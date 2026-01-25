Nuevo líder en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras el duelo de América ante Boyacá Chicó

América de Cali sigue dando pasos firmes en la Liga BetPlay 2026-I. El conjunto escarlata venció a Boyacá Chicó (0-1) en el Estadio La Independencia de Tunja y se subió al liderato.

Los rojos empataron con seis puntos al Deportes Tolima, que el viernes había hecho lo propio frente a Alianza FC en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Este domingo se disputarán tres partidos más en el fútbol profesional colombiano: Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto, Millonarios vs. Junior de Barranquilla y Once Caldas vs. Independiente Santa Fe.

Entre esos equipos, solo el conjunto volcánico puede igualar la línea de los líderes, si es que sale victorioso de su visita a Medellín.

Boyacá Chicó 0-1 América de Cali

El único gol del partido lo marcó Jhon Tilman Palacios. Sobre la media hora de juego, el lateral Ómar Bertel se descolgó por la derecha y sacó un centro al segundo palo.

Kevin Angulo no pudo definir en primera instancia, pero Palacios llegó desde atrás para corregir la trayectoria del balón y mandarla al fondo de la red.

El grupo de hinchas americanos que viajaron hasta Tunja celebró a rabiar el tanto de la apertura, que le dio al cuadro escarlata la tranquilidad para afrontar el resto del partido.

David González ha empezado con pie derecho el año 2026 y parece encontrar la tecla para poner a ganar a sus dirigidos.

Lo único que le falta al técnico antioqueño es la llegada de ese delantero goleador que tanto viene pidiendo y que se le ha complicado a los miembros de la junta directiva.

Los jugadores del América festejan el gol con el que derrotaron a Chicó, en el juego de la fecha dos de la Liga Betplay I-2026. Foto: Cortesía América de Cali

El pedido de David González

“El hecho de que estemos ganando no tiene por qué dilatar la situación. La realidad es que necesitamos ese punta, se han hecho avances, pero, hasta que no sea oficial, no puedo adelantarme. Va a llegar, tiene que llegar, es una obligación que llegue”, insistió González.

Mientras eso sucede, le toca trabajar con lo que tiene y sacar jugadores de las divisiones menores para cubrir posiciones específicas.

“Definitivamente, desde mi manera de ver, siempre tiene que ser el DT el que se acomode a la materia prima que tienen los jugadores. No comparto que nuestro juego sea directo; juzgando por lo que se vio hoy, tiene que ver con el tema de la cancha”, indicó.

El Estadio La Independencia ha recibido muchas críticas en los últimos años, aunque en esta oportunidad tuvo una leve mejoría.

“Pese a que hablamos mucho de la cancha, está un poco mejor que en ocasiones anteriores. Eso nos permitió hacer un buen trabajo; los jugadores acataron el plan, y eso nos va a llevar a ganar más partidos“, completó el entrenador.