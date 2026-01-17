Edwin Cardona anotó golazo desde mitad de cancha con Nacional: obra de arte en pleno arranque del 2026

Edwin Cardona, en el primer partido oficial del 2026 para Atlético Nacional, anotó uno de los mejores goles de la temporada en Liga BetPlay. Fue este sábado, 17 de enero, en la primera fecha del apertura, en la cual el verde recibió a Boyacá Chicó en Medellín.

Corría el minuto 54 del segundo tiempo, Nacional ya ganaba 1-0 y dominaba con claridad. En esas, Edwin Cardona vio al portero de Chicó salido, remató desde mitad de cancha y encajó perfecto el tanto.

¡GOLAZO DESDE ATRÁS DE LA MITAD DE LA CANCHA DE EDWIN CARDONA! Tremendo remate del 10 del 'Verdolaga' para anotar el 2-0 ante Boyacá Chicó. #LALIGAxWIN 🟢⚽🤯🔟 pic.twitter.com/rEDzQeJy7g — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

Fue el 2-0 que llevó al volante a festejar con locura al lado de la tribuna. No puede tener un mejor arranque de año el futbolista de 33 años, multicampeón con Nacional y que espera seguir alargando su legado en este 2026.

Edwin Cardona había anotado uno similar en 2025

¿Sello de la casa? Todo apunta a que sí. Para abril de 2025, Atlético Nacional recibió en Medellín a Deportivo Pasto y Edwin Cardona anotó un gol muy similar al de este sábado contra Chicó.

⚽️🇳🇬 ¡Golazo de Edwin Cardona! Al minuto 82, el 10 la tomó unos metros más adelante del centro del campo y remató para anotar uno de los mejores tantos del torneo. El jugador con más participaciones de gol en el FPC. 🪄 pic.twitter.com/KxH7FKOIKi — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) April 30, 2025

Eso sí, el que le acaba de marcar Edwin al cuadro boyacense fue un poco más lejos que el que le hizo al Pasto. Sin embargo, tiene factura propia: destacan la precisión, la capacidad de decisión y el timing perfecto.

Nacional gana, gusta y golea contra Boyacá Chicó

Los hinchas de Nacional que pagaron la boleta para ver el partido contra Chicó se van más que satisfechos del Atanasio Girardot. Luego del golazo de Edwin Cardona, el verde anotó otros dos goles, por lo que el marcador acabó en goleada 4-0.

Nacional goleó 4-0 a Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Y eso no es todo, pues, a pesar de que solo va una fecha del campeonato en Liga BetPlay, Nacional es el líder de la competencia con tres puntos y diferencia de gol de +4. Los siguen, con el mismo puntaje, América con +3, Llaneros con +2 y Fortaleza con +1.

Hay que esperar hasta el final de la fecha 1 en Liga BetPlay para saber si a Nacional le alcanza para mantener el liderato. Pero lo único cierto es que los verdolagas arrancan con pie derecho la competencia, en busca de la estrella 19.