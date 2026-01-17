Deportes

Edwin Cardona anotó golazo desde mitad de cancha con Nacional: obra de arte en pleno arranque del 2026

Marca de la casa: Edwin Cardona volvió a anotar desde mitad de cancha, esta vez con Nacional ante Boyacá Chicó.

Redacción Deportes
18 de enero de 2026, 12:52 a. m.
Edwin Cardona anotó golazo desde mitad de cancha en el Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó.
Edwin Cardona anotó golazo desde mitad de cancha en el Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó. Foto: Izq. Getty Images / Der: transmisión oficial Win Sports+.

Edwin Cardona, en el primer partido oficial del 2026 para Atlético Nacional, anotó uno de los mejores goles de la temporada en Liga BetPlay. Fue este sábado, 17 de enero, en la primera fecha del apertura, en la cual el verde recibió a Boyacá Chicó en Medellín.

Corría el minuto 54 del segundo tiempo, Nacional ya ganaba 1-0 y dominaba con claridad. En esas, Edwin Cardona vio al portero de Chicó salido, remató desde mitad de cancha y encajó perfecto el tanto.

Fue el 2-0 que llevó al volante a festejar con locura al lado de la tribuna. No puede tener un mejor arranque de año el futbolista de 33 años, multicampeón con Nacional y que espera seguir alargando su legado en este 2026.

Edwin Cardona había anotado uno similar en 2025

¿Sello de la casa? Todo apunta a que sí. Para abril de 2025, Atlético Nacional recibió en Medellín a Deportivo Pasto y Edwin Cardona anotó un gol muy similar al de este sábado contra Chicó.

