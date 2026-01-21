El delantero brasileño que está muy cerca del América de Cali: “Enviaron oferta formal”

América de Cali empezó con pie derecho en la Liga BetPlay 2026-I, venciendo a Internacional de Bogotá en el Pascual Guerrero con una actuación estelar de Yeison Guzmán.

El cuadro escarlata quiere seguir por la senda victoriosa durante todo el semestre y para eso necesita un refuerzo clave que el técnico David González viene pidiendo desde el año pasado.

Ahora mismo cuenta con Jhojan ‘Papula’ Garcés y Adrián Ramos como alternativas en la posición de delantero-centro, sin embargo, González considera que necesitan otro más.

Y es que el peruano Luis Ramos se fue en diciembre de regreso a su país, mientras que Rodrigo Holgado está cumpliendo la sanción que le impuso la Fifa por problemas con la documentación presentada para que pudiera jugar en la selección de Malasia.

Van por Fábio Gomes

La lista de delanteros que han sonado para el América es amplia, pero todavía no hay un elegido. En las últimas horas se confirmó que el nombre más cercano es el de Fábio Gomes, delantero del Mazatlán FC de México.

"América inició negociaciones con Mazatlán para buscar la contratación de Fábio Gomes (28) y enviaron una oferta formal en la mañana. El equipo mexicano está dispuesto a dejar salir al delantero brasileño, pues solo le quedan unos meses de contrato", apuntó el periodista Felipe Sierra.

Lo que más sorprende es que Gomes viene jugando como titular en Mazatlán y suma 180 minutos en las tres fechas disputadas hasta ahora de la Liga MX.

Fábio Gomes, delantero de Mazatlán FC Foto: Getty Images

La idea de América es dar un golpe sobre la mesa y sumar un goleador que venga en buenas condiciones físicas para debutar con efecto inmediato.

Gomes ha pasado por múltiples clubes en su carrera, aunque los más destacados son Bolívar (Bolivia), New York Red Bull (Estados Unidos) y Atlético Mineiro (Brasil).

Su mejor temporada la vivió con la camiseta de Osasco Sporting, equipo brasileño, con el que marcó 24 goles en 54 apariciones.

Fábio Gomes llegó a Mazatlán en junio de 2025 y ha marcado un total de cinco goles en 18 partidos oficiales.

Su nombre fue ofrecido

El delantero brasileño no estaba entre la baraja de candidatos del América de Cali, pero su nombre fue acercado por la agencia de presentación y la dirigencia lo analizó con buenas sensaciones de llegar a un éxito en el acuerdo.

“El delantero Fabio Roberto Gomes (28) fue ofrecido al América de Cali por la misma agencia de representación de Dylan Borrero”, indicó el periodista Julián Capera. “Hay diálogos con el conjunto escarlata”, agregó.

Se espera que esta elección sí le dé resultado al cuadro escarlata y pueda empezar a cerrar el mercado de fichajes con una necesidad identificada por David González, que este año sí puede dirigir desde la línea y tiene una plantilla renovada para olvidar las tristezas del año pasado.