hablar de Colombia para el Mundial 2026: lanzó veredicto de James Rodríguez

Deportes

Revelan qué incluye la primera oferta de Millonarios a James Rodríguez: salieron los detalles

Deportes

Esta es la decisión que anunció Hernán Torres, tras la derrota de Millonarios contra Junior

Deportes

Definidos los dos equipos que disputarán el Super Bowl 2026: jugador colombiano se lució

Deportes

Nuevo líder en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras el duelo de América ante Boyacá Chicó

Deportes

Mientras Atlético Nacional sorprendió en los Premios Águila, así les fue a sus máximos rivales América y Millonarios

Deportes

El palmarés del FPC con la Superliga de Santa Fe: Más ventaja ante América de Cali y se acerca a Millonarios

“La situación es que necesitas ese punta. Se han hecho avances, pero hasta que no sea oficial, no puedo adelantarme porque se puede terminar hasta dañando cualquier posibilidad que exista. Va a llegar y tiene que llegar, es una obligación, y esperamos que sea lo más pronto posible”, declaró el DT tras la victoria contra Boyacá Chicó en Tunja.

¿Quién es Rodrigo Holgado?

Rodrigo Holgado es un delantero argentino que llegó al América de Cali en enero de 2024, procedente de Gimnasia de la Plata (ARG) por un total de 319.000 euros.

El mejor momento de su carrera lo vivió con la camiseta de Coquimbo Unido, equipo chileno en el que disputó 33 partidos y marcó 19 goles.

Holgado también pasó por Audax Italiano (CHI), Curicó Unido (CHI) y Tiburones Rojos de Veracruz (MEX).

Nuevo líder en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras el duelo de América ante Boyacá Chicó

En América de Cali jugó un total de 77 partidos antes de la sanción que le cayó a finales del año pasado. El argentino marcó 18 goles y dio 5 asistencias con el cuadro vallecaucano, siendo irregular entre titularidades y suplencias.

Su polémico debut con la selección de Malasia fue a mediados de 2025, una convocatoria que sorprendió a la directiva del club y que también generó investigaciones en la FIFA.

Rodrigo Holgado no fue el único sancionado por falsedad en la documentación, pues junto a él había una larga lista integrada también por Imanol Machuca y Facundo Garcés.

Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, en un partido con la Selección de Malasia.
Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, en un partido con la Selección de Malasia. Foto: X de @AméricadeCali

¿Y ahora qué pasará con Holgado?

Con este nuevo fallo del TAS, que no estaba en las cuentas de nadie, América de Cali tendrá que decidir si inscribe a Rodrigo Holgado o el busca nuevo equipo en el exterior.

Teniendo en cuenta que los cupos se redujeron a 25 lugares y la dirigencia ya tenía negociaciones adelantadas con otros delanteros, el futuro de Holgado queda en incógnita.

Una de las opciones que tiene sobre la mesa es regresar a Coquimbo Unido de Chile, donde lo recuerdan con cariño y estarían dispuestos a negociar su llegada para la presente campaña.

Más de Deportes

James Rodríguez apunta a tres cuestiones claves para fichar en su nuevo club

James Rodríguez se decidió: a un equipo le respondió y dejó saber sus exigencias para ir

Rodrigo Holgado tiene contrato con América hasta diciembre de 2026.

América de Cali recibe nueva orden del TAS sobre Rodrigo Holgado: el caso dio un giro radical

Carlos Antonio Vélez dio su opinión de la derrota de Millonarios ante Junior en Bogotá

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la nueva caída de Millonarios: dardo al directo culpable

GERMANY - JUNE 24: German Pilot Michael Schumacher wins Formula One Grand Prix of Europe In Nurburg, Germany On June 24, 2001-With 2nd Montoya and 3rd Coulthard. (Photo by Jurgen TAP/HOCHZWEI/Gamma-Rapho via Getty Images)

Periodista viajó a la casa de Michael Schumacher: contó cómo vive y su estado de salud actual

Roberto Martínez y James Rodríguez. Enfrentamiento del Mundial 2026 en el Colombia vs. Portugal

DT de Portugal se regó a hablar de Colombia para el Mundial 2026: lanzó veredicto de James Rodríguez

James Rodríguez ya conoce las intenciones de Millonarios para contratarlo.

Revelan qué incluye la primera oferta de Millonarios a James Rodríguez: salieron los detalles

Hernán Torres hablando en rueda de prensa junto a Mackalister SIlva

Esta es la decisión que anunció Hernán Torres, tras la derrota de Millonarios contra Junior

DENVER, COLORADO - JANUARY 25: Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots celebrates with teammates after intercepting a pass from Jarrett Stidham #8 of the Denver Broncos (not pictured) intended for Marvin Mims Jr. #19 (not pictured) during the fourth quarter in the AFC Championship Playoff game at Empower Field At Mile High on January 25, 2026 in Denver, Colorado. The New England Patriots defeat the Denver Broncos 10-7. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Definidos los dos equipos que disputarán el Super Bowl 2026: jugador colombiano se lució

Imagen del duelo entre Junior y Millonarios por la Liga BetPlay I 2026.

Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras el duelo Millonarios Vs. Junior

Rodri, Semenyo y Marino Hinestroza.

El paso a paso desde el Manchester City que desencadenó el fichaje de Marino Hinestroza en Vasco: sufre Boca

Noticias Destacadas