La reacción de la prensa argentina tras el golpazo de Vasco a Boca Juniors por el fichaje de Marino Hinestroza

La prensa argentina no oculta la sorpresa por Marino Hinestroza cuando estaba prácticamente confirmado como nuevo jugador de Boca Juniors.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

20 de enero de 2026, 1:57 a. m.
Marino Hinestroza, jugador de Nacional.
Marino Hinestroza, jugador de Nacional. Foto: Getty Images / Pantallazos MDZ Online, Diario Olé.

Avanza el novelón del mercado de pases. Marino Hinestroza, Boca Juniors y un nuevo jugador desde Brasil mantienen la historia en su auge más alto. Cuando se creía que los seis millones de dólares que exigía Atlético Nacional era el nudo de la novela, las cosas no son así y el Vasco Da Gama contraatacó para colocarle más picante al drama de la ventana de transferencia.

Todo estaba encaminado para oficializar a Marino Hinestroza en Boca Juniors, pero la falta de comunicación entre las partes y el nuevo jugador brasileño están cambiando todo y Atlético Nacional se frota las manos con la nueva oferta que hicieron en Río de Janeiro por el volante ofensivo.

Desde Brasil reportan que Vasco Da Gama aumentó la oferta y llega a los números que exige Atlético Nacional para cerrar el acuerdo. Giro radical al caso con el que el extremo terminaría en el club carioca, omitiendo los cinco millones de dólares que colocaba Boca Juniors, pero que no convencían a la institución de Medellín.

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional.
Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Canal do Pedrosa, una de las cuentas de la red social X con más credibilidad del fútbol brasileño, adelantó en exclusiva la información de Marino Hinestroza y Vasco Da Gama: “Estaba listo para unirse a Boca Juniors, pero el Vasco da Gama superó la oferta del club argentino y aseguró la compra del extremo por 5 millones de dólares”. La prensa argentina se dejó ver bastante sorprendida por la incapacidad del Xeneize para mejorar los números.

Lo que dice la prensa argentina por el fichaje de Marino a Vasco

MDZ Online, uno de los medios de más alcance digital en Argentina, indica que hay “sorpresa en Boca”, por el giro a última hora por Marino Hinestroza cuando era esperado en Ezeiza en próximos días.

“Boca corre serio riesgo de perder a su primer refuerzo”, dice MDZ en un artículo donde describe todo el cambio en el mercado por la oferta millonaria de Vasco Da Gama.

MDZ Online sobre Marino Hinestroza.
MDZ Online sobre Marino Hinestroza. Foto: Pantallazo MDZ Online

En Boca no terminan de digerir la lesión de Miguel Merentiel, cuando cayó lo de Marino. MDZ indica que hubo silencio por parte de Atlético Nacional y que se descubrió la razón y eran los números que ofrecieron en Brasil. También dicen que habría una ilusión de esperanza para Boca, pues el deseo del jugador sería ir a La Bombonera. Incluso, afirman que ya tenía pasajes para volar a Buenos Aires.

Olé, por su parte, indica que el acuerdo entre Marino Hinestroza y Boca “era total”, pero durante el fin de semana pasado, ya no hubo comunicación entre las partes. Este medio afirma que las diferencias son mínimas, aunque Vasco Da Gama ofertó un millón más y se hará cargo de más cargos en la operación, lo que permite más ganancia para el gigante de Medellín.

Título de Olé sobre Marino Hinestroza.
Título de Olé sobre Marino Hinestroza. Foto: Pantallazo Diario Olé

Además, se centra en un detalle clave, el deseo del DT de Vasco por el jugador: “En ese Fluminense (campeón de Copa Libertadores tras derrotar a Boca), una de las figuras era el también colombiano Jhon Arias, quien para Diniz (DT) es similar a Hinestroza, por quien insiste desde hace un tiempo”.

