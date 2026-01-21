Independiente Santa Fe tiene nuevo fichaje de quilates: se confirmó a horas de la Superliga

Independiente Santa Fe se sigue reforzando para disputar la Liga BetPlay 2026-I y la Copa Libertadores. A la nómina de Pablo Repetto le faltaba un defensor central que peleara por el puesto junto a Emanuel Olivera, Víctor Moreno e Iván Scarpeta.

El principal candidato era el vallecaucano Brayan Ceballos; sin embargo, las negociaciones no progresaron por el alto precio que pedía New England Revolution.

Fue ahí cuando el presidente Eduardo Méndez analizó otras opciones y encontró una buena oportunidad de mercado con Juan Sebastián Quintero.

El también vallecaucano se encontraba como agente libre tras su salida del Deportivo Pereira y solo tardó unos días para dar el visto bueno a su llegada a la capital.

Quintero tuvo una salida traumática del Deportivo Cali por desacuerdos con la dirigencia y en Pereira tampoco se amañó por la crisis económica que atraviesa el conjunto matecaña.

Su hoja de vida cuenta con proceso en las divisiones menores de la Selección Colombia, además de experiencia en el Sporting de Gijón (España), Fortaleza (Brasil), Vasco da Gama (Brasil) y Juventude (Brasil).

Juan Sebastian Quintero. exjugador del Deportivo Cali Foto: Jorge Orozco

“Acuerdo verbal con Santa Fe”

Juan Sebastián Quintero llegará a Bogotá en la víspera de la Superliga BetPlay, que se define este miércoles con el partido de vuelta entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

“Juan Sebastián Quintero (30) está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador de Santa Fe”, informó el periodista Felipe Sierra.

Horas después se confirmó que Quintero llegará esta misma semana a la capital para unirse a los entrenamientos bajo las órdenes de Repetto. “Acuerdo verbal entre Independiente Santa Fe y Juan Sebastián Quintero. El jugador es esperado hoy para exámenes médicos“, agregó Julián Capera.

“Llega como agente libre y firmará inicialmente hasta diciembre de 2026“, completó.

De esta manera queda casi completo el esquema defensivo de Santa Fe, que se renovó durante el mercado de fichajes y cambió varias piezas por petición del cuerpo técnico.

Dos fichajes más

El cuadro cardenal todavía tiene dos cupos disponibles en la planilla de jugadores y piensa utilizarlos antes del cierre del mercado de fichajes.

Repetto tiene claras las dos posiciones a reforzar: un lateral izquierdo y un extremo.

La dirigencia asegura que ambas incorporaciones se confirmarán después de la Superliga y llegarán a buscar un lugar en el once titular.

La hinchada de Santa Fe todavía sigue pidiendo un reemplazo a la altura de Harold Santiago Mosquera, que fue la principal figura del semestre pasado y se fue para Cerro Porteño (Paraguay) a jugar bajo las órdenes de Jorge Bava.

El ecuatoriano Billy Arce estuvo sonando hace unas semanas atrás, pero las negociaciones no avanzaron como se esperaba. Ahora mismo hay dos extremos disponibles para la banda derecha, como Luis Ángel Palacios y Edwin ‘Shirra’ Mosquera, quien sería titular en el partido de vuelta contra Junior.