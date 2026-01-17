Deportes

La tabla en Liga BetPlay tras goleada de Atlético Nacional a Boyacá Chicó: golazo de Cardona sube al verde

Mieles del triunfo para Nacional en apenas una fecha de la Liga BetPlay 2026-l: liderato por diferencia de gol.

Redacción Deportes
18 de enero de 2026, 1:38 a. m.
Imagen del partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó por la Liga BetPlay 2026-l.
Imagen del partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó por la Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa - David Jaramillo

Atlético Nacional hizo la tarea este sábado, 17 de enero, en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Venció 4-0 a Boyacá Chicó, en el estadio Atanasio Girardot, y se hace como líder parcial en la tabla de posiciones.

Por supuesto, aún no hay un líder lejano en la tabla, pues apenas van pocos partidos jugados de la primera fecha y América de Cali ganó 3-0. Sin embargo, el verde sube en el acumulado y empieza con el protagonismo que lo caracteriza.

Los partidos de este sábado quedarán al día cuando Bucaramanga reciba en casa a Millonarios. Luego, la primera fecha de la Liga BetPlay tendrá continuidad el domingo.

Tabla de posiciones: Atlético Nacional lidera por diferencia de gol

Nacional lidera la tabla de posiciones con tres puntos y +4, mientras América le sigue con las mismas unidades, pero +3. Llaneros aparece con un triunfo y +2, mientras que Fortaleza también ganó, pero tiene +1.

Los derrotados, hasta ahora en lo poco que se ha jugado de la primera fecha en la Liga BetPlay 2025-ll, son Pereira, Alianza FC, Inter de Bogotá y Boyacá Chicó. Mal arranque para esos cuatro equipos.

Golazo de Edwin Cardona se vuelve tendencia nacional

Atlético Nacional empezó ganando, contra Boyacá Chicó, a los 41′. Andrés Sarmiento puso el 1-0 sobre los 41′, con un gran remate dentro del área. Así, con esa ventaja mínima a favor del verde, se fueron al medio tiempo.

Y tan solo bastaron 10 minutos de la segunda mitad para que Edwin Cardona hiciera uno de los goles más lindos del año, a pesar de estar hasta ahora en enero. Remató desde mitad de cancha y lo encajó con precisión en el pórtico de Denis. Era el 2-0.

El tercero encaminó la goleada, fue a los 77′ y gracias a William Tesillo, mientras el cuarto de la noche lo anotó Francisco Bauzá a los 84′. Los verdolagas ganan, gustan y golean en su estadio, con su gente y en el primer juego del año.

Atlético Nacional celebra su goleada sobre Boyacá Chicó en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l.
Atlético Nacional celebra su goleada sobre Boyacá Chicó en la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa - David Jaramillo

Datos que dejó el partido Nacional vs. Boyacá Chicó

  • Marcador final: Atlético Nacional 4 - 0 Boyacá Chicó
  • Fecha: 17 de enero de 2026 (primera jornada de la Liga BetPlay)
  • Estadio: Atanasio Girardot
  • Alineaciones:

Atlético Nacional: David Ospina, Simón García, Milton Casco, William Tesillo, Andrés Román; Edwin Cardona, Juan Zapata, Andrés Sarmiento, Juan Manuel Rengifo, Dairon Asprilla, Marlos Moreno. DT: Diego Arias.

Boyacá Chicó: Emiliano Denis; Arlen Banguero, Juan Palma, Jaime Díaz, Delio Ramírez, Camilo Quiceno, Sebastián Salazar, Jairo Molina, Italo Montano, Jacobo Pimentel. DT: Flabio Torres.

