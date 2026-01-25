Deportes

Nuevo líder en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras el duelo de América ante Boyacá Chicó

Este domingo, 25 de enero, habrá tres partidos más por la fecha 2 del fútbol profesional colombiano.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

25 de enero de 2026, 11:36 a. m.
Postal del partido Chicó vs América.
Postal del partido Chicó vs América. Foto: Macgiver Baron

América de Cali sigue dando pasos firmes en la Liga BetPlay 2026-I. El conjunto escarlata venció a Boyacá Chicó (0-1) en el Estadio La Independencia de Tunja y se subió al liderato.

Los rojos empataron con seis puntos al Deportes Tolima, que el viernes había hecho lo propio frente a Alianza FC en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Teófilo Gutiérrez bajó la guardia y le dio un consejo a Alfredo Morelos: “Necesita ayuda”

Este domingo se disputarán tres partidos más en el fútbol profesional colombiano: Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto, Millonarios vs. Junior de Barranquilla y Once Caldas vs. Independiente Santa Fe.

Entre esos equipos, solo el conjunto volcánico puede igualar la línea de los líderes, si es que sale victorioso de su visita a Medellín.

Deportes

Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras Deportivo Cali vs. Medellín

Deportes

Luis Javier Suárez está imparable: nuevo doblete del colombiano en la Liga de Portugal

Deportes

Tabla de posiciones de la Premier League: Manchester City le recorta al Arsenal y Liverpool cae

Deportes

Esto dijo Vincent Kompany tras el flojo partido de Luis Díaz y la derrota del Bayern: se desahogó

Deportes

Óscar Córdoba confesó preocupación por James Rodríguez de cara al Mundial 2026: no se guardó nada

Deportes

Luis Díaz tuvo mal partido y el Bayern Múnich cayó: derrota sacude la tabla de la Bundesliga

Deportes

París Saint-Germain amarra su nuevo fichaje: llega desde el Barcelona por una cifra millonaria

Deportes

Mientras Atlético Nacional sorprendió en los Premios Águila, así les fue a sus máximos rivales América y Millonarios

Deportes

El palmarés del FPC con la Superliga de Santa Fe: Más ventaja ante América de Cali y se acerca a Millonarios

Deportes

El delantero brasileño que está muy cerca del América de Cali: “Enviaron oferta formal”

Boyacá Chicó 0-1 América de Cali

El único gol del partido lo marcó Jhon Tilman Palacios. Sobre la media hora de juego, el lateral Ómar Bertel se descolgó por la derecha y sacó un centro al segundo palo.

Kevin Angulo no pudo definir en primera instancia, pero Palacios llegó desde atrás para corregir la trayectoria del balón y mandarla al fondo de la red.

Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras Deportivo Cali vs. Medellín

El grupo de hinchas americanos que viajaron hasta Tunja celebró a rabiar el tanto de la apertura, que le dio al cuadro escarlata la tranquilidad para afrontar el resto del partido.

David González ha empezado con pie derecho el año 2026 y parece encontrar la tecla para poner a ganar a sus dirigidos.

Lo único que le falta al técnico antioqueño es la llegada de ese delantero goleador que tanto viene pidiendo y que se le ha complicado a los miembros de la junta directiva.

Chicó vs. América en Tunja.
Los jugadores del América festejan el gol con el que derrotaron a Chicó, en el juego de la fecha dos de la Liga Betplay I-2026. Foto: Cortesía América de Cali

El pedido de David González

“El hecho de que estemos ganando no tiene por qué dilatar la situación. La realidad es que necesitamos ese punta, se han hecho avances, pero, hasta que no sea oficial, no puedo adelantarme. Va a llegar, tiene que llegar, es una obligación que llegue”, insistió González.

Mientras eso sucede, le toca trabajar con lo que tiene y sacar jugadores de las divisiones menores para cubrir posiciones específicas.

“Definitivamente, desde mi manera de ver, siempre tiene que ser el DT el que se acomode a la materia prima que tienen los jugadores. No comparto que nuestro juego sea directo; juzgando por lo que se vio hoy, tiene que ver con el tema de la cancha”, indicó.

El Estadio La Independencia ha recibido muchas críticas en los últimos años, aunque en esta oportunidad tuvo una leve mejoría.

“Pese a que hablamos mucho de la cancha, está un poco mejor que en ocasiones anteriores. Eso nos permitió hacer un buen trabajo; los jugadores acataron el plan, y eso nos va a llevar a ganar más partidos“, completó el entrenador.

Más de Deportes

Liga BelPlay Dimayor 2026 I - Chicó vs América. Estadio La Independencia de Tunja.

Nuevo líder en la Liga BetPlay: así quedó la tabla tras el duelo de América ante Boyacá Chicó

Imagen del duelo entre el Deportivo Cali y el Deportivo Independiente Medellín en el estadio de Palmaseca.

Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras Deportivo Cali vs. Medellín

El delantero colombiano #97 del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, celebra el primer gol del partido de la jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Sporting CP y el Paris Saint Germain en el estadio José Alvalade de Lisboa, el 20 de enero de 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Luis Javier Suárez está imparable: nuevo doblete del colombiano en la Liga de Portugal

Manchester City no quiere perderle pisada al Arsenal.

Tabla de posiciones de la Premier League: Manchester City le recorta al Arsenal y Liverpool cae

Vincent Kompany habló sobre el rendimiento del equipo ante Augsburgo.

Esto dijo Vincent Kompany tras el flojo partido de Luis Díaz y la derrota del Bayern: se desahogó

Óscar Córdoba y James Rodríguez.

Óscar Córdoba confesó preocupación por James Rodríguez de cara al Mundial 2026: no se guardó nada

MUNICH, GERMANY - JANUARY 24: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen is being challenged during the Bundesliga match between FC Bayern München and FC Augsburg at Allianz Arena on January 24, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)

Luis Díaz tuvo mal partido y el Bayern Múnich cayó: derrota sacude la tabla de la Bundesliga

Barcelona está en negociaciones con el PSG

París Saint-Germain amarra su nuevo fichaje: llega desde el Barcelona por una cifra millonaria

2.2 millones de euros cuesta el jugador más caro de Liga BetPlay. No es Falcao, ni Muriel

No es Falcao ni Muriel: este es el jugador más caro de la Liga BetPlay y vale 2,2 millones de euros

Luis Díaz llegando al Allianz Arena para el partido contra Augsburgo

Bayern Múnich anuncia su nómina titular más extraña: virus, lesiones y dos bajas de última hora

Noticias Destacadas