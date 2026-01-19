Deportes

Vuelco al fichaje de Marino Hinestroza: no iría a Boca Juniors y estaría firmando por este club

Ante la no resolución del trato en Argentina, un club pescaría en río revuelto para hacerse con el extremo por un valor de 6 millones de dólares.

Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

19 de enero de 2026, 6:13 p. m.
Marino Hinestroza estaría de regreso a Brasil, luego de haber jugado en Palmeiras
Marino Hinestroza estaría de regreso a Brasil, luego de haber jugado en Palmeiras Foto: Getty Images

No acaba el novelón de Marino Hinestroza. Una actualización de su fichaje ha surgido este lunes, cuando se pensaba que ya todo estaba encaminado para oficializarse en Boca Juniors.

Desde Brasil han reportado que Vasco Da Gama puso una mejor oferta sobre la mesa a Atlético Nacional, lo que daría un giro radical al caso y el extremo terminaría llegando al cuadro donde hay otros cafeteros en el plantel.

Canal do Pedrosa fue quien en exclusiva dio visibilidad a la información: “Estaba listo para unirse a Boca Juniors, pero el Vasco da Gama superó la oferta del club argentino y aseguró la compra del extremo por 5 millones de dólares”, revelaron en X.

“La negociación se está realizando a plazos, en un acuerdo que costará un total de 6 millones de dólares, considerando honorarios y comisiones de agente”, agregaron.

César Luis Merlo, otro periodista especializado en cuestiones de mercado de fichajes, fue quien también explicó cómo estarían transcurriendo las últimas horas: “Vasco atravesó la negociación de Boca por Marino Hinestroza y ofertó u$s 5M a Atlético Nacional”.

“Hoy, el equipo brasileño parece llevar la delantera para fichar al extremo”, sumó.

“El futbolista será quién defina su futuro en los próximos días”, dicen de la decisión final, que ya queda en manos del extremo con pasos en Selección Colombia.

En desarollo...

