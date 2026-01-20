Oficial: jugador de Atlético Nacional seguirá su carrera en una de las mejores ligas de Europa

Mientras Atlético Nacional comenzó una nueva temporada en el fútbol colombiano con goleada ante Boyacá Chicó y avanza por el título en el FPC antes del Mundial 2026, observa la situación de Marino Hinestroza con Vasco da Gama y los fichajes de Eduard Bello, Nicolás Rodríguez y Milton Casco, sorprendió con una salida que muy pocos tenían en el radar. Una joya seguirá su carrera en una de las mejores ligas del mundo.

El anuncio ya es oficial en Italia. Canterano de Atlético Nacional, joya de la Selección Colombia Sub 17, continuará su carrera en la Serie A italiana. Feder Rivas es lateral izquierdo con proyección a extremo y toda su formación la tuvo en el equipo verde. Llegó la hora de dar el salto al viejo continente y sobre todo de mantenerse en esa exigente competencia.

Feder Rivas, lateral de la Selección Colombia Sub 17. Foto: Oficial Selección Colombia

Apenas finalizó la temporada 2025, Atlético Nacional analizaba pasarlo al primer equipo bajo la dirección técnica de Diego Arias. Pese al plan en Guarne, sus representantes se movieron por Europa y encontraron una gran oportunidad. Feder alistó maletas de inmediato y ahora enfrentará un 2026 decisivo para su carrera deportiva.

Es un visto bueno para sus representantes y los observadores y scouts del verdolaga, que no se equivocaron al pulir a esta joya. Feder Rivas realizó un gran Sudamericano Sub 17 con la Selección Colombia y es una de las estrellas a seguir para el ascenso a la Sub 20 y Mayores en próximos años. Su paso al Torino de Italia es oficial y sin duda le servirá para sumar experiencia, aprendizaje y definitivamente ganarse un lugar en el primer equipo de Turín, además de alejar los préstamos a otras ligas.

Feder Rivas es presentado en Torino. Foto: Oficial Torino

Feder Rivas, nuevo jugador del Torino de Italia

La idea del Torino es que Feder Rivas se una al equipo Sub 21 y allí comience a sumar minutos y más rodaje en Italia, con la idea de que entre en competencia para hacer su debut en la Serie A. Un camino para nada fácil, pero sus condiciones y potencia física le permiten tener una gran opción para avanzar en su carrera en Europa. Firma hasta junio de 2029.

Pantallazo X: @guilloarango Foto: Pantallazo X: @guilloarango

Feder Rivas se convierte en el segundo jugador de la Selección Colombia Sub-17 en dar el salto a Europa y comenzar un proyecto de adaptación en el fútbol italiano. El primero fue Juan David Arizala, quien dejó la disciplina del Independiente Medellín y ahora viste los colores del Udinese.

Feder Rivas se une a Duván Zapata

El jugador de San Antero, Córdoba, se dio a conocer en las ligas departamentales hasta que dio el salto a las inferiores de Nacional. No debutó profesionalmente en el equipo verde, pero sus buenas actuaciones le permitieron convocatoria en Selección Colombia. Su paso por la Tricolor fue fundamental para que los scouts del Torino le dieran el visto bueno.

Con este movimiento, Torino le sigue apostando al talento colombiano y suma su segundo ‘cafetero’ tras la presencia de Duván Zapata, su delantero estrella que es clave en el remate de temporada en la Serie A, que es 14.° en la tabla.