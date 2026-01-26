América de Cali recibe nueva orden del TAS sobre Rodrigo Holgado: el caso dio un giro radical

América de Cali podrá volver a contar con Rodrigo Holgado, delantero argentino había sido suspendido por la FIFA a raíz de problemas con la documentación que le permitió jugar en la selección de Malasia.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) dio la orden de revertir el castigo y Holgado tiene permiso para reincorporarse al fútbol profesional.

América trató de rescindirle el contrato luego de conocer el fallo de la FIFA, sin embargo, no llegaron a un acuerdo. El argentino está vinculado al conjunto escarlata hasta diciembre de este año.

Este fallo del TAS llega justo cuando el cuerpo técnico de David González pide a gritos la llegada de un nuevo goleador para completar la plantilla.

“La situación es que necesitas ese punta. Se han hecho avances, pero hasta que no sea oficial, no puedo adelantarme porque se puede terminar hasta dañando cualquier posibilidad que exista. Va a llegar y tiene que llegar, es una obligación, y esperamos que sea lo más pronto posible”, declaró el DT tras la victoria contra Boyacá Chicó en Tunja.

¿Quién es Rodrigo Holgado?

Rodrigo Holgado es un delantero argentino que llegó al América de Cali en enero de 2024, procedente de Gimnasia de la Plata (ARG) por un total de 319.000 euros.

El mejor momento de su carrera lo vivió con la camiseta de Coquimbo Unido, equipo chileno en el que disputó 33 partidos y marcó 19 goles.

Holgado también pasó por Audax Italiano (CHI), Curicó Unido (CHI) y Tiburones Rojos de Veracruz (MEX).

En América de Cali jugó un total de 77 partidos antes de la sanción que le cayó a finales del año pasado. El argentino marcó 18 goles y dio 5 asistencias con el cuadro vallecaucano, siendo irregular entre titularidades y suplencias.

Su polémico debut con la selección de Malasia fue a mediados de 2025, una convocatoria que sorprendió a la directiva del club y que también generó investigaciones en la FIFA.

Rodrigo Holgado no fue el único sancionado por falsedad en la documentación, pues junto a él había una larga lista integrada también por Imanol Machuca y Facundo Garcés.

Rodrigo Holgado, delantero del América de Cali, en un partido con la Selección de Malasia. Foto: X de @AméricadeCali

¿Y ahora qué pasará con Holgado?

Con este nuevo fallo del TAS, que no estaba en las cuentas de nadie, América de Cali tendrá que decidir si inscribe a Rodrigo Holgado o el busca nuevo equipo en el exterior.

Teniendo en cuenta que los cupos se redujeron a 25 lugares y la dirigencia ya tenía negociaciones adelantadas con otros delanteros, el futuro de Holgado queda en incógnita.

Una de las opciones que tiene sobre la mesa es regresar a Coquimbo Unido de Chile, donde lo recuerdan con cariño y estarían dispuestos a negociar su llegada para la presente campaña.