Deportes

Independiente Santa Fe tiene nuevo fichaje de quilates: se confirmó a horas de la Superliga

Se presentará este miércoles en Bogotá y firmará contrato hasta diciembre de 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

21 de enero de 2026, 2:44 p. m.
Independiente Santa Fe busca dos fichajes más para cerrar su mercado
Independiente Santa Fe busca dos fichajes más para cerrar su mercado Foto: Colprensa

Independiente Santa Fe se sigue reforzando para disputar la Liga BetPlay 2026-I y la Copa Libertadores. A la nómina de Pablo Repetto le faltaba un defensor central que peleara por el puesto junto a Emanuel Olivera, Víctor Moreno e Iván Scarpeta.

El principal candidato era el vallecaucano Brayan Ceballos; sin embargo, las negociaciones no progresaron por el alto precio que pedía New England Revolution.

Fue ahí cuando el presidente Eduardo Méndez analizó otras opciones y encontró una buena oportunidad de mercado con Juan Sebastián Quintero.

Santa Fe vs. Junior: alineaciones, horario y dónde ver en vivo la gran final de la Superliga

El también vallecaucano se encontraba como agente libre tras su salida del Deportivo Pereira y solo tardó unos días para dar el visto bueno a su llegada a la capital.

Deportes

El delantero brasileño que está muy cerca del América de Cali: “Enviaron oferta formal”

Deportes

Filtraron el chat de Marino Hinestroza: esto dijo tras caerse su llegada a Boca Juniors

Deportes

Familia colombiana denunció al futbolista Lucas Hernández: lo acusan por dos graves delitos

Deportes

Audi acabó con la espera y presentó el carro que utilizará para su debut en la Fórmula 1: “Una nueva era”

Deportes

Santa Fe vs. Junior: alineaciones, horario y dónde ver en vivo la gran final de la Superliga

Deportes

Marquinhos revela qué pasó en el camerino del PSG, tras el doblete que Luis Suárez les metió

Deportes

Oficial: jugador de Atlético Nacional seguirá su carrera en una de las mejores ligas de Europa

Deportes

El fichaje extranjero que se disputarían Santa Fe y Junior: cuesta 1.8 millones de euros

Deportes

Inteligencia Artificial predice al campeón de la Superliga: dio contundente marcador entre Santa Fe y Junior

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay: debut amargo para Santa Fe, Junior, Cali y Medellín

Quintero tuvo una salida traumática del Deportivo Cali por desacuerdos con la dirigencia y en Pereira tampoco se amañó por la crisis económica que atraviesa el conjunto matecaña.

Su hoja de vida cuenta con proceso en las divisiones menores de la Selección Colombia, además de experiencia en el Sporting de Gijón (España), Fortaleza (Brasil), Vasco da Gama (Brasil) y Juventude (Brasil).

Juan Sebastian Quintero. Jugador del Deportivo Cali. Foto Jorge Orozco / El País.
Juan Sebastian Quintero. exjugador del Deportivo Cali Foto: Jorge Orozco

“Acuerdo verbal con Santa Fe”

Juan Sebastián Quintero llegará a Bogotá en la víspera de la Superliga BetPlay, que se define este miércoles con el partido de vuelta entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla.

“Juan Sebastián Quintero (30) está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador de Santa Fe”, informó el periodista Felipe Sierra.

Oficial: jugador de Atlético Nacional seguirá su carrera en una de las mejores ligas de Europa

Horas después se confirmó que Quintero llegará esta misma semana a la capital para unirse a los entrenamientos bajo las órdenes de Repetto. “Acuerdo verbal entre Independiente Santa Fe y Juan Sebastián Quintero. El jugador es esperado hoy para exámenes médicos“, agregó Julián Capera.

“Llega como agente libre y firmará inicialmente hasta diciembre de 2026“, completó.

De esta manera queda casi completo el esquema defensivo de Santa Fe, que se renovó durante el mercado de fichajes y cambió varias piezas por petición del cuerpo técnico.

Dos fichajes más

El cuadro cardenal todavía tiene dos cupos disponibles en la planilla de jugadores y piensa utilizarlos antes del cierre del mercado de fichajes.

Repetto tiene claras las dos posiciones a reforzar: un lateral izquierdo y un extremo.

La dirigencia asegura que ambas incorporaciones se confirmarán después de la Superliga y llegarán a buscar un lugar en el once titular.

La hinchada de Santa Fe todavía sigue pidiendo un reemplazo a la altura de Harold Santiago Mosquera, que fue la principal figura del semestre pasado y se fue para Cerro Porteño (Paraguay) a jugar bajo las órdenes de Jorge Bava.

El ecuatoriano Billy Arce estuvo sonando hace unas semanas atrás, pero las negociaciones no avanzaron como se esperaba. Ahora mismo hay dos extremos disponibles para la banda derecha, como Luis Ángel Palacios y Edwin ‘Shirra’ Mosquera, quien sería titular en el partido de vuelta contra Junior.

Más de Deportes

Imagen del partido entre América de Cali e Internacional de Bogotá por la fecha 1 del primer semestre de la Liga Colombiana 2026.

El delantero brasileño que está muy cerca del América de Cali: “Enviaron oferta formal”

Marino Hinestroza reaccionó con tristeza a la caída del negocio con Boca Juniors.

Filtraron el chat de Marino Hinestroza: esto dijo tras caerse su llegada a Boca Juniors

Independiente Santa Fe busca dos fichajes más para cerrar su mercado.

Independiente Santa Fe tiene nuevo fichaje de quilates: se confirmó a horas de la Superliga

MOSCOW, RUSSIA - JULY 15: Lucas Hernandez of France celebrates with the World Cup trophy after the 2018 FIFA World Cup Russia Final between France and Croatia at Luzhniki Stadium on July 15, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Familia colombiana denunció al futbolista Lucas Hernández: lo acusan por dos graves delitos

Audi Revolut R 26 , el auto de la marca de los cuatro aros para la Fórmula 1.

Audi acabó con la espera y presentó el carro que utilizará para su debut en la Fórmula 1: “Una nueva era”

Independiente Santa Fe vs. Junior de Barranquilla en la Superliga BetPlay 2026

Santa Fe vs. Junior: alineaciones, horario y dónde ver en vivo la gran final de la Superliga

La reacción de Marquinhos a la derrota contra Sporting de Lisboa en Champions League.

Marquinhos revela qué pasó en el camerino del PSG, tras el doblete que Luis Suárez les metió

Camiseta de Atlético Nacional.

Oficial: jugador de Atlético Nacional seguirá su carrera en una de las mejores ligas de Europa

Vincent Kompany, obligado a tomar decisiones debido a las ausencias que tendrá Bayern Múnich en Champions.

Problema en Bayern Múnich de Luis Díaz obliga a Kompany a decidir: informe tiene efecto en Champions

Jurrien Timber y Cristhian Mosquera contra el Inter de Milán.

Líder en Champions y en Premier League y pasa desapercibido para Lorenzo: ¿Jugará el Mundial con Colombia?

Noticias Destacadas